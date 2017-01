Dreibeinig, alt und womöglich entführt

Wo ist Nelson? Das Verschwinden des 15 Jahre alten Dackels in der Silvesternacht gibt Rätsel auf. Der brave, dreibeinige Hunde-Opa verschwand auf rätselhafte Weise von einem Hausgrundstück in Unterweikertshofen. Nelsons Familie ist verzweifelt. Tierschützer glauben an Entführung.

Das Leben hatte es zunächst nicht gut gemeint mit Dackel Nelson. Er führte im wahrsten Sinne des Wortes ein Hundeleben auf Straßen irgendwo in Ungarn. Eines Tages wurde er schwer verletzt. Wie, das weiß niemand. Sein Schicksal schien besiegelt. Doch dann wendete sich alles zum Guten für den lieben, braven Hund. 2015 griffen ungarische Tierschützer das 14 Jahre alte Tier auf und gaben ihn in die Obhut von Kollegen aus dem Raum Erding. Die wiederum ließen Nelson bei guten Ärzten operieren. Nelson musste ein Hinterbein amputiert werden – aber er überlebte. Und die Erdinger Retter fanden im Oktober 2015 in Unterweikertshofen eine Pflegefamilie, die sich rührend um den kleinen Hund kümmerte. Die junge Familie besitzt noch einen weiteren kleinen Mischlingshund, der an Epilepsie leidet. Bei der Familie fühlte sich der Dackel bald pudelwohl. Alles schien gut – bis zur Silvesternacht 2016.

Nelson, der es aus seinem früheren Leben auf den Straßen in Ungarn nicht anders gewohnt war, hielt sich gerne im Freien auf. Seine Familie schaffte für ihren Liebling beispielsweise ein Rollwägelchen an, so dass er bei Spaziergängen mit dabeisein konnte. Und Nelson genoss das. Genauso wie sein Körbchen, das geschützt auf der Terrasse stand. Immer wenn es das Wetter zuließ, beobachtete der mittlerweile 15 Jahre alte Hunde-Opa von dort aus die Umgebung. Auch am 31. Dezember 2016 wollte Nelson gegen 20 Uhr noch einmal raus. Als die Familie eine halbe Stunde später nach ihrem Schützling sah, war er verschwunden.

Die Silvesterknallerei kann es nicht gewesen sein; Nelson hört mittlerweile so gut wie nichts mehr. Seine Behinderung und sein Alter machen es unmöglich, dass er weit fortgelaufen ist. Möglicherweise schlüpfte der Dackel unter einem Stückchen hoch gebogenen Zaun. Aber auch das ist ungewiss. „Bis in die Nacht hinein wurde alles abgesucht, die ganze Nachbarschaft, der ganze Ort, doch von Nelson gab und gibt es nach wie vor keine Spur, was sehr untypisch ist, weil er grundsätzlich überhaupt keine Tendenzen hat, weg zu laufen oder zu streunern und das auch noch nie zuvor getan hat“, sagt Christine Schlicht von der privaten Tierschutzgruppe aus Erding. Alle umliegenden Tierheime, Polizei, Bauhof etc. wurden informiert. Zweimal war eine Suchhundestaffel vor Ort. Vergeblich. Keine Spur von Nelson.

Christine Schlicht hegt nun einen schweren Verdacht: „Ich habe sehr stark die Vermutung, dass Nelson entführt worden ist, denn Unterweikertshofen ist ein sehr überschaubarer Ort. Man hätte ihn längst entdecken müssen“. Die Tierschützerin hält es für ausgeschlossen, dass sich Nelson noch im Freien aufhält. Bei diesen Temperaturen wäre das sein sicherer Tod.

Wo ist Nelson?

Wer etwas über das Verschwinden von Dackel Nelson weiß, kann sich an Tierschützerin Christine Schlicht (Telefon 01 74/9 05 41 44) wenden.

Thomas Zimmerly