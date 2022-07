ITG-Rektor Erwin Lenz freut sich schon auf Rom

Von: Petra Schafflik

Geht nach 13 Jahren als Rektor des Ignaz-Taschner-Gymnasiums in den Ruhestand: Erwin Lenz. © Schafflik

Wenn am 29. Juli die Schulglocke am Dachauer Ignaz-Taschner-Gymnasium offiziell die Sommerferien einläutet, geht es für Schulleiter Erwin Lenz nicht in ein paar freie Wochen.

Dachau – Vielmehr verabschiedet sich der 66-Jährige von seiner langjährigen Wirkungsstätte in den Ruhestand. Es ist ein Abschied, der Erwin Lenz schwer fällt, aber doch auch zur rechten Zeit kommt, wie der engagierte Pädagoge sagt. „Ich war und bin noch immer mit Leib und Seele Schulleiter“, betont Lenz im Gespräch mit den Dachauer Nachrichten. Doch die Vielzahl organisatorischer Aufgaben gerade der vergangenen Jahre „waren schon eine extreme Herausforderung“. Offiziell verabschiedet wird Erwin Lenz, der 13 Jahre an der Spitze der traditionsreichen Schule stand, mit einer Feier für geladene Gäste am Freitag, 8. Juli.

Lenz übernahm 2009 das Ignaz-Taschner-Gymnasium

An das Ignaz-Taschner-Gymnasium kam Lenz 2009 vom Gymnasium Gersthofen, wo er zuvor stellvertretender Schulleiter war. Natürlich bringe man pädagogische Ideen mit, wolle Dinge umsetzen, betont Lenz. So habe er die Tradition kultureller Veranstaltungen begründen können, zu denen regelmäßig bayerische Künstler ans ITG gekommen seien. Beliebte Events, „das habe ich sehr schön gefunden“. Als „Highlights“ bezeichnet Lenz die vielfältigen Aktivitäten aus dem künstlerischen Bereich, von Konzerten über Theateraufführungen bis hin zu Ausstellungen, die von Schülern und dem Kollegium gekommen seien, „kulturelle Zuckerl“, wie er sagt.

Schnell aber seien organisatorische Fragen in den Vordergrund gerückt, eine Krise nach der anderen dahergekommen. Mit dem achtjährigen Gymnasium, das ohne große Vorlaufzeit eingeführt wurde, galt es, „das Gymnasium innerhalb kürzester Zeit neu aufzustellen“. Und mit der Rückkehr zum G 9 waren erneut alle Strukturen anzupassen. Ein Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist. Doch die erneute Kehrtwende zum G 9 bedauert Lenz keineswegs, im Gegenteil, „ich bin heilfroh“. Dieses eine Jahr mehr auf dem Weg zum Abitur „tut den Kindern unheimlich gut“. Dinge wie Auslandssemester und Aktivitäten, die an einer Schule neben dem Unterricht stattfinden, bekämen wieder ihren Raum. „Wir können individuelle Talente wieder mehr fördern, das G 8 war eine reine Paukschule.“

Persönliche Vision wäre ein G10 oder sogar G11

Tatsächlich ginge seine persönliche Vision viel weiter: „Das wäre ein G 10 oder G 11, jeder Absolvent sollte mit dem Abiturzeugnis den Gesellenbrief erhalten.“ Bildung müsse umfassender „Kopf, Herz und Hand“ erreichen. Das neue G 9 erfüllt das Lenz’sche Ideal nicht, gehe aber in die richtige Richtung: „Der Aspekt der Berufsorientierung ist jetzt verstärkt.“

Als enorme Belastung hat Lenz als Schulleiter die Corona-Pandemie erlebt. Allerdings bot diese Krise auch die Chance, die Digitalisierung – „das war vorher wirklich Brachland“ – voranzubringen. Am Herzen lagen ihm die Einführungsklassen, die seit 2012 am ITG angeboten werden. Diese Klassen bereiten erfolgreiche Realschulabsolventen auf den Eintritt ins Gymnasium vor. Als Referendar habe er selbst eine solche Klasse unterrichtet, die besondere Motivation dieser Schüler erlebt. „Das war eine meiner ersten Entscheidungen: So eine Klasse muss ins Haus.“

Mit großer Überzeugung hat Erwin Lenz auch den Aufbau der offenen Ganztagsschule vorangetrieben. „Der gesellschaftliche Bedarf ist da, einige Eltern sind darauf angewiesen.“

Ein Meilenstein in seiner Zeit als Schulleiter am ITG war sicherlich der 2020 eingeweihte Erweiterungsbau, der speziell den naturwissenschaftlichen Fächern nun optimale Bedingungen bietet. Tatsächlich ist das Gymnasium im MINT-Bereich, also in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, stark aufgestellt, „das ist ein Verdienst der engagierten Lehrer“, sagt Lenz. Und betont, dass auch im sprachlichen und künstlerischen Bereich an der Schule sehr viel laufe, „was aber nicht immer so im Fokus steht“.

Seinem Nachfolger, der bereits gefunden ist, wird Erwin Lenz ein wohlgeordnetes Haus übergeben. Für seinen Ruhestand hat der Schulleiter noch keine festen Pläne, „das werde ich eher auf mich zukommen lassen“. Eines aber steht fest: Als leidenschaftlicher Vespa-Fahrer will er auf seinem blauen Roller gemeinsam mit einem ebenso rollerbegeisterten Freund zu einer Tour nach Rom aufbrechen. „Ohne Navi, ohne Zeitdruck, da freu’ ich mich drauf.“

