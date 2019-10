Volksfest in den Miesen

Dass die Stadt Dachau mit ihrem Volksfest keinen Gewinn macht, ist klar. Zuletzt fiel das Defizit mit 144 000 Euro aber erschreckend hoch aus. Und das Minus droht noch zu wachsen.

Dachau – In der vergangenen Woche starteten die Dachauer Stadträte mit ihren alljährlichen Haushaltsberatungen. Im Kulturausschuss etwa wurden Fragen wie „Braucht Dachau wirklich einen neuen Image-Film für 25 000 Euro?“ oder „Wie will man auf den Besucher-Schwund bei den Schlosskonzerten reagieren?“ diskutiert – und weil es um vergleichsweise kleine Summen ging, auch schnell wieder ad acta gelegt.

Eine Frage beziehungsweise ein Haushaltsposten ließ dann aber doch aufhorchen. Sabine Geißler (Bündnis für Dachau) fasste es in Worte: „Das Defizit beim Volksfest steigt und steigt. Mir gibt das Anlass zur Sorge.“ Sie frage sich daher, ob man „nicht langsam Gegenmaßnahmen ergreifen“ solle?

Tatsächlich wies das Dachauer Volksfest im Haushaltsjahr 2018 ein Defizit von exakt 143 957,34 Euro aus, das laut Kämmerei im nächsten Jahr auf 225 700 Euro und im Jahr 2020 sogar auf 232 200 Euro anwachsen wird. Was also tun? Geißler brachte die Stichworte „Bier“ und „Standgebühren“ zur Sprache.

Tobias Schneider, als Kulturamtsleiter zuständig für das Dachauer Volksfest, warnt jedoch vor diesem Schritt. Gegenüber der Heimatzeitung betont er, dass das Volksfest „sehr sehr gut“ laufe und eine „gesunde Struktur“ habe. Bei Veränderungen sollte man also „Vorsicht“ walten lassen.

Auch Volksfestreferent Robert Gasteiger zeigte sich in der Ausschusssitzung skeptisch. Wenn die Stadt ihre Einnahmensituation verbessern wolle, bliebe das am Ende immer „am Bierpreis hängen“. Eine Erhöhung der Platzgebühren führe seiner Meinung nach nur dazu, „dass die Standler nicht mehr kommen“ und die „guten Fahrgeschäfte“ Dachau ebenfalls meiden würden.

Kulturamtsleiter Schneider sieht es ähnlich. Grundsätzlich, erklärt er, würden die Volksfesteinnahmen der Stadt auf zwei Säulen beruhen: den Platzgebühren für Standbetreiber, Fahrgeschäfte sowie die kleinen Zelte; zweitens gibt es die sogenannte Umsatzpacht, die der Festwirt zahlen muss.

In diesem Bereich sehen Schneider sowie die Verantwortlichen im Rathaus die „einzige Stellschraube“, mit der die Stadt ihre Einnahmen aus dem Volksfest erhöhen könnte. Bei der Ausschreibung für den Festwirt würde die Stadt nämlich einen Mindestbetrag pro Hektoliter Bierausschank fordern. Dieser wird vom Stadtrat festgesetzt. Bewerber für das Festzelt müssten der Stadt demnach mindestens den geforderten Anteil am Bierumsatz anbieten sowie einen möglichst niedrigen Bierpreis. Denn: Entscheidend ist das Verhältnis zwischen angebotenem Bierpreis und Abgabepreis an die Stadt. Bei gleichen Angeboten entscheidet sich die Stadt aber für den Anbieter mit dem niedrigeren Bierpreis; „das ist für uns ein wichtiger Faktor, der günstige Bierpreis hat Tradition“, betont Schneider.

Auch Volksfestreferent Gasteiger war in der Sitzung der Meinung, dass man nur am „Bierpfennig“ drehen könnte: „Wenn wir da um ein Fuchzerl raufgehen, dann hamma die 60 000 Euro leicht herin.“ „Die 60 000“, die Gasteiger ansprach, sind auch tatsächlich die Summe, die der Stadt zuletzt in ihrer Volksfestbilanz fehlten.

Grund: Seit 2017 hat die Stadt ein neues Sicherheitskonzept für ihre Großveranstaltungen. Die damit einhergehenden verstärkten Security-Maßnahmen schlugen dabei mit zusätzlichen 60 000 Euro zu Buche. Die weiteren „großen Kostenblöcke“, wie Amtsleiter Schneider es formuliert, bleiben dagegen seit Jahren mehr oder weniger konstant: rund 45 000 Euro etwa ist der Stadt ihr alljährlicher „Tag der alten Dachauer“ wert, auf 180 000 Euro belaufen sich Gärtnerei- und Bauhofkosten.

Grundsätzlich jedoch hätten alle Volksfeste um Dachau herum das gleiche Finanzproblem: „Alle Volksfeste sind defizitär“, weiß Schneider. Einzige Ausnahme bilde das Münchner Oktoberfest. Dort, so Schneider, erziele man immerhin eine schwarze Null. Wie man nun in Dachau auf das wachsende Minus reagieren wird, werden die Stadträte im Dezember im Finanzausschuss entscheiden. Die Sitzung wird zwar nichtöffentlich stattfinden, das Ergebnis der Beratung können die Dachauer aber in den kommenden Jahren womöglich am Bierpreis erkennen.