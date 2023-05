„Ois Easy“ beim Volksfestvorabend: „Das wird der absolute Wahnsinn!“

Seit 25 Jahren gibt es die Partyband „Ois Easy“ nun schon. Am 11. August geben die Musiker in Dachau ihr Jubiläumskonzert. Foto: Ois easy © Ois easy

Die Partygruppe „Ois Easy“ gestaltet am Freitag, 11. August, wieder den sogenannten Dachauer Volksfestvorabend im großen Festzelt. Dabei will die Band ihr 25-jähriges Bestehen feiern. Der Vorverkauf für dieses daher sehr besondere Konzert startet am morgigen Donnerstag. Ein Teil der Einnahmen kommt der „Kette der helfenden Hände“ der Dachauer Nachrichten zugute.

Dachau – Sie haben schon in Singapur gespielt, im Münchner Olympiastadion und auf dem Oktoberfest. Sie traten im Fernsehen auf und heimsten Preise ein. Am liebsten aber, das betonen die Musiker von „Ois Easy“ immer wieder, spielen sie daheim, in „ihrem“ Landkreis, auf den Volksfesten in Indersdorf und Dachau.

Vor 25 Jahren nahm die Erfolgsgeschichte der sechs Musiker hier, im Landkreis, genauer gesagt in Günding, ihren Anfang. Bei einer Meisterfeier des SV Günding beschloss Hobbykicker Helli Strasser nämlich kurzerhand, seinen Mannschaftskollegen bei der Party ein Ständchen zu singen und überredete die Brüder Michael und Florian Fischer, ihn für drei Songs zu unterstützen. Aus den drei Stücken wurden zwei Stunden und aus den zwei Stunden wurden mittlerweile 25 Jahre auf Bühnen in ganz Deutschland und der Welt.

Aktuell sind sie zu sechst bei „Ois Easy“. Zum Gründungstrio gesellten sich zwischenzeitlich Philipp Donath als Sänger, Stephan Suske am Schlagzeug und Markus Schaitz am Bass. Musikalisch bleibt es beim Mix aus aktuellen Hits und neu arrangierten Klassikern.

Trotzdem, das geben die Musiker zu, sind sie trotz mittlerweile 25 Jahre langer Bühnenerfahrung und über 30 Konzerten jährlich immer noch ein bisschen aufgeregt, wenn sie zum Heimspiel antreten dürfen. Zumal das nächste Heimspiel am Freitag, 11. August, ein besonderes ist. Wegen Corona war das Dachauer Volksfest vor drei Jahren ausgefallen, 2021 fand es in sehr abgespeckter Version statt, und im Vorjahr hatte Festwirt Ewald Zechner eine Neuheit gewagt: Statt einer Partyband wie „Ois Easy“ engagierte er für den Volksfestvorabend die Schlager-Band „Die Nockis“. „Zurück zu den Wurzeln“ hatte Zechner den Abend überschrieben – die Besucher wollten ihm aber nicht so recht zu den Wurzeln folgen. „Das war mein Fehler. Das kam nicht an“, gab Zechner denn auch gegenüber den Dachauer Nachrichten im Nachgang des letztjährigen Volksfests zu.

Heuer soll es nun mit „Ois Easy“ wieder voll werden im großen Festzelt. „Ois Easy“-Gitarrist Helli Strasser verkündet schon jetzt voller Vorfreude: „Wir lassen es richtig krachen und bieten den Leuten ein besonderes Programm!“ Das Angebot Zechners, wieder am Vorabend in Dachau zu spielen, hätten sie ohne Zögern angenommen.

Zechner ist ebenfalls schon ganz aufgeregt: „Heuer freue ich mich so wie noch nie auf ,Ois Easy’!“ Die Band spielen zu hören sei zwar grundsätzlich immer ein Erlebnis, aber dieses Jahr – so viel sei ihm aus den bisherigen Vorbesprechungen mit den Musikern klar geworden – wird es „der absolute Wahnsinn“! Alle Beteiligten hätten „so viel Lust, so viel Bock. Es wird genial“!

Der Vorverkauf für das besondere Jubiläumskonzert startet am morgigen Donnerstag, 1. Juni. Um den Verkauf zu erleichtern und lange Warteschlangen zu vermeiden, wird der Vorverkauf in diesem Jahr online auf der Homepage www.oiseasy-band.de stattfinden.

Der Ticketpreis startet bei 14 Euro pro Person. Je näher an der Bühne, um so teurer wird es dann: Die weiteren Tickets kosten 15, 16 und 18 Euro. Wie bereits in den Vorjahren wird ein Teil der Einnahmen der „Kette der helfenden Hände“, der Spendenaktion der Heimatzeitung, zugutekommen. Dabei war es der Band Strasser zufolge besonders wichtig, den Preis so niedrig wie möglich zu halten. Auch Festwirt Zechner betont, dass der Eintrittspreis „gerade so kostendeckend“ sei. Die Staffelung der Preise sei deshalb eingeführt worden, weil es „bisher immer a bissl ungerecht“ war: Zum gleichen Preis hätten die Einen gute Plätze, die Anderen schlechte bekommen.

Der Einlass am 11. August beginnt um 17 Uhr, das Vorprogramm startet um 17.30 Uhr und ab 19.30 Uhr sorgt „Ois Easy“ für großartige Stimmung im Festzelt. Bei einer Tischreservierung sind Verzehrmarken im Wert von 25,95 Euro pro Person erforderlich. Nach Bezahlung können die Verzehrmarken zusammen mit den Eintrittsbändern gegen Vorlage des digitalen Tickets in Zechners Imbiss „Zum Gasteiger“ in der Konrad-Adenauer-Straße 42 in der Dachauer Altstadt abgeholt werden.

Das Volksfest selbst beginnt dann am Samstag, 12. August, um Schlag 12 Uhr und dauert dann bis einschließlich Montag, 21. August.

Frederic Rist und Stefanie Zipfer