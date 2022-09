Amtsgericht verurteilt 23-Jährigen wegen Besitzes kinderpornographischer Inhalte

Von: Thomas Zimmerly

Das Amtsgericht Dachau musste über einen Fall von Besitzes kinderpornographischer Inhalte urteilen.. © Frank Rumpenhorst/dpa

Ein heute 23-jähriger Mann hat sich vor dem Amtsgericht Dachau verantworten müssen. Der Tatvorwurf: Drittbesitzverschaffung sowie Besitz kinderpornographischer Inhalte.

Dachau – Per Facebook hatte der medizinische Fachangestellte im Januar 2020 einem Freund eine „besonders schlimme Datei“ geschickt, wie die Dachauer Amtsrichterin Cornelia Handl sagte. Das Video zeigt einen kaum drei Jahre alten Buben, wie er sich mit seinen Fingern im Intimbereich einer Frau zu schaffen macht und dann Geschlechtsverkehr nachmacht. Nachdem „Facebook den Stachel reingehauen hat“, so der Staatsanwalt, durchsuchte die Polizei das Kinderzimmer des 23-Jährigen in der Wohnung seiner Eltern und fand ein Bild, das einen kaum zwei Jahre alten Buben zeigt, dem per Photoshop ein Riesenpenis gemacht wurde. Beide Dateien dürften für immer durchs World Wide Web wabern. Der 23-Jährige wanderte schnurstracks auf die Anklagebank.

Angeklagter zu seiner Verteidigung: „Wollte zeigen, wie eklig das ist“

Der bislang unbescholtene Angeklagte war geständig. Er meinte, er habe das Video seinem Freund geschickt, „nicht weil ich es gut finde, sondern weil ich zeigen wollte, wie eklig das ist“. Der Freund habe Video „wahrscheinlich nicht gesehen, weil es blockiert worden ist“.

Im Auftrag der Polizei durchforstete eine Fachfirma im September 2020 das Handy und den PC des Dachauers. Unter Tausenden von Fotos und Filmen „fischte“ sie schließlich das Bild mit dem übergroßen Penis heraus. Weitere Dateien mit anstößigem Inhalt fand sie nicht.

In der Hauptverhandlung war die große Frage nicht, ob der 23-Jährige verurteilt wird, sondern nach welchen Vorschriften. Nach denen des allgemeinen Strafrechts oder nach dem wesentlich milderen Jugendstrafrecht für Heranwachsende, das für Personen ab 18 Jahren bis zum 21. Geburtstag anwendbar ist. Denn bei der ersten Tat war der Angeklagte 20, beim Razzia-Fund jedoch bereits 21 Jahre alt.

Staatsanwalt plädiert auf fünf Monate Gefängnis auf Bewährung

Der Staatsanwalt plädierte für Erwachsenenstrafrecht. Er sehe keine Umstände, die den Angeklagten ins Jugendstrafrecht zurückbrächten. Es sei egal, aus welcher Motivation heraus der 23-Jährige gehandelt habe. Er befeuere genau jene „Industrie“, die Kinder sexuell ausbeute, sie missbrauche und misshandle. Und genau die wolle, „dass das weiterverbreitet wird“, so der Vertreter der Anklage. Seine Forderung daher: fünf Monate Gefängnis auf Bewährung plus eine Geldauflage in Höhe eines Monatsgehalts; der Angeklagte verdient 2000 Euro.

Der Vertreter der Jugendgerichtshilfe, Karl Hartmann, hingegen empfahl der Vorsitzenden die Anwendung des Jugendstrafrechts. Der junge Mann wohne noch zu Hause und habe eine starke Bindung zu seiner Familie.

Richterin: Taten seien nicht auf Grund der sexuellen Neigungen erfolgt

Richterin Handl folgte dem Experten von der Brücke Dachau und entschied nach den milderen Gesetzen. Das Verschicken des Videos sei die „deutlich üblere Tat“ gewesen, meinte sie. Und in Richtung des 23-Jährigen: „Ich sehe die Gedankenlosigkeit, mit der Sie das rumgeschickt haben.“ Das sei eher „jugendtypisch“. Die Taten seien im Übrigen „nicht auf Grund Ihrer sexuellen Neigungen erfolgt“. Ihr Spruch: 2000 Euro Geldauflage.

Weiter muss der Verurteilte an einem Medienworkshop nach Weisung der Brücke teilnehmen. Und er hat die Verfahrenskosten zu berappen, was insofern bemerkenswert ist, weil darunter die Kosten der Fachfirma fallen. Deren Höhe: stolze 5700 Euro.