Gelungene Ausstellung von bayerischen und israelischen Schülern in Dachau: „Dahusalem“ verbindet

Israelische Generalkonsulin würdigt besonderes Kunstprojekt

Die israelische Generalkonsulin Sandra Simovic hat die Ausstellung „Dahusalem. Places change people – people change places“ in der Hauptstelle der Volksbank Raiffeisenbank Dachau besucht. Die Ausstellung ist das Ergebnis eines Kunstprojektes von Schülern aus dem Josef-Effner-Gymnasium Dachau und Schülern aus der Charles-E.-Smith Highschool for the Arts in Jerusalem (wir berichteten).