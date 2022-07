Das Problem der Bahn: die Pünktlichkeit

Kommt an: 9-Euro-Ticket. © Arne Dedert

Das 9-Euro-Ticket kommt gut an. Ein großes Problem allerdings ist die Pünktlichkeit der S-Bahnen – die sehr zu wünschen übrig lässt.

Dachau - Deutlich mehr Menschen fahren seit Juni Bahn. Das Reiseaufkommen auf den Schienen ist um 42 Prozent höher als im Vor-Corona-Juni 2019, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Josef Mittl, ehrenamtlicher Bahnhofspate, Mitglied bei Pro Bahn und Interessenvertreter, findet das 9-Euro-Ticket gut. „Kein Stau, kein Stress, keine Parkplatzsuche“, so der 56-jährige Petershauser, der täglich auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen ist. Er selbst nutzt zweimal die Woche Bus, S-Bahn, U-Bahn und Regionalzug, um zur Arbeit zu kommen.

An den Wochenenden sind die Züge voller

„Am Morgen ist die Frequenz in den S-Bahnen seit Einführung des 9-Euro-Tickets eigentlich unverändert“, hat der Bahn-Aktivist beobachtet. Aber am Wochenende seien die Züge seiner Beobachtung und der anderer Pro-Bahn-Kollegen und Interessenvertreter deutlich „gefüllter“. „Die Leute stehen an der Tür bis zum Anschlag“, hat Mittl mit eigenen Augen gesehen. Allerdings sind es vor allem die Züge am Samstag in Richtung Berge, die auf dem Weg von Ingolstadt oder Nürnberg nach München immer voller werden. Mittl und seine Kollegen beobachten dabei oft „Gruppen mit vielen, jungen Leuten mit Getränken“. Diese würden eventuell zum Feiern in den Englischen Garten fahren, vermutet der Bahnhofspate, der seit 13 Jahren für den Bahnof in Petershausen zuständig ist und bespielsweise Beschädigungen oder kaputte Lampen meldet.

Auch wenn die morgendliche S-Bahn nicht voller ist und Mittl von offizieller Stelle noch nichts vom „Unmut beim Personal“ gehört hat, das sich aufgrund eines höheren Aufkommens in öffentlichen Verkehrsmitteln stärker belastet fühlen könnte, gibt es doch eine Sorge, die ihn umtreibt und die viele Pendler oft vor Herausforderungen stellt: das Thema Pünktlichkeit und die Anschlüsse zu anderen Verkehrsmitteln. „Ich verbringe meist 50 Prozent meiner Zeit mit Warten. Die Bahn muss daran arbeiten, dass pünktlich gefahren wird und die Anschlüsse garantiert werden“, sagt der Petershauser.

Zweite Stammstrecke könnte Abhilfe schaffen

Abhilfe schaffen könnte die zweite Stammstrecke, die derzeit wieder heiß diskutiert wird. Denn kaputte Weichen und Probleme bei den Stellbahnhöfen sind laut Mittl oft für die Ausfälle und Verspätungen verantwortlich. „Ich erlebe es als Berufspendler nicht mehr“, vermutet der 56-Jährige bezüglich der zweiten Stammstrecke.

Derzeit ist ja sogar von einem Baustopp die Rede, gegen den sich Ministerpräsident Markus Söder stark wehrt (wir berichteten). CSU-Generalsekretär Martin Huber fordert von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) ein „klares Bekenntnis zur zweiten Stammstrecke“. Zuletzt hatte die Nachricht für Aufsehen gesorgt, dass die Kosten statt 3,85 Milliarden nun 7,2 Milliarden Euro betragen sollen und sich die Inbetriebnahme von 2028 auf 2037 verschieben könnte. Sogar ein „Zuschütten“ der bisherigen Aushube für rund zwei Milliarden Euro steht laut Söder im Raum. Diesen „Baustopp“ lehnt der Ministerpräsident derzeit strikt ab.

Die Stammstrecke ist die meistbefahrene Strecke Europas mit unter der Woche 840 000 S-Bahn-Fahrgästen. Viele davon nutzen das 9-Euro-Ticket, auf dessen Verlängerung auch Josef Mittl hofft. Gerade in der derzeitigen „Energiekrise“ sei dies gut vorstellbar.

sim

