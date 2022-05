Das letzte Filetstück am Udldinger Hang wird bebaut

Von: Stefanie Zipfer

Am Udldinger Hang in Dachau wird schon bald gebaut (Symbolbild). © Tom Weller / dpa

Am Udldinger Hang in Dachau wird weiter gebaut: eine Kita und 60 bis 70 Wohnungen, die meisten werden Sozialwohnungen sein.

Dachau – In der Bürgerversammlung im Thomahaus war es erstmals verkündet worden, jetzt im Bauausschuss gab es Details zur geplanten Bebauung am Udldinger Hang. 60 bis 70 Wohnungen – der Großteil wohl Sozialwohnungen – sowie eine Kita sollen entstehen. Die Stadträte waren zwar mehrheitlich einverstanden, mahnten aber, das Projekt für die Nachbarn „verträglich“ zu gestalten.

SPD-Stadtrat Sören Schneider und Oberbürgermeister Florian Hartmann taten alles, um die zur jüngsten Bauausschusssitzung in Rathaus gekommenen Anwohner des Udlinger Hangs zu beruhigen. Auf dem rund 1,9 Hektar großen Grundstück, das der Stadt gehört und das laut Verwaltung „das letzte große unbebaute Innenbereichsgrundstück mit Baurecht in Dachau“ ist, soll „ein zukunftsorientiertes, nachhaltiges und sozial durchmischtes Wohnquartier“ werden.

Das, was dem Ausschuss für die Fläche zwischen Breitenauer Weg, Mitterfeldweg, Georg-Friedrich-Händel-Weg und Anton-Bruckner-Weg nun vorgelegt werde, sei lediglich „ein sehr umsichtig gebastelter erster Aufschlag“. Grundsätzlich, so betonte Schneider in Richtung der Besucher im Zuhörerbereich: „Wir nehmen das große Interesse und die Sorgen der Bürgerschaft wahr!“ Dennoch freue man sich „auf die Entwicklung dieses Gebiets. Dort soll was Gutes entstehen“!

Tatsächlich soll das Großprojekt den angespannten Dachauer Wohnungsmarkt entlasten. 60 bis 70 Wohnungen – zum größten Teil von der Stadtbau als geförderte Wohnungen vermietet – sowie eine vier- bis sechsgruppige Kindertagesstätte sollen entstehen. Falls es sich rechtlich umsetzen lässt, soll es auch (Kauf-)Wohnungen im Einheimischenmodell geben, zudem eine Quartiersgarage mit Mobilitätsstation sowie durchgehende und an das bestehende Straßennetz angebundene Fuß- und Radwege – und das Ganze natürlich „unter Berücksichtigung der Schwammstadt-Kriterien in Bezug auf den Wasserhaushalt“ sowie der städtischen Klimaziele „mit innerstädtischer Frisch- und Kaltluftzufuhr in Bezug auf Gebäudeanordnung“.

Abgesehen von Markus Keller (AfD), der der Meinung war, dass 50 Wohnungen auf dieser Fläche auch reichen würden und die Lebensqualität der Nachbarn unter der dichten Bebauung nicht leiden sollte, stimmte der Bauausschuss geschlossen dem vorgelegten Planungskonzept zu.

Stadtrat Wolfgang Moll (Wir), der zwar kein Mitglied des Ausschusses ist und daher auch kein Rederecht in dem Gremium besitzt, äußerte sich im Nachgang aber in Form eines „offenen Briefs“ an den OB zu dem Projekt. Ihm macht dabei weniger die große Anzahl geförderter Wohnungen Sorgen, sondern die verkehrliche Erschließung der im Süden der Fläche geplanten Kita, die laut Konzept ausschließlich über die Spielstraße und Sackgasse Georg-Friedrich-Händel-Weg vorgesehen ist.

Wenn dort 100 Kinder beaufsichtigt würden, so Moll, gebe es dort täglich zwei Mal 100 Bring- und Holfahrten. Wäre es da nicht „sinnvoller“, die Kita an den bestehenden, 500 Meter weiter nördlich gelegenen Kindergarten „Udldinger Tausendfüßler“ anzubauen?

OB Hartmann versprach noch in der Sitzung, etwaige Bedenken zur Kenntnis zu nehmen und nun „in einem nächsten Schritt aufzuzeigen, was es für Möglichkeiten gibt“.