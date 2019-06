OB Hartmann: „Kommunalwahlen sind vor allem Persönlichkeitswahlen“

SPD-Mitglieder in Bayern hatten es nie leicht. Im Moment aber dürften sie die schwierigsten Zeiten seit Jahrzehnten erleben: Wahl um Wahl geht verloren, und die Bürger haben den Eindruck, die internen SPD-Debatten drehten sich mehr um Personalien denn um die Bedürfnisse der Bürger.

Aber wie soll es nun mit der ältesten noch bestehenden Partei Deutschlands weitergehen? Die Heimatzeitung sprach darüber mit dem prominentesten Sozialdemokraten der Region, Dachaus Oberbürgermeister Florian Hartmann.

Herr Hartmann, die Bundes-SPD befindet sich seit Monaten in einer Krise. Fürchten Sie, dass dies auch Auswirkungen auf die Kommunalwahl 2020 und hierbei vor allem auf Ihren Wahlkampf haben könnte?

Florian Hartmann: Natürlich wären die Voraussetzungen besser, wenn die SPD bei den vergangenen Wahlen erfolgreicher abgeschnitten hätte. Allerdings sind Kommunalwahlen und besonders Oberbürgermeisterwahlen vor allem Persönlichkeitswahlen. Das sieht man zum Beispiel auch daran, dass eine kleine Partei wie die Freien Wähler zahlreiche Bürgermeister im Landkreis stellt. Und man sieht es an Harald Dirlenbach (Bürgermeister in Vierkirchen; Anmerkung der Red.) oder auch mir bei den Kommunalwahlen 2014: Bei den Bundestagswahlen 2013 lag die CSU in Dachau bei über 50 Prozent. Ein halbes Jahr später wurde ich zum Oberbürgermeister gewählt. Die aktuellen Wahlergebnisse der SPD sind für mich vor allem ein Ansporn.

Viele kritisieren den Umgang der SPD mit Andrea Nahles. Hätte man den Führungswechsel Ihrer Meinung nach auch anders (im Sinne von anständiger) vollziehen können und müssen?

Es fällt mir schwer, Ereignisse zu beurteilen, bei denen man nicht dabei war. Klar ist, dass in der Bundespolitik mit harten Bandagen gekämpft wird. Und ich hatte bisher immer den Eindruck, dass Andrea Nahles da kräftig mitgemischt hat. Ich bevorzuge einen kollegialeren Umgangston, auch mit Vertretern anderer Parteien.

Wenn Sie noch einmal Jugendlicher wären: Würden Sie sich auch heute noch den Sozialdemokraten anschließen?

Die Sozialdemokratie steht für mich nach wie vor für eine gerechte, soziale, friedensorientierte und umweltfreundliche Politik. Deshalb ganz klar: ja.

Interview: zip