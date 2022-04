Gute Nachrichten für Volkfestfreunde: Diese drei Feste finden statt

Von: Christiane Breitenberger

Freuen sich aufs Indersdorfer Volksfest: Festwirtstochter Julia Brandl, Hans Wiedemann, René Schnotz, Willi Wiedemann (alle Kapplerbräu), Festwirt Peter Brandl, Ehefrau Manuela und Veranstalter Josef Schuster junior (v. l.) © Privat

Die Beschränkungen für Volksfeste in Bayern sind gefallen. Nach der zweijährigen Pause erklärt Festwirt Peter Brandl, was zu einem zünftigen Fest dazugehört und warum er es richtig findet, jetzt zu feiern.

Indersdorf/Karlsfeld/Dachau – Es ist jetzt fast drei Jahre her. Am 13. Oktober 2019 hat er das letzte Mal eine Mass Bier verkauft, das war der letzte Tag des Cannstatter Wasen.

Aber jetzt hat Festwirt Peter Brandl (67) – und mit ihm alle Volksfestfreunde im Landkreis – Grund zur Freude: Der Stillstand, was den Bierverkauf betrifft, ist vorbei: Das Indersdorfer Volksfest findet statt. Endlich können Brandl und sein Team dort ihren Einstand feiern. Immerhin hat er seit 2020 einen Vertrag als Festwirt, zwei Jahre mussten die Indersdorfer nun warten, um ihn kennenzulernen.

Indersdorfer Volksfest findet statt

Obwohl kennenlernen vielleicht nicht ganz richtig ist, denn: Wer 2017, 2018 oder 2019 – oder 1972 bis 1978 – mal auf dem Karlsfelder Siedlerfest war, kennt Peter Brandl bereits, oder zumindest seine Arbeit. Denn in den 70er-Jahren war Brandls Vater schon Festwirt in Karlsfeld, vor fünf Jahren übernahm er selbst den Job.

Indersdorfs neuer Festwirt ist Profi in dem Geschäft. In drei Jahren wird der Familienbetrieb 100 Jahre alt. Brandl steht seit 47 Jahren im Bierzelt, den Betrieb führt er seit 37 Jahren in vierter Generation. Auf dem Cannstatter Wasen betreibt er das 4200 Gäste fassende Fürstenbergzelt. Auch Karlsfeld tut der Mann gut – das Siedlerfest, das jahrelang Schwierigkeiten hatte, läuft wieder. Seit Brandl dort das Festzelt betreibt, steigen die Besucherzahlen laut Veranstalter, der Siedlergemeinschaft Karlsfeld, jährlich.

Karlsfelder Siedlerfest findet statt

Derweil sieht sich Brandl selbst nicht als den, der kommt und „erstmal alles umschmeißen muss“. Auch über das erste Jahr in Indersdorf sagt er: „Ich sehe mich nicht als der große Veränderer, bin wirklich keiner, der das Rad neu erfinden muss“. Seine Erfahrung hat ihn gelehrt: Für ein zünftiges Fest braucht’s nicht unendlich an Schnickschnack. „Gutes Bier, bodenständige Küche und gute Musik, ist alles, was nötig ist“, findet Peter Brandl. Sein Lieblingsvolksfestmenü – ganz traditionell: halbes Hendl, Breze und ein Bier dazu. „Ich bin eben ein Verfechter der Tradition“, sagt Peter Brandl.

Festwirt Peter Brandl freut sich auf Premiere auf dem Indersdorfer Volksfest

Auch wenn sich Brandl seinen Indersdorfer Einstand in weniger krisenüberschatteten Zeiten gewünscht hätte, „freue ich mich unwahrscheinlich“, dass das Fest heuer stattfinden kann. Und zwar ohne Beschränkungen. Denn alles andere wäre „wirtschaftlich eigentlich nicht machbar gewesen“, betont der Festwirt.

Nicht nur die gesetzlichen Regelungen sind ein entscheidendes Kriterium, ob Volksfeste stattfinden, die Veranstalter diskutieren derzeit auch moralische Fragen im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine. Brandl versteht und akzeptiert „das voll und ganz“, wie er sagt. Die Feste deshalb abzusagen hält er allerdings nicht für den richtigen Weg. „Es waren leider immer Kriege auf der Welt, während wir unsere Feste gefeiert haben.“ Er denkt dabei an Afrika, Afghanistan, Syrien. Brandl geht es auch darum, ein Zeichen zu setzen, „um denen entgegenzustehen, die unsere Kultur zerstören wollen“. Trotzdem hofft er, „dass sich die politische Lage und das Pandemiegeschehen bis zum Fest beruhigen“.

Besonderheit am letzten Sonntag auf dem Indersdorfer Volksfest

Er freut sich auf die Indersdorfer: „Die Leute feiern hier ihr ganz eigenes Volksfest, darauf bin ich schon gespannt!“ 2500 Leute können in Brandls Festzelt auf dem Indersdorfer Volksfestplatz feiern. Es wird einen überdachten Biergarten, eine Weißbierschänke im Freien und eine Bar im Zelt geben. Auch in Sachen Musik will es der neue Festwirt traditionell halten: „Wir werden Abende mit gemütlicher Blasmusik, aber auch welche mit ordentlicher Partymusik bieten.“ Und traditionell sollen auch der Volksfesteinzug und der Seniorennachmittag stattfinden. Eine Besonderheit gibt es heuer allerdings: Am letzten Sonntag feiern die Indersdorfer Bulldogfreunde ihr 25-jähriges Bestehen auf dem Volksfest. Dabei wird es vormittags einen Feldgottesdienst mit Pfarrer Rainer Maria Schießler geben und am Abend heizen die Cubaboarischen ein. Allerdings braucht man hierfür ein Ticket zu je 19 Euro. Davon gehen je 3 Euro an „Indersdorf hilft“.

Dachauer Volksfest und Karlsfelder Siedlerfest finden statt! Gute Nachrichten für die Volksfestfreunde im Landkreis: Wie Dachaus Kulturamtsleiter und Volksfest-Organisator Tobias Schneider gestern auf Anfrage erklärt, geht die Stadt „ganz fest davon aus, dass das Dachauer Volksfest stattfindet“. Die Planungen würden „ganz normal laufen“. Vor wenigen Monaten hatte es aus dem Rathaus noch geheißen, man wolle abwarten, ob und wie das Oktoberfest in München stattfinde und dann eine Entscheidung treffen. Diese finale Entscheidung, so Schneider, sei nun nicht mehr nötig: „Stand heute gibt es ja keine Einschränkungen mehr, Volksfeste sind wieder zulässig.“

Auch bei der Siedlergemeinschaft Karlsfeld-Nord ist man fest entschlossen, das Siedlerfest nach zwei Jahren Corona-Zwangspause durchzuziehen. Vereinsintern sei die Entscheidung bereits gefallen, sagt Festreferentin Christa Berger-Stögbauer, „wenn die Regierung es zulässt, findet das Siedlerfest wie geplant vom 1. bis 10. Juli statt!“ Die Verträge mit den Schaustellern seien abgeschlossen.

