„Das kann jederzeit wieder passieren“: Oberbürgermeister und Experten beantworten Fragen zum Dachauer Hallenbad-Neubau

Von: Stefanie Zipfer

Die prominenteste Baustelle Dachaus: das Hallenbad. Vor allem das Dach braucht Nachbesserungen. © Norbert Habschied

Stadt und Stadtwerke Dachau haben zum Infoabend über die meist diskutierteste Baustelle der Stadt eingeladen. Die Dachauer Nachrichten haben die wichtigsten Fragen der Bürger zusammengefasst.

Dachau – Der Hallenbad-Infoabend war zweigeteilt. Zunächst gaben OB Florian Hartmann, Stadtwerke-Chef Robert Haimerl sowie Planer und Architekten einen Abriss über den Werdegang des Projekts, eine Einschätzung der Lage und einen Ausblick. Wichtigste Aussage: In drei Jahren soll das Bad endlich eröffnet werden.

Doch dann durften die Bürger fragen. Und das taten sie eifrig, wie Moderatorin Karin Kekulé feststellte. Dies zeige, dass sich die Dachauer „wirklich interessieren und engagieren für ihre Stadt“. Die wichtigsten Fragen und die dazugehörigen Antworten hat die Heimatzeitung zusammengefasst.

Würden der OB oder der Stadtwerke-Chef das Projekt heute anders angehen? Wurden Fehler gemacht?

Diese Frage, die mehrere Bürger stellten, beantworteten Hartmann und Haimerl sehr unterschiedlich. Haimerl: „Mit dem Wissen von heute würden wir das Projekt sicher anders bauen. Wir alle waren begeistert von der Architektur. Aber die Komplexität haben alle, auch der Architekt, deutlich unterschätzt.“ Der OB dagegen sagte klar: „Ich würde nichts anders machen!“ Die Stadt habe alles getan, was sie konnte. Seine wohl ernüchterndste Aussage des Abends: „Das kann bei jeder Baustelle wieder passieren.“

Wirken sich die Hallenbad-Kosten auf die Preise für Strom und Gas aus?

Nein, betonte Stadtwerke-Chef Haimerl. Zwischen dem neuen Hallenbad und den Strom- und Gas-Preisen gebe es „keinen Zusammenhang“! Für letztere seien der „wesentliche Faktor“ die Einkaufspreise auf dem Weltmarkt und das Verhalten Russlands. Langfristig aber müsse man sich natürlich fragen: „Wie viel öffentliche Dienstleistung – wie ein Hallenbad – kann ein Stadtwerk finanzieren?“ Diese Frage, so Haimerl düster, „stellt sich natürlich auch vor dem Hintergrund der Energiewende“.

Werden sich die Dachauer die Eintrittspreise für das neue Bad überhaupt leisten können?

Zu den künftigen Eintrittspreisen, so Stadtwerke-Chef Haimerl, gebe es noch keine konkreten Planungen. „In dem Stadium sind wir noch nicht.“ Klar wolle man weiterhin günstige Tarife. Langfristig aber werde sich die Stadt beziehungsweise die zuständigen Stadträte natürlich festlegen müssen: „Wie viel Defizit können wir uns bei den Bädern leisten?“

Warum wurde die Notbremse, sprich die Kündigung des Architekten, erst so spät gezogen?

Der OB gab zu: „Im Nachhinein ist man immer schlauer. Aber wir haben lange versucht, es mit diesem Architekten durchzuziehen.“ Dass beispielsweise Penzberg sein Bad-Projekt mit dem Architekten Wolfgang Gollwitzer rechtzeitig, sprich vor Baubeginn, gekündigt hatte, liege an dessen „Wissensvorsprung. Die waren später dran als wir“, so der OB.

Wie lange hält das alte Bad noch durch?

Zwei Saisonen auf alle Fälle noch, erklärte Stadtwerke-Chef Haimerl. Dafür würden auch entsprechende Unterhaltsmittel bereitgestellt.

Der OB war dankbar für diese Frage und betonte, dass der Freistaat Bäder besser fördern müsse, schließlich gehe es ja darum, dass Kinder schwimmen lernten und Vereine ihren Sport ausüben könnten. Dass Karlsfeld schließen müsste, sei ein Unding!

Hier aber erntete der OB entschiedenen Widerspruch: Dass Karlsfeld sein Bad schließe, liege nicht an mangelnder staatlicher Förderung für die dringend nötige Sanierung, so Petra Hölzl-Dorner, sondern daran, dass sich die Gemeinde schlicht den Unterhalt eines Bads nicht mehr leisten könne. Energie- und Heizkosten seien zu hoch!

Wie wird das neue Hallenbad beheizt beziehungsweise mit Strom versorgt?

Mit einem Blockheizkraftwerk, so Haimerl. Dieses sei bereits installiert und solle eines Tages Strom- wie Wärmebedarf decken. Klar, gab er auf wiederholte Nachfrage zu, sei dies nicht der neueste Stand der Technik, aber immerhin „kein schlechter Stand der Technik“.

Wie steht es mit der Garantie für die Teile, die schon eingebaut sind?

Klar ist: Einige wesentliche Teile wie das Blockheizkraftwerk im Keller sind längst eingebaut. Die Garantie dafür, so Haimerl, beginne nach Ansicht der Stadtwerke-Juristen erst mit Abnahme der Gewerke. Und eine Abnahme sei bislang nicht erfolgt.

Wie steht es um die undichten Stellen im Keller des Bads?

Ingenieur Thomas Peter führte aus, dass der Keller, in dem sich neben dem Blockheizkraftwerk auch die komplette Haustechnik befindet, in eine wasserdichte Betonwanne gebaut wurde. Dass diese Wanne „Haarrisse“ bekommen habe, sei ein Mängel, aber weder „beängstigend“, noch „ungewöhnlich“. Das Problem sei „technisch in den Griff zu kriegen“. An dem feuchten Keller werde es also „nicht scheitern, dass Ihr Bad fertig wird“, so der Experte zum Publikum.

Nach welchen Kriterien wurde der Architekt ausgewählt?

Laut OB habe man sich Gollwitzers Referenzen, sein Büro und die Frage, „ob er einen Plan hat, wie er das Bad umsetzen will“, angeschaut. Allerdings habe dieses Verfahren Schwächen, da es immer nur eine „Momentaufnahme“ sei, nach der der Architekt bewertet würde.

Apropos Vergabeverfahren: Das, so der OB, sei ohnehin der „Wahnsinn“! Wieso müsse ein Hallenbad laut Vergaberecht europaweit ausgeschrieben werden? „Das ist völlig überzogen!“ Das Publikum stimmte ihm in diesem Punkt zu und applaudierte – was nicht oft an diesem Abend passierte. Die Konsequenz des Vergaberechts sei, so der OB, „dass Sie mit Firmen arbeiten müssen, mit denen Sie als Privatmann niemals arbeiten würden“!

Gibt es eine Möglichkeit, noch Fördergelder zu bekommen?

Kurz gesagt: nein. „Der Staat beteiligt sich nicht an steigenden Baukosten“, so Stadtwerke-Chef Haimerl. Damit bleibe es bei der 4-Millionen-Euro-Förderung.

„Jeder Spengler kriegt doch da die Krätze“, fand ein Bürger beim Blick auf die Fassade des Bads. Wie konnte es dazu kommen?

Laut Ingenieur Michael Hammel sei man heute in der „komfortablen Situation zu wissen“, dass gebogenes Blech und die dazugehörigen Binder wesentlich zur Kostenmehrung beigetragen hätten. Eine „Biegemaschine vor Ort“ habe jedes Blech individuell hergestellt. Entsprechend gebe es bei der Gebäudehülle und vor allem dem Dach viel zu tun. Architekt Sebastian Neuhaus präzisierte, dass es bei der Fassade „Abweichungen bei der Materialgüte“ gebe und nicht alle Materialien „schwimmbadgeeignet“ seien.

Werden die Stadtwerke Geld zurückbekommen für die mangelhaften Arbeiten?

Beim öffentlichen Bau, so Planer Hammel, sei es grundsätzlich schwierig, sich Geld zurückzuholen. „Da hat man nicht so viel Handhabe.“ Allerdings hätten die Architekturbüros Krieger und Prokopetz „Erfahrung als Aufräumer“. Die Büros würden denn auch Know-how im „Umgang mit diesen Firmen“ sowie die nötige Manpower vorhalten.

Fazit

Am Ende, nach gut zweieinhalbstündiger Information, gingen die Besucher erschöpft in den Feierabend. Eine Besucherin umschrieb ihr Gefühl dabei so: „Und jetzt wissen wir genau: nichts.“