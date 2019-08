Dachauer verunglückt am Timmelsjoch

Bei einem schweren Radunfall in Südtirol ist am Freitag ein Dachauer ums Leben gekommen.

Tragödie bei Radausflug

Zu einem tragischen Freizeitunfall ist es am Freitagvormittag gegen 10.30 Uhr auf der Timmelsjochpassstraße in Südtirol gekommen. Wie italienische Medien berichten, kam ein 39-jähriger Dachauer mit seinem Rennrad von der Straße ab und stürzte in die Tiefe. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu.