Damit Abzocker keine Chance haben - Polizistinnen klären Senioren über Betrugsmaschen auf

Nicht schämen, sondern weitererzählen: Die Polizeihauptmeisterinnen Elke Sigl (links) und Anja Nitsche (rechts) klärten im Rotkreuzsaal über die Gefahren von Schockanrufen und Enkeltricks auf. © dn

Die Straftaten in Bezug auf Senioren nehmen stetig zu, die Maschen der Betrüger werden immer ausgeklügelter. Aus diesem Grund veranstaltete der BRK-Kreisverband Dachau in Kooperation mit der Polizeiinspektion Dachau im Rotkreuzsaal einen Präventionsnachmittag.

Dachau – Die beiden Dachauer Polizeihauptmeisterinnen Anja Nitsche und Elke Sigl brachten keine guten Nachrichten mit ins Rotkreuzhaus: „Die Methoden, um an Geld zu kommen, werden immer unverschämter!“ Zehn Senioren sowie deren Angehörige waren dabei, als Nitsche und Sigl über die Gefahren am Telefon und an der Haustür aufklärten und auch die Maschen verrieten, mit denen die Kriminellen bevorzugt vorgehen. Dazu gehörten aktuell diverse Enkeltricks, Schockanrufe, Messengerbetrug über WhatsApp und falsche Polizeibeamte.

Von 233 Betrugsmeldungen im Landkreis Dachau waren 26 erfolgreich

Im Jahr 2022 gingen laut Aussage der Polizistinnen bei der Polizeiinspektion Dachau 233 Betrugsmeldungen ein, „davon waren 26 erfolgreich“, so Nitsche. Allein mit diesen 26 Anrufen hätten die Täter insgesamt 270 000 Euro erbeuten können. Immerhin: Dank der Aufklärungskampagnen seien die jüngsten Fallzahlen im Vergleich zum Jahr davor zwar rückläufig.

Polizei setzt weiter auf Aufklärungsarbeit

Gleichwohl setzt die Polizei auf noch mehr Aufklärung, um die Bürger besser zu schützen. Der Enkeltrick oder auch Schockanrufe, bei denen eine Person am Telefon bitterlich weint und eine entsetzliche Geschichte berichtet wird, kämen nämlich weiterhin „sehr häufig vor“. Diese Anrufe seien perfide und dienten Nitsche zufolge dazu, um die Konten zu leeren. Auf die Frage „Weißt Du, wer hier ist?“ niemals den Namen des eigenen Kindes am Telefon nennen, sondern sofort auflegen, riet die Beamtin. „Die Betrüger wissen nicht, wie Ihr Sohn oder Ihre Tochter heißt!“

Im Schockmoment ist man zu vielem bereit und fällt darauf herein. Das Gehirn setzt dann aus.

Heulend klinge jede Stimme anders, erklärte Sigl. Die Angerufenen unter Stress zu setzen und dann eine Überweisung zu veranlassen, sei das Ziel der kriminellen Anrufer. „Wenn Sie hören, dass Ihre Tochter oder Ihr Sohn in großer Not sind, dann tun Sie nämlich alles, um zu helfen“, so die Polizistin. Denn: Damit treffen die Kriminellen die Urinstinkte der Eltern. „Im Schockmoment ist man zu vielem bereit und fällt darauf herein. Das Gehirn setzt dann aus.“

Häufig verwendet werde folgende hinterhältige Betrugsmasche: „Ihre Tochter hat eine schwangere 30-Jährige überfahren, die zwei kleine Kinder hinterlässt.“ Um die Tochter daher vor einer Haft zu bewahren, solle dann sofort eine Kaution bezahlt werden. Oft würden die Opfer stundenlang am Telefon gehalten und psychisch massiv unter Druck gesetzt. Dann würden Überweisungen gefordert, die auf ein Konto ins Ausland gingen. Das Geld, so die Sigl, „ist unwiederbringlich weg“.

Eine Kaution gibt es in Deutschland nicht

Beim Verdacht, dass es sich um einen „falschen Polizeibeamten“ handeln könnte, der da vor der Haustür steht und Geld abholen möchte, solle man sich daher auf jeden Fall den Dienstausweis zeigen lassen. Und, so Polizistin Nitsche weiter: „Es gibt keine Kaution, nur im amerikanischen Krimi!“ Kein Polizist hole Geld oder Wertgegenstände ab!

Polizistinnen demonstrieren ihren echten Polizei-Ausweis

Zur Demonstration ließen die beiden Polizistinnen ihre Ausweise herumgehen. „Wir sind die Polizei zum Anfassen“, lachten sie. Auch der Nachrichtendienst Whats-App sei beliebt, um Geld abzugreifen. Der Inhalt der Nachricht laute dann in etwa so: „Hallo Papa, ich habe eine neue Handynummer. Meine Bankverbindung funktioniert nicht, kannst du bitte Geld für mich überweisen?“ Solche Nachrichten solle man sofort löschen, rieten die Polizeibeamtinnen.

Nicht unüberlegt Kontoverbindungen angeben

Auch am Computer solle man mit seinen Daten sehr vorsichtig sein. E-Mails mit Gewinnversprechen, bei denen man am Ende seine Kontoverbindung angeben soll, bitte ebenfalls löschen. „Eine Freundin von mir hat auf diese Weise ungewollt ein Zeitungsabonnement für ein Jahr abgeschlossen“, berichtete Nitsche. Zum Abschluss sagte sie: „Wenn Ihnen so etwas passiert ist, schämen Sie sich nicht, sondern erzählen Sie es weiter!“ Die Dunkelziffer bei diesen Betrugsmaschen sei leider weiterhin sehr hoch.

Die Anwesenden waren vom Vortrag der Beamtinnen begeistert und stellten im Anschluss noch viele Fragen. dn