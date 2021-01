„Dahusalem“ – Zwei Städte verschmelzen

Kunst verbindet junge Menschen: Schüler des Josef-Effner-Gymnasiums aus Dachau haben mit jungen Israelis ein beeindruckendes Projekt gestartet.

Dachau – Viel Arbeit, Herzblut und Nerven haben Oberstufenschüler des Josef-Effner-Gymnasiums in ihr Projekt „Dahusalem“ gesteckt – in ein israelisch-bayerischen Kunstaustausch. Im Rahmen eines projektorientierten Seminars (P-Seminar) haben sie gemeinsam mit israelischen Schülern der Jerusalem School of the Arts den Austausch organisiert. Am morgigen Donnerstag, 28. Januar, können Interessierte die künstlerischen Ergebnisse des Projekts über einen Livestream betrachten. Ab Freitag, 29. Januar, bis einschließlich Freitag, 19. Februar, ist die Ausstellung auch in der Volksbank Raiffeisenbank Dachau an der Augsburger Straße 33-35 zu sehen.

„Der Name unseres Projekts ist eine Verschmelzung der Städte Dachau und Jerusalem“, erklärt Jakob Bernstein. Für ihn und seine Mitschüler ist es wichtig, den Fokus ihrer gemeinsamen Arbeit auf die Gegenwart und Zukunft zu richten. „Es geht nicht darum, eine Opferrolle zu beleuchten“, betont der 18-Jährige. „Wir wollen einfach abbilden, wie israelische und bayerische Jugendliche heute leben und zeigen, was ihnen im Leben wichtig ist.“

Auf Initiative und unter der Leitung von Kunstlehrerin Margit Meyer gestalteten die deutschen und israelischen Schüler in Partnerarbeit Fotos von persönlichen Orten aus dem Leben der Jugendlichen. Neben den gemeinsamen künstlerischen Tätigkeiten war auch ein Schüleraustausch geplant. Die Schüler des Josef-Effner-Gymnasiums reisten zunächst Ende Februar vergangenen Jahres nach Jerusalem, um die Kultur und das Leben ihrer israelischen Projektpartner hautnah mitzuerleben.

„Unser Aufenthalt dort hat mir gezeigt, dass Jugendliche in Deutschland und Israel im Grunde gar nicht so unterschiedlich sind“, erzählt Bernstein. Für ihn sei der Austausch nicht nur „sehr schön“, sondern vor allem auch „lehrreich“ gewesen. Umso mehr bedauere er es, dass der Besuch der israelischen Schüler aufgrund der Corona-Pandemie auf unbestimmte Zeit verschoben werden musste. Eigentlich hätten die israelischen Schüler auch bei der gemeinsamen Ausstellungseröffnung ihrer künstlerischen Arbeiten persönlich anwesend sein sollen. Nun findet die Vernissage online statt.

Gefördert wurde das Kunstprojekt der Dachauer und Jerusalemer Schüler unter anderem von Sandra Simovich, der israelischen Generalkonsulin. Für Simovich sind „Bildung und persönliche Begegnungen zwei der wichtigsten Möglichkeiten, Antisemitismus und Rassismus zu bekämpfen“. Denn Begegnungen bauen ihr zufolge Vorurteile ab, machen das Fremde vertraut und fördern Verständnis und Empathie.

Auch Kultusminister Michael Piazolo und Bürgermeister Florian Hartmann haben ihre Unterstützung für das Projekt zugesagt, das in dieser Form im Rahmen eines P-Seminars bisher einmalig ist. Für Jakob Bernstein ist der Kunstaustausch jedoch weit mehr als nur ein Schulprojekt. Denn er hat in seinem Austauschschüler nicht nur einen Projektpartner, sondern auch einen neuen Freund gefunden, mit dem er auch in Zukunft in Kontakt bleiben will.

Verena Möckl