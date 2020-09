Gedenkstätte präsentiert neues Tastmodell - „Das KZ Dachau greifen und begreifen“

Ein Tastmodell ist in der KZ-Gedenkstätte vorgestellt worden. Damit ist die Gedenkstätte dem Ziel der Barrierefreiheit einen wesentlichen Schritt näher gekommen.

Dachau – In der KZ-Gedenkstätte steht Besuchern mit Sehbehinderungen nun ein Tastmodell zur Verfügung. Einer Gegenüberstellung des ehemaligen KZ Dachau und der heutigen KZ-Gedenkstätte – visuell und haptisch. Das neue Modell der heutigen KZ-Gedenkstätte bildet die auf dem Gelände befindlichen historischen, rekonstruierten und neu errichteten Gebäude sowie das Außengelände tastbar ab. Besucher können damit auch die Weitläufigkeit des ehemaligen Konzentrationslagers nachvollziehen.

Zwei Jahre dauerte die Entwicklung zusammen mit der Berliner Agentur „inkl Design Gmbh“, sechs weitere Modelle wurden im Laufe dieser Zeit aussortiert. 3700 Löcher mussten gebohrt werden, 1000 Gewinde und 1500 Schrauben kamen zu Einsatz. Alles in Handarbeit und mit viel Liebe zum Detail, wie Gregor Strutz von der „inkl Design GmbH“ berichtete. Davon konnten sich die Besucher überzeugen. Das gesamte Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Dachau kann somit erfühlt werden, aber natürlich von Sehenden auch betrachtet werden. Auch die Teile, die heute überbaut sind.

Auf Luftaufnahmen von 1945 ist das gesamte Areal für Besucher in der Ausstellung auf alten Fotos zu sehen. Aber eben nicht für Sehbehinderte. Und selbst für Sehende ist die Vorstellung oft sehr schwer – das Modell macht alles greif- und vorstellbar. Die Blindensprache erklärt auf Deutsch und Englisch.

Dr. Gabriele Hammermann, Leiterin der Gedenkstätte, arbeitet mit ihrem Team auch weiterhin an der Barrierefreiheit des Areals. Es gibt ausleihbare Rollstühle, Niveauausgleiche in den Gebäuden, inklusive Bildungsangebote, eine App in Gebärdensprache, und bald soll es Live-Rundgänge für blinde und sehbehinderte Besucher mit einem Tastplan geben. Karl Feller, Direktor der Stiftung Bayerischer Gedenkstätten, CSU-Landtagsabgeordneter und zugleich Vizepräsident des Bayerischen Landtags, hatte sich für das Projekt „Tastmodell“ eingesetzt und Fördergelder erwirkt. Er sprach von einer „sicht- und fühlbaren Bereicherung“ für die Gedenkstätte und bedankte sich ebenso wie seine Vorrednerin bei Karoline Wirth, pädagogische Mitarbeiterin der KZ-Gedenkstätte Dachau, die wesentlichen Anteil an der Entstehung des Tastmodells hatte. Holger Kiesel, Beauftragter der Bayerischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen, dankte nicht nur den Verantwortlichen, Förderern und Designern, sondern auch den Behindertenbeauftragten in Stadt und Landkreis Dachau für die gute Zusammenarbeit. Gerade für Menschen mit Behinderungen, die von den Nazis in deren „Herrenmenschenwahn“ als „unwertes Leben“ tituliert worden seien, seien die inklusiven Projekte besonders bedeutsam. Der Historiker betonte, dass es gerade heute besonders wichtig sei, die Erinnerung wachzuhalten, da die Zeitzeugen immer weniger würden. Umso mehr freute er sich zusammen mit allen Rednern und Ehrengästen, dass der 97-jährige Georg Heller, ein Überlebender der Konzentrationslager Dachau und Auschwitz, zusammen mit seiner Frau Magdalena zur Einweihung des Tastmodells erschienen war.

Karoline Wirth wird von den Besuchern aus aller Welt oft gefragt, wie groß denn das eigentliche Gelände war. Jetzt kann sie alle Interessierten zu dem Modell gegenüber des Besucherzentrums führen und einen Überblick geben. Das Tastmodell ist um 180 Grad drehbar und wird nach Ausstellungsende sozusagen eingeklappt. So ist es bestens geschützt – vor Wetter und Vandalismus. Zum 75. Jahrestag der Befreiung, der ja dieses Jahr coronabedingt in einem sehr bescheidenen Rahmen begangen werden musste, ist die Einweihung des „Tastmodells“ ein wichtiger und bedeutsamer Teil der Erinnerungsarbeit.