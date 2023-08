Dachauerin (40) randaliert stark alkoholisiert

Die Polizei musste eine 40-jährige Frau in Gewahrsam nehmen. © Rene Ruprecht/ dpa

Am Donnerstag gingen bei der Polizei Dachau gegen 11 Uhr mehrere Mitteilungen über eine randalierende Person ein.

Dachau . Die Frau gehe Passanten und Fahrzeuge in der Ludwig-Ernst-Straße in Dachau-Ost an, hieß es. In der Sudetenlandstraße konnten die Beamten eine mit knapp 1,5 Promille stark alkoholisierte 40-jährige Dachauerin antreffen. Wegen ihres anhaltend aggressiven Verhaltens sollte die Randaliererin in Gewahrsam genommen werden

Dachauerin spuckt um sich, tritt nach einer Beamtin

Die sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befindliche Dachauerin spuckte jedoch um sich, trat nach einer Beamtin und wehrte sich heftig. Schließlich musste sie unter Anwendung unmittelbaren Zwangs in eine psychiatrische Fachklinik gebracht werden. Gegen die polizeibekannte Frau werden nun mehrere Strafverfahren eingeleitet. Verletzt wurde niemand.

