Das Dachauer Altstadt-Schmuckkastl ist fertig

Supermarkt in der Pfarrstraße 1 in Dachau eröffnet

von Stefanie Zipfer

Ziemlich genau fünf Jahre, nachdem Franz und Andreas Scherm die prominente Immobilie an der Pfarrstraße 1 in der Altstadt gekauft hatten, steht der Umbau nun vor dem Abschluss. Die Arbeiten verliefen reibungslos, auch wenn es die Bürokratie den Bauherren bis zum Schluss schwer machte. Am Dienstag eröffnet der Supermarkt im Untergeschoss.

Dachau – Acht Mal gibt es die Bäckerei Wörmann im Landkreis, seine vierte Dachauer Filiale wird Wörmann am Dienstag um 7 Uhr im nigelnagelneuen, rund 600 Quadratmeter großen Supermarkt im Untergeschoss der Pfarrstraße 1 – also mitten in der Altstadt, unter dem Modehaus Rübsamen – eröffnen.

Nur: Wenn es nach dem Stadtbauamt geht, wird Wörmann an der Außenfassade des frisch renovierten Anwesens nicht auf sich hinweisen dürfen. Aus Gründen des Ensembleschutzes darf nur für den Nahkauf-Supermarkt geworben werden.

Unternehmer Wörmann ist entsprechend sauer, er hofft, nun wenigstens ein Plakat mit seinem Namen an die Scheibe kleben zu dürfen. Auch Immobilienbesitzer Franz Scherm ist konsterniert: „Jetzt haben wir endlich einen Nahversorger in der Altstadt! Das war unsere Initiative!“ Zigfach sei er „aus sämtlichen Bevölkerungskreisen angesprochen worden“, sich um einen Supermarkt zu bemühen. Mit einem Quadratmeterpreis von „deutlich unter 10 Euro“ zeige er sich noch dazu als fairer Vermieter. Wieso, fragt sich – vermutlich nicht nur – Scherm, „kommt wieder eine Vorschrift? Wieso soll sich der Bäcker also verstecken?“

+ Früher finster, heute hell und freundlich: Die Stufenanlage vor dem früheren Kaufhaus Hörhammer in der Altstadt ist im Zuge der Umbaumaßnahmen am Haus neu gestaltet worden. © hab

Die Antwort lässt sich wohl in den Tiefen des Baugesetzbuchs finden; dort, wo auch festgeschrieben steht, dass Scherm für die Wohnungen, die er im Obergeschoss des Anwesens an der Pfarrstraße 1 gebaut hat, einen Spielplatz nachweisen muss. Jetzt ist es nur so, sagt Scherm, dass in den neuen Wohnungen genau ein Kind wohnen wird, das bereits neun Jahre alt ist. Sein Angebot an die Stadt lautete daher: Er zahlt einen Zuschuss in Höhe von 10 000 Euro für die Sanierung eines städtischen Spielplatzes, dafür muss er auf seinem Dach keine Spielgeräte aufstellen. Die Antwort kam prompt: Ein Tauschgeschäft gehe nicht, Scherm müsse seinen Dach-Spielplatz ordnungsgemäß ablösen, für 34 000 Euro. Dieses „Angebot“, so Scherm, habe er dann doch nicht angenommen. Jetzt baut er auf seinem Dach eben einen Sandkasten, eine Schaukel, eine Kletterpyramide und zwei Sitzbänke.

Bauherr Franz Scherm hatte ein Schmuckkastl versprochen

Doch Franz Scherm und Sohn Andreas wollen nicht im Groll auf die Zusammenarbeit mit der Stadt zurückblicken. Klar, es hätte drei Jahre gedauert, bis sie überhaupt anfangen durften zu bauen, es gab Auseinandersetzungen über Farb- und Fassadengestaltung, Stellplätze sowie über einen Zuschuss für die Gestaltung des städtischen Vorplatzes. Doch Scherm, der seiner geliebten Altstadt über die Dachauer Nachrichten vor Jahren ein „Schmuckkastl“ versprochen hatte, will auch danke sagen: an das städtische Ordnungsamt etwa, das „sehr kooperativ“ gewesen sei. Auch die Zusammenarbeit mit den Baufirmen habe reibungslos funktioniert.

Dass am Dienstag, 22. Juni, ein Nahkauf-Markt eröffnet, der vom Lebensmittel-Riesen Rewe beliefert und von der gemeinnützigen Bonus gGmbH betrieben wird, sehen die Scherms als krönenden Abschluss ihrer Bemühungen. Rund 14 000 Artikel wird es in dem Laden geben, ein acht Meter langes Bioregal, viele regionale Produkte, frische Obst-, Gemüse-, Käse- und Fleischwaren sowie – zur Bäckerei Wörmann gehörig – 14 Sitzplätze drinnen und zwölf draußen.

Die Stufenanlage vor dem Haus, an der sich die Stadt mit 100 000 Euro beteiligt hatte, soll Mitte Juli fertig werden.

Nahkauf-Marktleiter Detlef Messjetz freut sich auf die Eröffnung seines Geschäfts, das von Montag bis Samstag täglich von 7 bis 20 Uhr geöffnet sein wird. Mit dem hohen Anteil von Bio- und regionalen Waren setzt er auf ein „hochwertiges“ Sortiment. Und als Clou für die nicht mehr ganz so mobilen Altstadtbewohner bietet er einen Lieferservice an. Was es im Markt aber nicht geben wird: einen Paketshop. Ein derartiger Service sei zwar häufig in Rewe-Märkten zu finden und wäre auch an der Pfarrstraße 1 geplant gewesen, wurde Messjetz zufolge von der Stadtverwaltung aber abgelehnt.