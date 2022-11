Das „Gedächtnis“ des ASV Josef Hoffmann ist tot

Teilen

Josef Hoffmann war beim ASV unglaublich engagiert. � © asv dachau

Der ASV Dachau trauert um das langjährige Ehrenmitglied und ehemaliges Vorstandsmitglied.

Dachau – Große Trauer beim ASV Dachau: Das langjährige Ehrenmitglied und ehemalige Vorstandsmitglied Josef Hoffmann ist im Alter von 87 Jahren gestorben.

Hoffmann, geboren am 12. November 1935, war eine treibende Kraft des Vereins in der Nachkriegszeit. In der damaligen Turnabteilung war er einer der engagiertesten „Vorturner“, wie die Übungsleiter damals noch hießen. In seiner Jugend hatte Hoffmann einen kurzen Ausflug zu den Handballern gewagt, kehrte aber nach kurzer Zeit wieder zurück zur Turnabteilung.

Mit 17 Jahren übernahm Josef Hoffmann die ersten Ämter im Verein. Die Turnabteilung war dabei für ihn eine Herzensangelegenheit. Ab 1973 engagierte er sich auch im Hauptverein und war ab 1973 Jugendleiter. 1995 gab er dieses Amt ab und übernahm am selben Tag das Amt des Seniorenbeauftragten. Legendär dabei sein Wirken über Jahrzehnte bei der Organisation der Seniorenausflüge oder beim Kümmern um die Vereinskegelbahn.

Sein unglaublicher Schaffensdrang, bei gleichzeitiger Bescheidenheit und absoluter Zuverlässigkeit, hat den ASV Dachau geprägt. Hoffmann war auch das „Gedächtnis“ des Vereins. Ungezählte Stunden verbrachte „Beps“, wie ihn alle riefen, im ASV-Archiv, sortierte, klebte und sammelte dort Zeitungsartikel, Fotos und Vereinszeitschriften. Als Archivar und Zeitzeuge war er maßgeblich an der Ausstellung über Georg Scherer beteiligt, den langjährigen Vorsitzenden des ASV.

Hoffmann erhielt unter anderem die ASV-Verdienstplakette in Gold, die Bürgermedaille der Stadt Dachau sowie diverse Auszeichnungen durch den Bayerischen Landessportverband. „Beps Hoffmann hat sie nicht nur verdient, er hat sie bescheiden angenommen und anschließend noch motivierter seine Bemühungen erweitert“, erinnert sich ASV-Vorsitzender Andreas Wilhelm und ergänzt: „Wir nehmen Abschied von einem sehr engagierten ASVler, der es immer verstand anzutreiben und andere zu motivieren, indem er mit Tatendrang und gutem Beispiel voranging. Mit ihm gehen viel Wissen um den Verein und mehrere Jahrzehnte unglaublichen Engagements. Seine Spuren und Taten werden wir aber weiter sehen, fühlen und nutzen dürfen.“ dn