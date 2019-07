Dachaus Straßen werden leiser

Das Pilotprojekt, einen Teilabschnitt der Schleißheimer Straße mit einer geräuschmindernden Deckenschicht zu versehen, ist gelungen. Ein Gutachten bescheinigt der Fahrbahn beste Werte. In Zukunft soll der Belag auf weiteren Straßen im Stadtgebiet verlegt werden.

Die Schleißheimer Straße hat Ende April zwischen der Theodor-Heuss-Straße und der Landsberger Straße auf rund 700 Metern Länge eine neue, geräuschmindernde Deckschicht bekommen. Das Münchner Ingenieurbüro Müller-BBM sollte im Auftag der Stadt herausfinden, ob die 175 000 Euro für den neuen Straßenbelag gut investiert waren. OB Florian Hartmann fasste im Verkehrsausschuss die Ergebnisse der Expertise so zusammen: „Die Maßnahme hat sich als Erfolg heraus gestellt. In Zukunft werden wir den lärmmindernden Asphalt öfter verwenden.“

Die Details der Studie erläuterte Diplomingenieur Manuel Männel. Er sprach von einer „ordentlichen Verminderung“ des Lärms auf der Schleißheimer Straße. In Zahlen ausgedrückt: Hatten die Verkehrsmesswerte vor der Sanierung noch bei 92 db(A) gelegen, ist der neue Asphalt 5 db(A) leiser. Das ist laut Männel „deutlich wahrnehmbar“. Bei der Baumaßnahme hätten „Tiefbauamt, Planer und Bauunternehmen hervorragend zusammengearbeitet“.

Und noch eine gute Nachricht hatte Männel in petto: Die neue Schicht ist genauso robust wie die alte. „Selbst bei höchster Belastung kann sie durchaus 15 Jahre liegen bleiben“, so der Experte. So ist der gleiche Belag beispielsweise auf Abschnitten der A 99 verlegt worden und ziert die Straßen im Bereich des Luise-Kiesselbach-Platzes in München.

Eines gibt Manuel Männel aber noch zu bedenken: „Ein Asphaltbelag ist kein Industrieprodukt. Bei der Beurteilung seiner Eigenschaften muss man viele Faktoren berücksichtigen.“ Je nachdem wie viel Verkehr darüber rollt, wie viel Sonneneinstrahlung er ertragen muss oder wie viel Salz winters darauf gestreut wird, ändern sich die Eigenschaften. Die Akustik, so meint er, wird also eher nachlassen.

Die neue geräuschmindernde Deckenschicht also entlastet die Ohren der Anwohner an der Schleißheimer Straße. Viele von ihnen gehörten sicherlich zu den 70 Prozent der Deutschen, die sich laut Ingenieur Männel von Verkehrslärm belästigt fühlen.