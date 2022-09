Damit der Schulweg sicher ist

Von: Petra Schafflik

Appellieren an alle Verkehrsteilnehmer, besonders auf Schulkinder zu achten: Schulrätin Ilona Seyfried, Ordnungsamtsleiter Stefan Januschkowetz, Christian Olschowsky, Sachgebietsleiter Verkehr der Polizeiinspektion Dachau, und Adrian Wiedenmann, Vorsitzender der Kreisverkehrswacht Dachau (von links). Die Kinder können gut zu Fuß gehen, denn Bewegung tut gut, bei jedem Wetter. Schulrätin Ilona Seyfried © ps

1673 Kinder starten am Dienstag ins Schulleben. Polizei, Kreisverkehrswacht, Schulamt und Stadt Dachau rufen Autofahrer zu besonderer Aufmerksamkeit auf.

Dachau – An der Ampel nur bei Grün gehen, nicht zwischen parkenden Autos auf die Fahrbahn rennen, beim Queren links und rechts schauen: Regeln für das Verhalten im Straßenverkehr, mit denen Mädchen und Buben aufwachsen. Doch sobald die Kinder alleine unterwegs sind, klappt nicht alles perfekt. Gerade für die 1673 Abc-Schützen, die am Dienstag ins Schulleben starten, ist der Schulweg anfangs eine große Herausforderung.

Beim traditionellen Pressetermin zu Beginn des neuen Schuljahrs appellierten deshalb jetzt Vertreter von Kreisverkehrswacht, Schulamt, Stadt und Polizeiinspektion Dachau an alle Verkehrsteilnehmer, ab sofort besonders konzentriert und rücksichtsvoll unterwegs zu sein. Auch die leuchtenden Banner der Kreisverkehrswacht „Vorsicht Schulkinder“ sollen im Stadtbild in den kommenden Tagen für Aufmerksamkeit sorgen. Eine Aktion, die nach wie vor ihre Bedeutung hat.

Denn auch im vorigen Jahr hat die Polizei im Landkreis wieder acht Schulwegunfälle registriert, fünf davon in der Stadt Dachau. Die Zeit um den Schulanfang gilt dabei als besonders gefahrenträchtig. „Alle sind zurück aus dem Urlaub, morgens hat es jeder eilig, und die Schulanfänger sind der neuen Situation noch nicht so gewachsen“, fasst Adrian Wiedenmann, Vorsitzender der Kreisverkehrswacht, die Lage zusammen. Also sollten Autofahrer den Fuß vom Gas nehmen, gerade im Umfeld von Schulen langsam fahren. Die Stadt sorgt baulich für mehr Sicherheit mit neuen Überwegen an der Einmündung Polln-/Schleißheimer Straße und Weblinger Weg/Freisinger Straße, erklärt Stefan Januschkowetz, Leiter des Ordnungsamts.

Schulweghelfer gesucht Sie sind die wichtigsten Akteure in Sachen Schulwegsicherheit: die Schulweghelfer. „Keine Ampel, kein Zebrastreifen ist so sicher wie ein Überweg mit Schulweghelfer“, betont der Verkehrsexperte der Polizei, Christian Olschowsky. Ehrenamtliche, die morgens und teilweise auch mittags den Schulkindern an gefährlichen Stellen über die Straße helfen, werden deshalb dringend gesucht. „In den besten Zeiten waren 150 Männer und Frauen allein in der Stadt Dachau im Einsatz, aktuell sind es kaum mehr 120“, so Ordnungsamtsleiter Januschkowetz.

Gesucht werden deshalb für alle Schulsprengel weitere engagierte Leute für dieses wichtige Ehrenamt. Die Stadt leistet eine Aufwandsentschädigung von 5,10 Euro pro Einsatz. „Es geht um die Sicherheit der Kinder.“ Informationen bei der Stadt unter 0 81 31/75 139. Wer sich in einer der Kreisgemeinden als Schulweghelfer engagieren möchte, meldet sich im Rathaus. dn

Ob sich die Aufhebung der Einbahnregelung in der Altstadt negativ auf die Schulwegsicherheit auswirke, „dazu gibt es noch keine Erkenntnisse“. Die Einbahnstraße durch die obere Stadt, von der man sich auch eine Verbesserung der Sicherheit für die Schüler der Klosterschule versprochen hatte, war im Oktober 2021 eingeführt und nach einem Urteil des Verwaltungsgerichts im Frühjahr wieder aufgehoben worden.

Neben sicheren Wegen übernehmen einen wichtigen Part im Sicherheitsnetz die Schulweghelfer (Kasten). Aber auch die Eltern sind gefragt, die mit den Kindern den Schulweg intensiv einüben sollen, wie Schulrätin Ilona Seyfried betont. „Und zwar zu den Tageszeiten, zu denen die Kinder zur Schule gehen.“ Auch gelte es danach, die Kinder rechtzeitig loszuschicken, „weil Kinder Zeit brauchen und sich auf die neue Situation erst einstellen müssen.“ Zudem ist helle oder reflektierende Kleidung wichtig, gerade wenn es morgens noch dunkel ist oder die nebelige Zeit komme. So vorbereitet, „können die Kinder gut zu Fuß gehen, denn Bewegung tut gut, bei jedem Wetter“, appelliert Schulrätin Seyfried.

Projekte, bei denen Schüler gemeinsam begleitet von einer Aufsichtsperson zur Schule marschieren, seien sinnvoll. Im Landkreis gibt es dieses Modell bisher aber nur in Petershausen unter dem Titel „Petibus“, betreut vom Schulförderverein Sonne.

Wenig halten die Fachleute dagegen davon, dass Eltern ihre Sprösslinge mit dem Auto bringen. Doch die Realität sieht anders aus. Rund um die Schulen herrsche morgens regelmäßig enormer Verkehr, so Christian Olschowsky, Sachgebietsleiter Verkehr der PI Dachau. Auch würde im Halteverbot und in Feuerwehrzufahrten geparkt. Für die kommenden Tage kündigt Olschowsky deshalb strikte Kontrollen an. Auch die Stadt, so Januschkowetz, wird die Kommunale Verkehrsüberwachung konzentriert um die Schulen einsetzen.