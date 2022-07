„Lansing wäre ohne Euch nicht vorstellbar“ ‒ Komparsentag bei „Dahoam is Dahoam“

Teilen

Mit Begeisterung für „Dahoam is Dahoam“: Komparse Manfred Klein, OB Florian Hartmann, Komparsenchefin Michaela Glocker, DiD-Herstellungsleiter Ebrahim Sarfaras und Komparse Manfred Schendzielorz (von links). © sim

Macher der Serie „Dahoam is Dahoam“ bedanken sich bei ihren Komparsen

Dachau – „Lansing ohne euch können wir uns nicht vorstellen“: Ebrahim Sarfaras, Herstellungsleiter der BR-Kultserie „Dahoam is Dahoam“ (DiD) war am Sonntag extra nach Dachau gekommen, um den Komparsen der Serie seine Wertschätzung auszudrücken.

Denn eigentlich wird ja von Montag bis Freitag gedreht, in der Regel zehn Stunden pro Tag. Über 60 Komparsen, darunter viele, die bereits seit Beginn der Serie 2007 dabei sind, waren der Einladung von Michaela Glocker gefolgt und verlebten im Zieglerbräu einen unbeschwerten und lustigen Nachmittag.

Komparsentag bei DiD

Glocker ist Komparsenchefin und seit 2007 für die Besetzung von Komparsen und Kleindarstellern für die Serie verantwortlich. Ihr Kollege Percy Brauch zeichnet für die Schauspieler verantwortlich. Gemeinsam schaffen sie es seit 15 Jahren, immer genau die richtigen Besetzungen zu finden. Der Erfolg gibt den Machern von DiD Recht: „Wir hatten eine extreme Quotensteigerung von rund sieben Prozent die letzten Monate“, so Sarfaras den Anwesenden verkünden. Derzeit läge der Marktanteil der BR-Serie bei 18 Prozent.

Auch wenn das Drehgelände derzeit etwas verkleinert wird, wovon auch der Vorplatz von der Serien-Autowerkstatt von „Mike Preißinger“ betroffen ist, es ist immer noch genügend Platz für alle. Und die Komparsen sollen bald einen eigenen Aufenthaltsraum bekommen.

Ohne Komparsen, kein Dahoam is Dahoam

Die Corona-Pandemie habe die Produktion vor enorme Herausforderungen gestellt. Ausfälle unter den Hauptdarstellern, Abstandsregeln, Masken- und Testpflicht, beschränkte Personenzahl – all das wurde bewältigt, ohne Lansing „leer aussehen“ zu lassen, wie Ebrahim Sarfaras erklärt. Die Maskenpflicht besteht auch weiterhin. Erst wenn „heiß gedreht“ wird, erklärt Michaela Glocker, dürfen die Masken abgenommen werden.

Auch die Zahl der Komparsen wurde von 15 bis 25 auf acht bis zehn pro Tag heruntergefahren. Rund drei bis vier Einsätze haben die „Lansinger“ Komparsen pro Monat und sind rund drei bis fünf Stunden pro Drehtag am Set, werden wie die Hauptdarsteller auch in der Kantine oder bei Außendrehs per Catering versorgt.

Stimmung am Set bei Dahoam is Dahoam ist gut

Die Stimmung ist gut, abgehobene Hauptdarsteller – Fehlanzeige. Die Familienserie ist auch hinter den Kulissen familiär, verrät Manfred Schendzielorz, der seit 2015 mit dabei ist. „Ich bin oft im ,Brunnerwirt’, aber auch auf dem Gelände, im Biergarten oder vor und in der Kirche zu sehen“, erzählt der 65-jährige Dachauer, der in der Serie Manfred Kellermeir heißt. Alle Komparsen behalten ihre Vornamen, bekommen in Lansing aber einen neuen fiktiven Nachnamen. Ab und an hat Schendzielorz auch kurze Textpassagen. Beispielsweise mit dem bekannten Schauspieler Werner Rohm, der bei DiD den Alt-Landrat Lorenz Schattenhofer spielt.

Sprechrollen bekommt gelegentlich auch Manfred Klein – ein Dachauer wie auch ein „Dahoam is Dahoam“-Urgestein. Denn der Mani, wie ihn die Dachauer nennen, ist seit 2007 mit von der Partie. Der 76-Jährige mimt den Sprecher des Bauernverbandes „Manfred Riedle“. Auch seine Frau ist Komparsin, sie ist eine der Lansinger Landfrauen. Auch dem Mani macht die Arbeit in Lansing viel Spaß, vor allem auch, „weil die Schauspieler mich akzeptieren“, so Klein.

Komparsen bei Dohoam is Dahoam

Eines muss man als Komparse bei DiD auf alle Fälle sein: flexibel. Denn pandemiebedingt muss der Drehplan öfter umgeworfen werden und dann muss Komparsenchefin Glocker auch mal am späten Abend ihre Leute abtelefonieren und fragen, wer kurzfristig einspringen kann. Die gebürtige Ludwigshaferin hat insgesamt 3000 Komparsen, Kleindarsteller und Schauspieler in ihrer Kartei. Für Lansing sucht sie derzeit wieder Komparsen-Verstärkung: „Lansing muss jünger werden!“

Ob es noch mal 15 Jahre weitergeht mit der beliebten BR-Serie, steht in den Sternen. Aber realistisch ist laut Herstellungsleiter Ebrahim Sarfaras eine Verlängerung bis 2025. Am Samstag, 8. Oktober, soll außerdem endlich wieder ein großer Fantag auf dem Dachauer Drehgelände stattfinden.

Simone Wester

Unser Dachau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.