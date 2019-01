Dachauer Volksfestschießen lebt wieder auf

Dank der Überparteiliche Bürgergemeinschaft Dachau (ÜB) lebt eine Tradition des Dachauer Volksfestes wieder auf: das Volksfestschießen.

Dachau – ÜB-Fraktionsvorsitzender Rainer Rösch hatte eine entsprechende Anfrage an Oberbürgermeister Florian Hartmann gestellt, und aus dem Rathaus seien positive Signale gekommen, so die ÜB in einer Pressemitteilung. Hintergrund ist, dass die ÜB heuer ihr 60-jähriges Bestehen feiert. „Als einen Höhepunkt im Zuge des Jubiläums der ÜB Dachau ist es der Vorstandschaft eine große Freude, ein Volksfestschießen durchführen zu dürfen“, so ÜB-Vorsitzender Jürgen Schleich in der Mitteilung. Bis Ende der 60er-, Anfang der 70er-Jahre gab es die Veranstaltung. Wann genau sie abgeschafft wurde, kann die ÜB nicht mehr sagen.

Zu dem Festschießen werden alle Dachauer Schützenvereine eingeladen. Die entsprechenden Einladungen sind bereits an die Vorstände versandt worden. „Damit es interessante und spannende Wettkämpfe werden, freut sich die ÜB Dachau auf eine große Anzahl von Teilnehmern“, meint Vorsitzender Schleich. Die Wettkämpfe werden am Samstag, 17. August, im Schützenheim von Frohsinn Udlding stattfinden. Im Anschluss erfolgt die Siegerehrung.

Oberbürgermeister Hartmann prämiert das beste Mannschaftsergebnis mit einer von der Stadt Dachau gestifteten „Volksfestwanderscheibe“. Unter den Jugendlichen wird ein vom Schützengau Dachau gestifteter Jugendpreis ausgeschossen. Die ÜB Dachau schließlich kürt die besten Einzelschützen sowie die besten Ringergebnisse jeweils mit einem Preis.