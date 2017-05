Wohnungsbrand geht glimpflich aus

Herd aus? Diese Frage sollte sich jeder stellen, wenn er seine Wohnung verlässt. Denn in diesem Fall ging ein Kochversuch in einer Dachauer Wohnung mächtig schief.

Dachau–Ein unbeaufsichtigter Kochtopf hat einen Brand in einer Wohnung in der Liegnitzer Straße verursacht. Eine 49-jährige Münchnerin wollte laut Polizei in der Küche ihres Freundes kochen. Sie stellte einen Topf mit Öl auf den Herd und ging raus. Das Öl fing Feuer und verrußte die Küche. Bevor mehr passieren konnte, löschte die Feuerwehr Dachau den Brand. Die Münchnerin erlitt eine leichte Rauchvergiftung. Der Schaden beträgt 2000 Euro.dn