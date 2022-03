Dachaus Gartler rücken Streuobst in den Fokus

Besonderer Höhepunkt: die anwesenden Geehrten. Rechts Manfred Kotzian (zweiter Vorsitzender), in der Mitte mit Blumenstrauß Werner Arm (40 Jahre zweiter Vorsitzender Beirat Kreisverband) und Maria Bürckstümmer. © Kreisverband für Gartenbau

Bei der Jahresversammlung des Kreisverbands Dachau für Gartenbau im Gasthaus Doll in Ried sind nicht weniger als 18 Mitglieder geehrt worden.

Dachau – Nach fast zweijähriger Corona-Zwangspause konnte der zweite Kreisverbandsvorsitzende Manfred Kotzian die zahlreich erschienenen Vereinsvorsitzenden der örtlichen Gartenbauvereine endlich wieder zu einer Präsenzversammlung begrüßen. Vorsitzender Werner Gruber war aufgrund von Krankheit verhindert. „Trotz der eingeschränkten Möglichkeiten blickt der Kreisvorstand mit Stolz auf ein arbeitsreiches und erfolgreiches Jahr zurück“, so Kotzian. Sämtliche Arbeitssitzungen des Beirats und auch die Vorständeversammlungen fanden in den beiden vergangenen Jahren online statt.

Ein Schwerpunkt 2021 war die Beteiligung des Kreisverbandes Dachau an der Landesgartenschau Ingolstadt. Die Gartenbauvereine Dachau, Kleinberghofen, Tandern und Hebertshausen unterstützten hier mit gelungenen Aktionen, wofür sich Manfred Kotzian herzlich bedankte.

Ein besonderer Dank in Form eines großen Frühlingsstraußes ging an Maria Bürckstümmer, die jeden Tag in Ingolstadt vor Ort war und den Stand des Kreisverbandes mit Selbstgemachtem aus dem eigenen Garten enorm aufwertete.

Schwerpunkt alte Streuobstarten

Der Schwerpunkt in diesem Jahr soll auf der Erhaltung und Verwertung alter Streuobstarten liegen. Auch der diesjährige Gartenwettbewerb widmet sich dem Thema „Obstvielfalt im Garten“. Der Landkreis Dachau unterstützt deshalb auch den bayerischen Streuobstpakt, der im Oktober 2021 von der bayerischen Staatsregierung und acht Verbänden unterzeichnet wurde. Dadurch wurde auch die Fördersituation für Streuobst in Bayern erheblich verbessert. Zuschussanträge können beim Kreisverband erfragt werden.

Pomologischer Arbeitskreis

Im Landkreis Dachau wird unter Federführung von Michael Heinz deshalb ein pomologischer Arbeitskreis gebildet, der ein Sortenerhaltungsprojekt gestartet hat. Für Laien: Pomologie ist die Lehre von den Obstarten und Obstsorten. Für Michael Heinz ist es eine Herzensangelegenheit Personen zu finden, die Wissen aufbauen und weitergeben. Er appellierte an die Vereinsvorsitzenden „dies mit in die Vereine zu nehmen und bekannt zu machen“.

Workshop: Anlegen einer Blumenwiese

Am 26. März ist im Kreislehrgarten Nähe Rettenbach ein Workshop zum Anlegen einer Blumenwiese geplant, mit theoretischen Tipps und praktischer Anleitung. Beate Wild erläuterte, dass sich „dieser besonders an Erwachsene richtet, die mit den Kindern in den Vereinen diese Aktion durchführen“. Die teilnehmenden Vereine erhalten vor Ort Samen für rund 60 Quadratmeter aus regionaler Ansaat. Verbunden damit ist auch eine Fotoaktion. Die Fotos sollen dann bei der Erntedankfeier im Herbst vorgestellt werden.

Ehrung langjähriger Mitglieder

Ein besonderer Höhepunkt des Jahres waren die anstehenden Ehrungen von 18 langjährigen und ausgeschiedenen Vorsitzenden. Besonders geehrt wurde hier Werner Arm, der nach 40 Jahren als zweiter Vorsitzender im Beirat des Kreisverbandes, ausschied.

Mit nachdenklichen Worten, die den „hohen Stellenwert der Arbeit im Garten und in der Natur für die seelische und körperliche Gesundheit“ unterstrichen, und der Zuversicht, dass die Gartenbauvereine wieder erstarken, beendete der zweite Vorsitzende Manfred Kotzian die Versammlung. dn