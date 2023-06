Damit Schüler und Betrieb sich finden ‒ Digitale Azubi-Messe geht in die zweite Runde

Teilen

Dier Digitale Azubi-Messe „Match your future“ geht in die zweite Runde. Ein Info-Abend für lokale Unternehmen steht an.

Berufliche Dates auf digitalem Weg ermöglicht die Heimatzeitung in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Unternehmen und Jugendlichen, die eine Ausbildungsstelle suchen. © M. Eser (Screenshot)

Landkreis – Die neue Ausbildungsbörse „Match your future“ der Landkreise Dachau ud Fürstenfeldbruck war im vergangenen Jahr ein voller Erfolg: 91 Unternehmen nahmen daran teil, es gab 248 verschiedene Ausbildungsangebote – und am Ende hieß es 677 Mal: „It’s a match!“

In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass es immer schwieriger wird, offene Ausbildungsstellen mit geeigneten Bewerberinnen oder Bewerbern zu besetzen. Im September 2022 waren 160 Stellen im Landkreis offen mit zeitgleich 670 jungen Erwachsenen ohne Lehrstelle. Eine große Herausforderung auch für die Unternehmen im Landkreis Dachau. Daher wird im Oktober 2023 bereits zum zweiten Mal das dig itale Azubi-Event #matchyourfuture zusammen mit dem Landratsamt Fürstenfeldbruck und unserem Kooperationspartner Merkur/tz Media angeboten.

Match your future: Digitale Azubi-Messe geht in die zweite Runde

Ganz einfach und unkompliziert können dabei Unternehmen über einen digitalen Matchingprozess mit potentiellen Auszubildenden und Interessenten für einen Praktikumsplatz in Kontakt treten. Als Gemeinschaftsprojekt mit dem Landkreis Fürstenfeldbruck, der IHK und der HWK für München und Oberbayern, den Kreishandwerkerschaften und Merkur tz Media wurden 2022 mit rund 250 Jobangeboten und 620 jungen Erwachsenen knapp 700 passende Matches generiert. Die digitale Azubi-Messe wurde sowohl von den Unternehmen als auch den jungen Erwachsenen sehr gut angenommen.

Die Unternehmen aus der Region sind zu einer ersten Infoveranstaltung eingeladen: am Dienstag, 4. Juli, um 17.30 Uhr im Landratsamt Dachau, großer Sitzungssaal.

Azubi-Messe: Damit Schüler und Betrieb sich finden

Wer zu diesem Termin verhindert ist, kann auch bei der identischen Veranstaltung am 11. Juli im Landratsamt Fürstenfeldbruck teilnehmen. Anmeldungen für beide Termine werden hier entgegen genommen: landratsamt-Dachau.de/matchyourfuture.

Wer die Veranstaltung bereits kennt und 2023 wieder mitmachen möchten, kann sich auch direkt an den Ansprechpartner von Merkur tz Media wenden: Stefan Langer: Telefon 0 81 31/56 3- 25, É-Mail stefan.langer@merkurtz.media.

Zur Bewerbung wurde begleitend zum Event im Oktober ein attraktives Crossmedia-Paket zusammengestellt, das den Unternehmen bei der Infoveranstaltung vorgestellt wird.