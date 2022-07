Dachauer Volksfest findet auch weiterhin mit Feuerwerk statt

Von: Stefanie Zipfer

Das Feuerwerk bleibt dem Dachauer Volksfest erhalten. © MM-Archiv

Im Rahmenprogramm des Dachauer Volksfests wird es auch weiterhin ein Großfeuerwerk geben. Dies hat der Kulturausschuss mit großer Mehrheit beschlossen.

Daxhau - Damit wurde zum zweiten Mal nach 2019 ein entsprechender Antrag Wolfgang Molls (Wir) abgelehnt, der eine Abschaffung der Traditionsveranstaltung gefordert hatte. Wie schon 2019 argumentierte Moll auch in seinem jüngsten Antrag damit, dass das Feuerwerk sowohl ökologisch, als auch aus brandschutztechnischen Gründen nicht mehr zeitgemäß sei. Ein offenes Feuerwerk in einem derart urbanen Bereich wie Dachau, noch dazu im Hochsommer, bedürfe Moll zufolge einer intensiveren Gefährdungsanalyse als es bisher geschehen sei.

Zweiter Antrag von Wolfgang Moll, das Feuerwerk in Dachau abzuschaffen

Zudem herrsche doch gerade dieser „unsägliche Krieg“, in den Deutschland „mehr involviert ist als manche denken“. Aus Rücksicht auf die vor dem Krieg geflüchteten Gäste steht für Moll daher fest: Das Feuerwerk auf dem Dachauer Volksfest ist „aus der Zeit gefallen“. Dass er damit „in eine unpopuläre Kerbe“ schlage, sei ihm übrigens bewusst. Das sonstige Rahmenprogramm des Volksfests wolle er aber nicht „beeinträchtigen oder als Spaßbremse auftreten“.

Als Spaßbremsen im Hinblick auf seinen Vorstoß traten dann aber die Stadträte von CSU, SPD, Grünen sowie – allen voran – Volksfestreferent Robert Gasteiger (FW) auf. Letzterer nannte Molls erneuten Antrag „schon a bissl lustig“ und fand, wenn man tatsächlich Rücksicht auf die geflüchteten Ukrainer nehmen wolle, müsse man nicht nur das Feuerwerk, sondern auch die Blitzlichter an den Fahrgeschäften oder die Schießbuden verbieten. Außerdem habe man zuletzt doch versucht, das Dachauer Volksfest wieder „traditioneller zu stellen“. Ein modernes Feuerwerk, etwa in Form eines von Moll vorgeschlagenen Lasershowevents, lehne er daher ab. „Entweder wir machen kein Feuerwerk oder unser traditionelles!“

Gegenargument: In Karlsfeld und München gibt es auch Feuerwerk

Tobias Stephan (CSU) arbeitete sich an Molls Argument ab, dass ein Feuerwerk im urbanen Raum zu gefährlich sei. „Wenn ein paar Kilometer weiter in Karlsfeld oder München ein Feuerwerk möglich ist, dann muss es hier auch möglich sein!“ Genüsslich las er dann aus der Ankündigung des „Sommernachtstraums“ der Landeshauptstadt im Olympiapark vor: Dort soll am heutigen Samstag nämlich ein „atemberaubendes Feuerwerk“ gezeigt werden, „als Zeichen der Freude, als ,Sign of Life!’ – es wird a Traum“!

Volker C. Koch (SPD) ging es vor allem um die Umsetzbarkeit einer Lasershow: Wo solle die denn stattfinden? Am Rathausplatz, wo man das LED-Feuerwerk an Häuserfassaden werfe? „Sollen die Leute dann vom Volksfestplatz raufgehen? Und gehen sie dann wieder runter?“ Nein, so Koch, „wir sollten das schon auch pragmatisch sehen“!

Außer Kai Kühnel (Bündnis für Dachau) und Sophia Beljung (Die Linke/Die Partei) wollten daher am Ende keine Stadträte mit Wolfgang Molls Feuerwerks-Idee d’accord gehen. Das Dachauer Feuerwerk, so der Tenor am Ende, sei seit fast 100 Jahren „ein Stück Kulturgut“ und eine gute Einnahmequelle für die Schausteller. Der einzige Grund, das Event abzusagen, wäre tatsächlich eine einmalige Hitze- und Dürrewelle. Dies solle dann aber in die Entscheidungskompetenz der Feuerwehr fallen und nicht der Stadtpolitiker.

