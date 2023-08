Aus zwei Pfarrverbänden entsteht eine Stadtkirche

Wird die künftige Stadtkirche leiten: Pfarrer Benjamin Gnan (Dritter von rechts). © hi

Die Pfarrverbände St. Jakob sowie Heilig Kreuz und St. Peter werden zu Stadtkirche zusammengelegt. Zwei Jahre soll das dauern.

Dachau – Die katholischen Pfarreien Dachaus stehen vor großen Umbrüchen. So sollen die beiden in Dachau bisher bestehenden Pfarrverbände St. Jakob und Heilig Kreuz/St. Peter zu einer Stadtkirche zusammengelegt werden. Dies teilte Benjamin Gnan, Dekan der Dachauer Pfarreien und Pfarrer des Pfarrverbands Dachau St. Jakob, im aktuellen Pfarrbrief seinen Gläubigen mit.

Gnan ist seit dem krankheitsbedingten Weggang des langjährigen Pfarrers von Heilig Kreuz und St. Peter, Heinrich Denk, auch kommissarischer Leiter dieses Pfarrverbandes. Gnan hat sich nach eigenen Worten „bemüht, im Rahmen meiner Möglichkeiten“ auch dieser Aufgabe gerecht zu werden. Jedoch sieht er die Leitung zweier Pfarrverbände durch seine Person nicht als Dauerlösung.

So brauche es auch für den Pfarrverband Dachau Hl. Kreuz und St. Peter eine „klare und stimmige Zukunftsvision“. Deswegen hätten sich die verantwortlichen Gremien in den Dachauer Pfarreien als auch das Erzbischöfliche Ordinariat in den letzten Monaten intensiv mit dem Thema „Stadtkirche Dachau“ auseinandergesetzt. Diese werde jetzt angestrebt. Dies bedeutet, dass die vier Pfarreien des Pfarrbandes St. Jakob, also Mariä Himmelfahrt, St. Jakob, Mitterndorf und Pellheim und die beiden Pfarreien Heilig Kreuz und St. Peter, die den zweiten Dachauer Pfarrverband bilden, zusammengeführt werden sollen. Gnan geht davon aus, dass ein solcher Prozess und die damit verbundenen Abstimmungen in der Seelsorge und in der Verwaltung etwa zwei Jahre dauern werden.

Stadtkirchen gibt es bereits in anderen Städten des Erzbistums. So gibt es zum Beispiel in der Stadtkirche Landshut ein gemeinsames Seelsorgeteam, einen Stadtkirchenrat und eine Gesamtkirchenverwaltung. Jedoch wurde dort keine Pfarrei, kein Pfarrgemeinderat und auch keine Kirchenstiftung auf Pfarreiebene aufgelöst.

Beginnen solle der Prozess in Dachau nach derzeitiger Planung bereits im Advent dieses Jahres. Gnan sieht den Prozess der Zusammenlegung der Pfarreien zur Stadtkirche Dachau auch als Chance, „das katholische Leben in unserer Stadt auch für die Zukunft lebendig zu halten“. Dazu gehöre jedoch „auch der Mut, den Kopf über den Tellerrand unserer bisher gewohnten Strukturen hinauszuheben“.

Der Prozess hin zur Stadtkirche hat bereits personelle Konsequenzen. Der bisherige Kaplan von St. Jakob, Jasper Gülden, wird zum 1. September Pfarrvikar von Heilig Kreuz und St. Peter. Neuer Kaplan in St. Jakob wird Christian Ulbrich, der im Juli zum Priester geweiht wurde und davor im Pfarrverband Röhrmoos-Hebertshausen tätig war.

Bernhard Hirsch