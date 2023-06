Das TSV-Gelände in Dachau kommt auf den Markt

Von: Stefanie Zipfer



Wo heute noch gesportelt wird, entsteht bald das Bebauungsgebiet „Augustenfeld südöstlich Jahnstraße“. Das Gelände ist auch ohne Baurecht Millionen wert. © Norbert Habschied

Das altehrwürdige Stammgelände des TSV Dachau 1865 an der Jahnstraße soll verkauft werden. Ein erstes Treffen mit möglichen Investoren fand bereits statt.

Dachau – Dr. Helmut Parzefall, seit vielen Jahren Mitglied im Vereinsbeirat des TSV 1865, ist genau wie sein Vorsitzender Wolfgang Moll eigentlich keiner, der sich lang mit Phrasendreschereien aufhält. Um die aktuellen Planungen in Sachen Vereinsaussiedelung an die Theodor-Heuss-Straße zu beschreiben, bemüht er dann aber doch eine alte Weisheit: „Wir haben lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach.“

Noch gibt es keinen Bebauungsplan für das 1865-Stammgelände

Heißt: Der Verein will sein Stammgelände an der Jahnstraße möglichst schnell verkaufen. Klar, noch gibt es keinen Bebauungsplan für das riesige, 33 150 Quadratmeter umfassende Areal, das in ferner Zukunft einmal ein schickes Wohngebiet werden soll. Doch selbst für sein „Wohnbau-Erwartungsland“ erhofft sich der Verein bereits so viel Geld, um damit das dringend notwendige neue Gelände finanzieren zu können.

Dass der Verein mit einem späteren Verkauf, wenn auf dem Gelände Baurecht herrscht, geschätzte 70 Millionen Euro einnehmen könnte und mit einem vorzeitigen Verkauf auf mindestens die Hälfte davon verzichtet, erklärt Parzefall so: „Wir sind ein gemeinnütziger Verein, wir wollen ja keine Millionäre werden.“ Es gehe schlicht darum, durch den Verkauf so viel zu erlösen, dass so schnell wie möglich die verfallende Jahnhalle durch einen Neubau an der Theodor-Heuss-Straße ersetzt werden kann.

Ein erstes Treffen mit der „Crème de la Crème“ von Investoren aus Bayern hat Parzefall zufolge bereits stattgefunden, „die waren alle begeistert“. Auch ein Exposé gibt es bereits, in dem alle erforderlichen Infos über das Gelände zusammengefasst, Mindestgebot und Zuschlagskriterien beschrieben und Bewerbungsdetails genannt werden.

Exposé muss noch mit der Stadt abgestimmt werden

Einziges Problem: Das Exposé muss noch mit der Stadt abgestimmt werden, ein Termin ist für Juli anberaumt. Der TSV ist unglücklich mit dem Termin, „früher wäre uns natürlich lieber gewesen“, betont Parzefall. Denn, klar: Bis der Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrats über das Exposé abgestimmt hat, wird es Sommer. Im August sind potenzielle Investoren im Urlaub. Und ab Herbst droht eine Gruppe von Bürgern, die sich schon heute heftig gegen die Neubebauung des Areals wehren, sich zu einer schlagkräftigen Initiative zusammenzuschließen. Eine gute Werbung für das Gelände, das ist den Verantwortlichen im TSV klar, sind wütende Nachbarn nicht unbedingt.

Oberbürgermeister Florian Hartmann betont jedoch, dass zwischen Stadt und Verein ja „grundsätzlich Einigkeit über das Veräußerungsverfahren“ herrsche. Auch mit der im Exposé genannten Verkaufssumme sei man seitens der Stadtverwaltung einverstanden. Und dass das TSV-Gelände ein „ einzigartiges Filetstück“ sei, das es in der Form „nicht oft geben wird“, sei ja auch klar.

Ob der jetzige Verkauf des Geländes – ohne Baurecht – aber eine gute Lösung ist, bezweifelt Hartmann. „Das ist eine Glaubensfrage“, gibt er zu. Die Stadt beziehungsweise der Stadtrat habe bislang ja nur die „Absicht“ geäußert, das TSV-Gelände zu einem Wohngebiet zu machen. Das, so Hartmann, kann für Investoren „natürlich eine gewisse Hürde sein“.

Doch Hartmann findet auch: „Der TSV soll das jetzt einfach mal ausprobieren. Wenn’s nicht klappt, kann er ja später auch noch verkaufen.“ Auch Parzefall findet: „Wir haben nix zu verlieren.“ Am Ende gehe es für den Verein um größt- und schnellstmöglichen Gewinn: ein neues Sportgelände. Verein verzeichnet derzeit einen starken Mitgliederzuwachs.

