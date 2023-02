Nach Erdbeben: Dachauer Stadtrat bangt um seine Familie in der Türkei

Von: Stefanie Zipfer

Berkay Kengeroglu, Stadtrat aus Dachau Es gibt keine Shows mehr, keine Serien, keine Werbung. Es gibt nur noch Nachrichten. Es wird über nichts anderes mehr berichtet. Berkay Kengeroglu über das aktuelle TV-Programm in der Türkei. Auch seine Familie in Dachau verfolgt die Rund-um-die-Uhr-Berichterstattung. © SPD Dachau

Über 13 Millionen Menschen sind von der Erdbebenkatastrophe in der Türkei betroffen. Der Dachauer Stadtrat Berkay Kengeroglu berichtet, wie sich die Angst und Hilflosigkeit von hierzulande lebenden Verwandten anfühlen.

Dachau – Die Stadtratssitzung am Dienstag gestaltete sich außergewöhnlich humorig und harmonisch. Der OB leitete die Zusammenkunft in Feuerwehruniform. CSU-Stadtrat Florian Schiller erhielt zum 40. Geburtstag warme Worte und einen Geschenkkorb. Die Wortmeldungen der einzelnen Räte bezogen sich auf Fragen wie die, ob es noch sinnvoll sei, in den städtischen Verwaltungseinrichtungen Desinfektionsmittelspender aufzustellen.

Bis sich SPD-Stadtrat Berkay Kengeroglu zu Wort meldete. Der 22-Jährige bat seine Kollegen um eine Schweigeminute für die Erdbebenopfer in der Türkei. Seine Familie, berichtete er, sei selbst von dem Unglück betroffen. Das Gremium kam der Bitte selbstverständlich nach – anschließend wurde der öffentliche Teil der Sitzung beendet.

Gegenüber der Heimatzeitung schildert der junge Mann, der seit vier Jahren in München Jura studiert und seit drei Jahren Mitglied des Dachauer Stadtrats ist, nun die verzweifelte Situation seiner Verwandten in der Türkei, aber auch die zwischen Hoffen und Bangen schwankende Stimmung seiner Familie hier in Deutschland etwas genauer.

„Die Türkei ist dermaßen im Ausnahmezustand, so was habe ich noch nie erlebt.“

Seit 6. Februar, sagt er, würde in seinem Dachauer Elternhaus der Fernseher laufen. Für die türkischen TV-Sender gebe seit vier Tagen kein anderes Thema mehr als das Erdbeben. „Es gibt keine Shows mehr, keine Serien, keine Werbung. Es gibt nur noch Nachrichten“, so Kengeroglu. „Die Türkei ist dermaßen im Ausnahmezustand, so was habe ich noch nie erlebt.“

Grundsätzlich, betont er, sei seine Familie riesig und weit verstreut: So gebe es Verwandtschaft im (kleinen) europäischen Teil der Türkei, aber auch im vom Erdbeben betroffenen Gebiet im Süden. Sein Vater, so Kengeroglu, stammt aus der Provinz Kahramanmaras, also dem Epizentrum des Bebens.

Zudem leben Teile seiner Familie in Österreich, der Schweiz, in Schweden, den USA, den Vereinigten Arabischen Emiraten und – wie er – in Deutschland. Der Ort aber, wo sich stets alle treffen, sei die Türkei. Die „zentrale Anlaufstelle“ sei „immer die Großmutter“.

Das Beben aber habe nun alles verändert. Von Verwandten, die in der schwer getroffenen Stadt Osmaniye leben, warte die Familie seit Tagen auf ein Lebenszeichen. Diejenigen Betroffenen aus dem Erdbebengebiet, die am Leben seien und über ein funktionstüchtiges Handy-netz verfügten, würden sich in der Whatsapp-Gruppe der Familie melden.

Dass diese Nachrichten aber fast ebenso unerträglich sind wie die vielen Todesmeldungen aus den Nachrichtensendungen, macht Berkay Kengeroglu deutlich, als er eine Nachricht seiner Tante übersetzt. Die hatte ein Foto eines völlig zerstörten achtstöckigen Wohnhauses geschickt und mitgeteilt, dass dies das Gebäude sei, in dem Cousins von Berkay Kengeroglus Vater lebten. Aus der Ruine würden Tote geborgen und Schwerverletzte gerettet. Die Familien der Cousins seien noch nicht darunter gewesen. Ob es unter den Trümmern überhaupt noch Lebende gebe? Das, so die Tante, wisse niemand.

Berkay Kengeroglu, seine Eltern sowie alle anderen im Ausland lebenden Verwandten sind aktuell zur Untätigkeit verdammt. Klar, sagt der 22-Jährige, helfe es, wenn man mit anderen Betroffenen reden könne. Wie er hätten Millionen Menschen in Deutschland Beziehungen in die Türkei. Sein Vater arbeite für eine türkische Lebensmittelfirma und komme auf diesem Wege mit vielen Deutschtürken im Raum Dachau und München zusammen. Was er dabei derzeit erlebe, so der Sohn, sei „eine Schockstarre. Beziehungsweise hängen alle nur noch am Handy in der Hoffnung, Neues zu erfahren“.

Der Dachauer und seine Eltern waren zuletzt übrigens vor zwei Monaten in der Türkei, erst in Kayseri und dann in Göksun. Letzeres wurde vor vier Tagen zerstört. Berkay Kengeroglu weiß daher, dass er diesen Ort nie wieder so sehen wird wie er bis 6. Februar war. Dies, so gibt er zu, sei gerade „die einzige Gewissheit, die wir haben“.