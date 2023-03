Stadtrat Berkay Kengeroglu hilft Erdbebenopfern: Damit das Leben weitergeht

Schlafsack-Abgabe im Lager des türkischen Generalskonsulats in München: der Vorsitzende der türkischen Gemeinde Dachau, Siddik Serin, der Stadtrat und Organisator der Dachauer Sammelaktion, Berkay Kengeroglu, sowie Öner Kisla, Lagermanager des Annahmezentrums an der Heinrich-Kley-Straße 2 (von links).

Die Dachauer Hilfe für Erdbebenopfer ist auf dem Weg. Stadtrat Kengeroglu plant derweil eine neue Aktion.

Dachau – Der Erfolg der großen Sammelaktion zugunsten der türkischen Erdbebenopfer vor rund drei Wochen hatte die Organisatoren überwältigt: Wie berichtet, konnten vor zwei Dachauer Supermärkten rund 251 Kartons voll mit Sachspenden im Wert von geschätzten 50 000 Euro sowie Geldspenden in Höhe von 5906,71 Euro gesammelt werden.

Die Sachspenden, so berichtet Berkay Kengeroglu, SPD-Stadtrat und einer der Organisatoren der Sammlung, wurden nun im Lager des Türkischen Generalkonsulats München abgegeben. In Zusammenarbeit mit der großen türkischen Fluglinie Turkish Airlines werden von München aus regelmäßig Hilfslieferungen in die von dem verheerenden Erdbeben betroffenen Gebiete gebracht.

Und auch das gespendete Geld fand nun Verwendung. So kauften Kengeroglu und Co. von dem Geld Schlafsäcke: elf Stück im Discounter Lidl, „weil es da gerade ein Wochenangebot gab“, so Kengeroglu, sowie 125 Stück bei der Firma Fritz Berger Camping in Bergkirchen. Inhaber Berger, so Kengeroglu dankbar, „ist uns preislich sehr entgegen gekommen“. Auch die Schlafsäcke wurden zwischenzeitlich im Münchner Lager abgegeben. „Nochmals besten Dank an alle, die in welcher Form auch immer dazu beigetragen haben“, sagt Kengeroglu zum erfolgreichen Abschluss der Sammelaktion.

Doch sein Engagement endet nicht, wie er betont. Klar, die erste große Not im Erdbebengebiet sei gelindert, die Versorgung mit dem Notwendigsten für die Menschen dort sichergestellt. Dennoch dürfe nicht vergessen werden: „Das Erdbeben erschütterte zehn Provinzen in der Türkei; flächenmäßig hat es eine Größe wie fast ganz Deutschland. 13 Millionen Menschen sind betroffen, einige Städte sind nahezu gänzlich zerstört. Der Wiederaufbau wird Jahre dauern!“

Deshalb stellt sich für ihn die Frage: „Wie führen die Menschen ihr Leben fort?“ Er selbst ist jung, erst 22, studiert Jura in München. „Bildung ist mir wichtig. Mir bricht es das Herz zu sehen, dass viele junge Menschen einen Teil ihrer Familie, teilweise ihre ganze Familie verloren haben.“ Und nicht nur das: Viele hätte ihre Perspektive im Leben verloren, ihre Aussicht auf ein Studium, eine Ausbildung.

Daher habe er sich schlau gemacht und sei auf zwei Einrichtungen gestoßen, die sich die Unterstützung von Schülern und Studierenden, die vom Erdbeben betroffen sind, zur Aufgabe gemacht hätten. Das sei zum einen die türkische Bildungsstiftung TEV, Abkürzung für „Türk Egitim Vakfi“. Kengeroglu zufolge habe die TEV, die normalerweise begabte Studierende mit Stipendien unterstützt, die Aktion „Yarida Kalmasin“ (deutsch: „nicht abbrechen, sondern weiterführen“) ins Leben gerufen. Damit sollen Studenten, die sich aufgrund der Erdbebenkatastrophe nun ihr Studium nicht mehr leisten können, Geld erhalten.

Zweitens wurde er auf den Verein CYDD aufmerksam. Dieser – wie auch die Stiftung TEV nicht regierungsnahe, sondern politisch unabhängige – Verein unterstützt Schüler im Erdbebengebiet. CYDD steht dabei für „Cagdas Yasami Destekleme Dernegi“ und bedeutet „Verein zur Förderung der zeitgemäßen Lebensweise“.

Kengeroglu möchte daher für diese beiden Organisationen Spenden sammeln; nach Rücksprache mit dem Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI), Steuerberatung und Finanzamt hat er dazu auch schon einen Weg gefunden, wie er dies als Privatperson organisieren kann: „Ich habe ein separates Bankkonto eröffnet sowie Paypal und GoFundMe eingerichtet“, erklärt der Jurastudent. Diese Art der Hilfe, die ausschließlich Schülern und Studenten zugute kommt, entspreche dem deutschen Steuerrecht, wie er versichert. Er habe die Gemeinnützigkeit der gewählten Organisationen lückenlos nachweisen können, was ihm nun ermögliche, auch als Student und damit Privatmann Geld zu sammeln.

Alle Infos zu seinem Engagement sowie Kontodaten und Links zu Paypal und GoFundMe sind im Internet unter www.berkay-kengeroglu.de/erdbebenhilfe/ zu finden.