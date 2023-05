Das „Kult’23“ in Dachau startet in den Vorverkauf

Von: Miriam Kohr

Sind bereit für das „Kult’23“: Florian Marschall, Karl Heinz Berninger-Karner, Carola Eichhorn, Sabine Seeholzer, Bertl Ferst und Anna Bauregger (v.l.). © Miriam Kohr

Das Programm steht, die Flyer sind gedruckt, die ersten Poster hängen schon. Für die Konzerte auf der Hauptbühne des „Kult’23“ im Herbst startet am heutigen 2. Mai der Ticket-Vorverkauf.

Dachau – Das „Kult’23“ auf der Ludwig-Thoma-Wiese vom 13. bis 17. September wird ein Spaß für Jung und Alt. Das wird beim Blick in die Webseite oder den Flyer deutlich. Viele Konzerte, aber auch Angebote wie Kindertheater und Mitmachkonzerte reihen sich an fünf Tagen aneinander. Für die Programmpunkte mit Eintritt beginnt am Dienstag der Vorverkauf. „Wir hoffen auf viele Ticket-Käufer und ausverkaufte Veranstaltungen“, sagt Sabine Seeholzer, Vorsitzende des Jetzt e.V. und Geschäftsführerin des „Kult’23“. Denn nur mit dem Geld aus den Eintrittsgeldern könnten wiederum andere Dinge des nicht kommerziellen Festivals finanziert werden. Bis zu 600 Tickets pro Konzertabend in der „Kult“-Arena werden verkauft.

Konzertabende: Ein Eintritt, mehrere Bands

Die Dachauer Bands „T4U“, „Owing To The Rain“, „Aerochicks“ und „Boxhead“ bieten am ersten Festivaltag, 13. September, quasi den Heimatabend für insgesamt 8 Euro. Am Donnerstag wird Ska mit „Bluekilla“ und Dub mit „Dub Spencer & Trance Hill“ für 12 Euro geboten. „Set Ambessa“, „Mono Elekin“, „Wicked Corporation“ und ein Special Guest werden am Freitag für Bassmusik, Roots-Reggae und Dub sorgen. Am Samstag bekommen Besucher für 15 Euro mit „Affentheater“ und „Banda Comunale“ Balkan, Globale Clubmusik und Brass auf die Ohren. Am letzten Festivaltag wird’s irisch: Um „Tir Nan Or“ (Irish Folk Rock) und „Fiddlers Green“ (Irish Speedfolk) zu erleben, zahlen Besucher 36 Euro.

Konzerte, Theater und Livehörspiel für die Kleinen

Außer dem Schulklassenprogramm am Vormittag, welches die Theatertage Dachau organisieren, gibt es für alle jungen Besucher zusätzlich vier Kinderveranstaltungen mit Eintritt. Das Kindermitmachkonzert „Eichhorn und der lila Hund“ macht am Donnerstag, 14. September, den Anfang (Eintritt 4 Euro). Das Tanztheater Judith Seibert präsentiert am Freitag Nils Holgersson für 7 Euro. Ein weiteres Kindermitmachkonzert folgt am Samstag (4 Euro) mit den Muckemacher. Ein Livehörspiel präsentieren am Sonntag die Schauspieler Heinz-Josef Braun und Stefan Murr mit „Der Bayerische Robin Hood“ (7 Euro).

Über 30 weitere kostenlose Programmpunkte

Aber nicht nur das Programm mit den Eintrittspreisen steht. Auch auf den anderen beiden Bühnen, der Außenbühne und der Sonderbar-Bühne, ist viel geboten. Etwa 30 Interpreten sorgen bei freiem Eintritt für Musik, Tanz, Kino und Lesungen. Die Künstlervereinigung Dachau hilft bei der Gestaltung rund um die Sonderbar und den Sinnesgarten. „Heuer wird es keine klassische Ausstellung geben, wir legen aber ein Augenmerk auf die Zeltgestaltung“, erklärt Künstler Florian Marschall. Außerdem seien alle eingeladen, „sonderbare Flugobjekte und Stelen“ am Sonntag, 10. September, vorbeizubringen, die dann im oder um das Zelt herum integriert werden.

Quirlige, kreative Tage für Kinder und Jugend

Und auch der Kreisjugendring bietet gemeinsam mit vielen Partnern und Unterstützern ein kostenloses Angebot auf der Thomawiese an. Unter dem Überbegriff „Spielwiese“ gibt es werktags von 15 bis 19 Uhr und am Wochenende von 12 bis 19 Uhr ein vielfältiges Programm für Kinder und Jugendliche und ihre Familien. „Es werden quirlige, kreative Tage“, verspricht Anna Bauregger vom KJR.

Das Programm gibt es auch unter www.kult-festival.de sowie auf den sozialen Netzwerken des „Kult’23“.

Vorverkauf

Tickets gibt es bei der Buchhandlung Subtext, Sparkassenplatz 4, Telefon 0 81 31/3 37 81 92 oder dem Kreisjugendring Dachau, Mittermayerstraße 22-23, Telefon 0 81 31/35 67 80 und bei Anima Finest Sports, Wettersteinring 16, Telefon 0 81 31/3 13 35 55.

