Das Schiff ITG hat einen neuen Kapitän

Der neue Kapitän hat nun auch offiziell das Steuer übernommen: ITG-Direktor Markus Zimmermann (l.) bei seiner Begrüßungsfeier mit Lehrersprecher Stephan Bartl. © Bernhard Hirsch

Markus Zimmermann wurde jetzt offiziell als Schulleiter des Dachauer Ignaz-Taschner-Gymnasiums eingeführt.

Dachau - Zimmermann brachte dazu den Schlüssel mit, den ihm Vorgänger Erwin Lenz bereits im Juni bei dessen Verabschiedung übergeben hatte. Der neue Schulleiter betonte in seiner Ansprache den Anspruch seines Gymnasiums, neben der Vermittlung von Fachwissen auch junge Menschen bei der Bildung ihrer Herzen zu begleiten.

Der neue ITG-Rektor ist ein Rheinländer

Der 52-jährige dreifache Familienvater Zimmermann stellte sich selbst dem Festpublikum vor. Als Rheinländer habe er in Bonn Abitur gemacht und an der Bonner Universität Deutsch und Latein studiert. „Der Liebe wegen“ ging er nach dem Referat nach Bayern. Zehn Jahre war er Lehrer am Gymnasium Vaterstetten, seit 2015 bis zu seinem Wechsel ans ITG fungierte er als stellvertretender Schulleiter des Max-Mannheimer-Gymnasiums in Grafing. Zimmermann berichtete den interessierten Gästen, dass er während seines Studiums ein Jahr in Jerusalem in einem Benediktinerkloster lebte und dort auch als Organist tätig war. Die täglichen Konflikte, die er in Israel erlebt hatte, hätten ihn die besonderen Verantwortung Deutschlands gegenüber Israel deutlich gemacht, sagte Zimmermann, ein Thema, das auch für Dachau prägend sei.

Der neue Schulleiter attestierte der ITG-Schulfamilie eine Reihe von Belastungen, die auf Krisen wie Corona, den Ukrainekrieg oder den Klimawandel zurückzuführen seien. Diese Belastungen dürften nicht als Chancen schöngeredet werden. Stattdessen könnten die Künste und die Musik einen Beitrag leisten, die Belastungen zu adressieren und anzunehmen. Zimmermann betonte auch den Anspruch des Gymnasiums, neben der Vermittlung fachlichen Wissens junge Menschen bei ihrem Weg vom Kindsein über die Pubertät bis zum Abitur zu begleiten und ihnen dabei zu helfen, ihren eigenen Weg ins Leben zu erschließen.

Für die anspruchsvolle Aufgabe des Schulleiters gab es für Zimmermann viele gute Wünsche. Die Elternbeiratsvorsitzende Michaela Ban freute sich über den bereits sehr konstruktiven Austausch mit dem neuen Schulleiter und überreichte eine Taschner-Medaille und ITG-Merchandising-Artikel wie Kappe und Kugelschreiber an Zimmermann.

Die Schülersprecherinnen Paola Murati und Umeima Jabrani freuen sich auf „den frischen Wind“, den der Direktor mitbringe.

Neuer Direktor unterrichtet auch noch selbst

Der Geschichtslehrer Stephan Bartl, der als stellvertretender Personalratsvorsitzender für das Lehrerkollegium sprach, überreichte dem neuen Chef symbolisch die im Mittelalter verwendeten Insignien der Macht: Einen Reichsapfel, gefüllt mit unterschiedlichen Teesorten für leichte und für schwerere Tage, einen Stift als Zepter, den der Lehrer Zimmermann auch im Unterricht verwenden könne, und eine Kapitänsmütze als Krone. Bartl bedankte sich dabei ausdrücklich bei Zimmermann, dass er auch als Schulleiter noch selbst unterrichte und so die Herausforderungen der Lehre selbst erlebe. Er verwies auch darauf, dass Kapitän und Mannschaft fachlich und menschlich gut zusammenarbeiten sollten, um das Schiff ITG auch auf stürmischer See zu steuern.

Die stellvertretende Landrätin Marianne Klaffki erinnerte daran, dass Schule nicht nur die Vermittlung von Fachwissen, sondern auch von Respekt und Wertschätzung, von Werten und Zivilcourage bedeute. Dachaus OB Florian Hartmann begrüßte Zimmermann in der „schönen Stadt Dachau“ und überreichte als Willkommensgruß einen Bildband über seine Stadt. Auch Hartmann betonte die Bedeutung des Zwischenmenschlichen in der Schule.

Musikalisch umrahmt wurde der Festakt durch die ITG-Jazzband unter der Leitung von Sebastian Schmidt-Wester, den Chor der Klassen 5c und 5d unter der Leitung von Robert Baumann und nicht zuletzt durch das Trio Leonie Wende, Jonas Verweyen und Sophie Suttner, die Mozart zum Besten gaben. Am meisten Applaus erhielten nicht die Redner, sondern die Musiker. Nicht nur der ausgebildete Organist Markus Zimmermann war begeistert.

