„Das Leben ist stärker als alles andere“

Herzliche Begrüßung: Zur Gedenkfeier Todesmarsch gelang es, mit Erich Richard Finsches, Jean Lafaurie und Abba Naor (von links) noch einmal drei überlebende Zeitzeugen begrüßen zu dürfen. Im Hintergrund: Das Mahnmal Todesmarsch von Hubertus von Pilgrim. © Reinhard-Dietmar Sponder

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 77. Jahrestag der Befreiung des KZ Dachau wurde auch der Opfer des Todesmarsches gedacht - mit bewegenden Worten.

Dachau – In ihrer bewegenden Rede beim Gedenken an die Opfer des Todesmarsches vom Konzentrationslager Dachau nach Süden, der im Rahmen der Feierlichkeiten zum 77. Jahrestag der KZ-Befreiung stattgefunden hat, berichtete Dana Bloch (49) über ihren Opa Abba Naor (94), den Vizepräsidenten des Internationalen Dachau-Komitees.

Sie habe ihm die Frage gestellt, wie er denn all die Schrecken aus dem Dachauer Außenlager Kaufering und dem Todesmarsch überleben konnte. Abba Naors Antwort lautete: „Das Leben ist stärker als alles andere.“

Man habe von einem Tag auf den anderen dieses Leben, das Überleben, sichern müssen, so Naor bei seinen Ausführungen am Mahnmal des Todesmarsches weiter. Und noch eine Erkenntnis gab der Opa seiner Enkelin mit auf den Weg: Es gelte, immer stark zu bleiben. Dana Bloch wiederum stellte fest, ihr Opa sei immer noch stark und fahre trotz seines Alters von Schule zu Schule und erzähle seine Geschichte, ihre Geschichte. So sei er noch heute ihr Held.

Befragt, wie ihm denn die Rede seiner Enkelin gefallen habe, meinte Abba Naor, die Jugend übertreibe manchmal etwas. Dann dankte er der früheren KZ-Gedenkstättenleiterin Barbara Distel: „Wegen ihr stehe ich hier. Sie war die erste, die uns (Überlebende, Anm.d.Red.) eingeladen hat. Wir wollten nicht kommen.“

Doch sie habe nicht lockergelassen. Naor: „So kommen wir bis heute.“ Alles das habe ihm Mut gemacht – und so sei er immerhin 94 Jahre alt geworden. „Wir haben viele Freunde gewonnen. Wir sind das kleines Land Israel. Wir brauchen Freunde. Darauf können wir nicht verzichten.“

Einen Kranz legte Oberbürgermeister Florian Hartmann am Todesmarsch-Mahnmal, das der Künstler Hubertus von Pilgrim vor 21 Jahren geschaffen hat, nieder. © Reinhard-Dietmar Sponder

Abba Naor, der in Rechovot in der Nähe von Tel Aviv lebt, war heuer einer von drei noch lebenden ehemaligen KZ-Gefangenen, die nach Dachau gekommen waren. Die beiden anderen waren Jean Lafaurie aus Frankreich und Erich Richard Fisches aus Wien. Letzterer ergriff ebenfalls noch das Wort und warnte: „Passt auf, was Euch die Regierungen erzählen. Ihr müsst lernen, lernen und noch einmal lernen, im Leben immer für den Frieden und die Freiheit einzutreten.“

Eine weitere Rednerin war Ioanna Taigachewa. Sie verstehe nicht wirklich, was am 9. Mai in ihrer Heimat Russland bei den anstehenden Feiern des Erinnerns an die Gräuel der Nazibarbarei und des zweiten Weltkrieges geschehe, wenn der Termin zur Rechtfertigung dessen diene, was derzeit in der Ukraine ablaufe, so Taigachewa, die aus St. Petersburg stammt und im Rahmen der Aktion Sühnezeichen in der evangelischen Versöhnungskirche auf dem Gelände der KZ-Gedenkstätte arbeitet.

Über seinen Film zum Thema Todesmarsch sprach Max Kronawitter. Sein Werk wurde nach der Gedenkfeier am Mahnmal im Adolf-Hölzel-Haus am Ernst-Reuter-Platz gezeigt. Ihm sei es wie Hubertus von Pilgrim, dem Schöpfer der überall in Oberbayern stehenden Mahnmale, darum gegangen, den anonymen Menschen dieser Todesmärsche wieder ein Gesicht zu geben, eine Seele einzuhauchen, so Kronawitter.

Zudem wollte er inzwischen Verstorbene noch einmal zu Wort kommen lassen. Denn sonst sei all die Erinnerungskultur nur eine leere Formel, meinte der Filmemacher. Denn sonst sei all die Erinnerungskultur nur eine leere Formel. Je rarer die Zeitzeugen würden, desto wichtige seien diese eingefangenen Erfahrungsberichte. Jede kleine Geste der Menschlichkeit sei wichtig, fuhr Kronawitter fort, auch wenn diese einmal nicht von Erfolg gekrönt sei. „Schuld lädt auf, wer wegschaut.“

Nicht weg schauten drei Polizisten, als ein Störer aus einiger Entfernung lautstark dazwischen schreien wollte. Zuerst beruhigten sie ihn und stellten dann wohl seine Identität fest.

„77 Jahre sind vergangen seit dem Ende der NS-Herrschaft“, sagte Oberbürgermeister Florian Hartmann bei seinen Ausführungen. „77 Jahre seit dem Ende des millionenfachen Mordens in Konzentrations- und Vernichtungslagern als letzte Konsequenz einer menschenverachtenden, rassistischen Ideologie.“ Das Mahnmal zum Todesmarsch solle stets daran erinnern, wohin Antisemitismus, Rassismus und Nationalismus damals geführt hätten. „Den Endpunkt dieser Vernichtungspolitik der Konzentrationslager stellten die grausamen Todesmärsche dar.“

Doch trotz aller Mahnungen der Überlebenden sowie jahrzehntelanger Aufklärung und Erinnerungspolitik bleibe unsere Welt immer noch und immer wieder anfällig, so der OB. „Wir haben europaweit und weltweit in den vergangenen Jahren einen wieder zunehmenden Rechtspopulismus, Rechtsextremismus und Rassismus erlebt.“ Und: „Wir sind mitten in Europa seit zwei Monaten mit einem nationalistischen Angriffskrieg konfrontiert.“

Angesichts dessen könne man resignativ werden. Hartmann fuhr fort: „Hat uns die Dankbarkeit für ein Dreivierteljahrhundert reifender und gereifter Demokratie bequem gemacht?“, griff der OB einen Gedanken von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf.

Und gab selbst die Antwort: „Mein Appell ist, dass wir nicht bequem werden dürfen. Und wir dürfen auch nicht resignieren.“ Für das Ringen mit unserer Geschichte und das Erinnern gebe es kein Ende. „Ohne Erinnerung verlieren wir unsere Zukunft.“

Hartmann dankte der Dachauer Initiative Mahnmal Todesmarsch, die seit mehr als 20 Jahren die Gedenkfeier organisiert, sowie der Familie Ewald-Huber, die in diesem Jahr die Gedenkfeier musikalisch mit Kompositionen von verstorbenen KZ-Gefangenen aus Theresienstadt umrahmt hatten.