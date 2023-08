Dachauer Volksfest: „Einfach nur genial!“

Dachauer Verantwortliche ziehen nach vier Tagen Volksfest-Zwischenbilanz

Die Rahmenbedingungen für das Dachauer Volksfest könnten nicht besser sein. Eine erste Bilanz der Verantwortlichen fällt sehr gut aus.

Dachau - Tobias Schneider, als Kulturamtsleiter der Stadt oberster Verantwortlicher für die Traditionsveranstaltung, fasst seine bisherige Bilanz denn auch so zusammen: „Bei uns herrscht eine große Zufriedenheit.“ So seien Samstag und Sonntag „sehr gut“ und der Montag sogar „extrem gut“ besucht gewesen. Der Dienstag als Feiertag habe bislang die wenigsten Besucher verzeichnet, was aber angesichts des heißen Wetters normal gewesen sei.

Festwirt Ewald Zechner ist euphorisch

Ob es wegen der Stammstreckensperrung zwischen München-Ost und Pasing bislang weniger Münchner auf das Dachauer Volksfest geschafft haben, vermag Schneider nicht zu sagen. Allerdings habe es in den vergangenen Jahren schon einmal eine Stammstreckensperrung während des Dachauer Volksfests gegeben. Und „unterm Strich“, so Schneider, „haben wir davon damals nix gemerkt. Die Menschen finden schon ihren Weg zu uns, auch wenn’s vielleicht ein bissl komplizierter ist“.

Ewald Zechner, Festwirt im großen Festzelt, ist nicht nur zufrieden, sondern regelrecht euphorisch, was die ersten vier Volksfesttage 2023 betrifft: „Es ist einfach nur genial, wir sind auf dem Weg zu einem neuen Rekord!“ Tatsächlich seien in seinem Zelt – Stand Dienstag – knapp 1000 Hektoliter Bier ausgeschenkt worden. „Das ist so viel wie letztes Jahr während des ganzen Volksfests!“ Dazu wurden laut Zechner heuer bereits 47 000 Hendl sowie 13 000 Schäuferl verkauft. Sogar mittags sei sein Zelt voll.

In Summe, so der Festwirt, „passt heuer einfach alles zusammen: das Wetter, das neue Zelt, die Stimmung der Menschen“. Er jedenfalls sei „noch nie so glücklich gewesen wie in diesem Jahr“!

Schausteller freuen sich über größeren Umsatz

Paul Tille von den Schaustellern will ebenfalls nicht klagen, im Gegenteil. Der Umsatz sei „viel besser als letztes Jahr“. Zurückzuführen sei dies vor allem auf den Kinderfestzug am Sonntag. „Die Kinder wollten nach dem Umzug einfach noch Fahrgeschäft fahren.“

Aus polizeilicher Sicht läuft das Volksfest bislang ebenfalls zufriedenstellend. Wie Sprecher Matthias Kammerer berichtet, habe die Polizei bislang ein „hohes Besucheraufkommen“ festgestellt, die Stimmung aber sei „grundsätzlich friedlich“. So würden sich die Fallzahlen von Körperverletzungsdelikten und Widerstandshandlungen gegen polizeiliche Maßnahmen absolut im Rahmen der Volksfeste der vergangenen Jahre bewegen.

Hinzu kommt, dass die Polizei in diesem Jahr auf das „Konzept starke Präsenz“ setzt. Das bedeutet, so Kammerer: Komme es zu Straftaten, seien die Beamten in ausreichender Stärke vor Ort, um sofort für Ruhe zu sorgen. Gleichzeitig sollen mögliche Straftäter durch die hohe Polizeipräsenz abgeschreckt werden.

