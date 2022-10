Damit sich der Fall Esiovwa nie wiederholt

Von: Stefanie Zipfer

Große Sorgen bereitet der abgeschobenen Familie Esiovwa ihr neues Leben in Nigeria. Die Kinder leiden unter Durchfall und vermissen ihre Freunde. © privat

Der Fall der im Juli nach Nigeria abgeschobenen Familie Esiovwa beschäftigt den Kreistag bis heute.

Dass es dabei am Vorgehen des Landratsamts rechtlich wenig zu kritisieren gibt, hatte das Gremium mit großer Mehrheit bereits festgestellt. Mit ebenso großer Mehrheit aber war man sich einig, dass sich ein solcher Fall nicht wiederholen soll: dass also eine sowohl ins örtliche soziale wie das Berufsleben integrierte Familie in Deutschland kein Bleiberecht bekommt.

Dachauer Kreistag verabschiedet Resolution ans Bundesinnenministerium

Die Folge dieser parteiübergreifenden Einigkeit ist nun eine Resolution, die auf Initiative von Kreisrat Peter Heller (Bündnis für Dachau) entworfen und dann von mehreren Fraktionen finalisiert wurde. Ziel des Textes: Das bundesdeutsche sogenannte Chancenaufenthaltsrecht so zu gestalten, dass Familien wie die Esiovwas tatsächlich eine echte „Chance“ bekommen, in Deutschland bleiben zu können. Empfänger der Resolution sind das Bundesinnenministerium sowie die Bundestagsfraktionen Bündnis 90/Die Grünen, CDU/CSU, FDP, Linke und SPD sowie die Bundestagsabgeordneten im örtlichen Wahlkreis.

Unterzeichnet haben die Resolution neben Landrat Stefan Löwl auch 48 der 70 Dachauer Kreisräte: die Fraktionen von CSU und Grünen, die beiden Räte des Bündnis für Dachau, zwei Vertreterinnen der Freien Wähler und je ein ÖDP- sowie FDP-Mann.

SPD ist nicht dabei, schreibt selbst an die Bundespartei

Auffällig, weil nicht dabei: die Kreisräte der SPD. Fraktionssprecher Harald Dirlenbach erklärt es so: Hellers erster Resolutionsentwurf sei „nicht tragbar“ gewesen, weshalb man als „Fraktion beschlossen hat: Wir klinken uns aus und gehen einen eigenen Weg“. Dieser Weg sieht nun ein Schreiben „an unsere Regierungspartei“ vor. Sprich: In „enger Abstimmung“ mit dem SPD-Wahlkreisabgeordneten Michael Schrodi soll – grob zusammengefasst – ebenfalls darauf hingewirkt werden, dass das neue Chancenaufenthaltsrecht Fälle wie den der Esiovwas nicht mehr passieren lässt. Durch die gezieltere Verteilung des Textes könne man, so Dirlenbach, „sinnvoll und direkter eingreifen“.

Wie berichtet, hatte das Bundeskabinett im Sommer einen Gesetzesentwurf zum Chancenaufenthaltsrecht (kurz: ChARG) verabschiedet, woraufhin örtliche Asylhelfer wie Peter Barth oder Landrat Löwl den Vorschlag als unzureichend kritisierten. Jetzt kommt der Entwurf in den Bundestag, wo die Parlamentarier in den kommenden Wochen die Chance erhalten, den Entwurf zu diskutieren, Änderungen einzubringen und am Ende zu beschließen. Gelten soll das Chancen-Aufenthaltsrecht dann voraussichtlich ab Dezember.

Dass die SPD bei der Landkreis-Resolution nicht mitmachen wollte, bedauert Heller zwar: „Mit fehlen die inhaltlichen Gründe.“ Andererseits sieht er es schon als Erfolg, dass zwei Drittel des Kreistags unterzeichnet hätten. Und auch Dirlenbach betont ausdrücklich, dass die Idee und das Signal, das durch den Text gesendet werde, absolut unterstützenswert sei.

Insofern hoffen nun alle, dass der Appell nach Berlin fruchtet. In der Resolution wird es so formuliert: Das neue Chancenaufenthaltsrecht sollte ein Gesetz werden, „das den Namen einer Chance für bereits lange in Deutschland lebende Personen auch wirklich verdient. Unsere Gesellschaft darf es nicht zulassen, dass arbeits- und integrationswillige Menschen, zumal Familien mit Kindern, diese Chance nicht erhalten.“

