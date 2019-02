OB ist mächtig von der Bahn genervt 

Er bekomme einfach keinen Ansprechpartner bei der Deutschen Bahn, ärgert sich Dachaus Oberbürgermeister Florian Hartmann.

Dachau - Stichwortgeber war der technische Leiter der Stadtwerke, Gerald Nübel, der im Werkausschuss zum Thema kostenloser Schnuppertag im Bus (wir haben berichtet) irgendwann die drei Worte „Anbindung zum Bahnhof“ aussprach. Oberbürgermeister Florian Hartmann, der der Sitzung bis dato entspannt beiwohnte, lehnte sich plötzlich nach vorne in Richtung Tischplatte. Doch der Stadtobere wollte sich nicht an den vor ihm stehenden Keksen bedienen. Er wollte das Rederecht. Genauer: Er setzte zu einer Grundsatzrede an und meinte: „Mir fehlen die Worte!“ Dann schob er hinterher: „Wie sich die Bahn verhält!“

Schnell wurde klar: Der staatsgetragene Beförderungsriese geht Hartmann mächtig auf den Keks. Das weiß der geneigte Beobachter von Stadtratssitzungen längst. Doch eine derartige Dynamik, ja Hingabe spürte man beim OB bislang selten. Schnell wurde klar, es geht um den von der Stadt geplanten Busbahnhof, wofür die Kommune das westlich des Bahnhofs gelegene DB-Areal braucht, aber nicht bekommt. Greife er zum Hörer und wolle bei der DB einen Ansprechpartner haben, so Hartmann, dann heiße es aus Berlin, „der ist nicht mehr da, in eine andere Abteilung versetzt oder in Rente gegangen“.

Doch damit nicht genug: Die Stadt möchte neue Fahrradständer am Bahnhof platzieren. Dafür braucht sie das Okay der Bahn, was sie aber nicht bekommt. Monatelang habe er beharrlich zum Hörer gegriffen, so der OB. Aus Berlin habe es nur geheißen, der sei nicht mehr da, in eine andere...

Mitten im Fortissimo des Grundsatzredners lehnte sich Volker C. Koch nach vorne in Richtung Kekse. Doch auch ihm war nicht nach Backwerk. Er hatte einen Vorschlag: Wie die Dachauer den Berlinern auf den Keks gehen könnten. Koch mit einem Augenzwinkern: „Stellen wir doch einfach die Ständer schwarz auf. Und dann soll die Bahn die Stadt Dachau verklagen.“