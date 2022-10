Dem Landkreis Dachau gehen die Busfahrer aus

Von: Stefanie Zipfer

Dem Landkreis Dachau gehen die Busfahrer aus. Kurzfristig gefährdet der Mangel an Fahrpersonal sogar den Schulbusverkehr.

Dachau – Detlev Metzner hatte keine guten Nachrichten im Gepäck, als er in seiner Funktion als Bereichsleiter für den Regionalbusverkehr im Umwelt- und Verkehrsausschuss des Kreistags über die „aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen im MVV“ sprechen sollte.

Verkehrswende im Landkreis Dachau eine Herkulesaufgabe

Denn das Wort „Herausforderung“ trifft es nicht ganz. Den Verantwortlichen steht angesichts der politisch gewünschten und den Bürgern auch versprochenen „Verkehrswende“ eine Herkulesaufgabe bevor. Will man nämlich den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) ausbauen und damit mehr Menschen weg vom Auto hinein in Bus oder Bahn locken, braucht es zwei Dinge: Geld und Busfahrer. Beides ist – nicht nur im Landkreis Dachau – knapp.

Bei den Busfahrern ist die Lage Metzner zufolge mittlerweile sogar so schwierig geworden, dass von einem Ausbau des Angebots gar nicht mehr die Rede sein kann: Allein der Ist-Zustand ist kaum zu halten. Die Linien 772 und 776 mussten zuletzt – wegen Personalproblemen – ihren Takt halbieren. Sollten weitere Fahrer, etwa aufgrund von Krankheit oder weil sie kündigten, ausfallen, werde man „umschichten“ müssen. Das heißt: Der Schulbusverkehr, zu dessen Sicherstellung der Landkreis verpflichtet ist, wäre zu sichern, indem man an anderer Stelle des Regionalbusverkehrs das Angebot verknappt.

Doch was ist der Grund für den Fahrermangel? Metzner zufolge gibt es mehrere Gründe: So wird das vorhandene Personal schlicht alt und geht in Rente. Wegen der mäßigen Bezahlung bei gleichzeitig hohen Anforderungen gibt es kaum einheimische Nachwuchs-Busfahrer. Einzig Südosteuropäer, so MVV-Mann Metzner, ließen sich derzeit anwerben – und würden verständlicherweise dorthin gehen, wo sie am besten bezahlt werden beziehungsweise wo sie am einfachsten arbeiten können.

Und dies ist nicht im Landkreis Dachau. Ein Bus-Führerschein, berichtete Metzner den erstaunten Kreisräten, koste in Deutschland weit über 13 000 Euro, in Österreich „weniger als die Hälfte“. Warum der Führerschein in der Alpenrepublik so viel günstiger zu haben ist als hierzulande, konnte Metzner nicht sagen. Was er sicher wusste: Auch die Lebenshaltungskosten sind in und um München enorm, hinzu komme ein mitunter „unattraktiver Arbeitsplatz“.

Nicht mal ein stilles Örtchen gibt es

Anders formuliert: Für die Busfahrer im Landkreis gibt es nicht mal ein stilles Örtchen. „Die Männer können da zur Not mal einfach hinter einen Busch. Aber für Frauen geht das nicht“, so Landrat Stefan Löwl. Neben einer besseren Bezahlung von Busfahrern bräuchte es also erst mal dringend einen Ausbau der Busbetriebshöfe, um ausländisches Fahrpersonal in den Landkreis Dachau zu locken.

Doch auch das mit der Bezahlung ist – wie so vieles in Deutschland – nicht so einfach. Es gibt nämlich zwei Tarifverträge: den sogenannten Tarifvertrag TV-N für öffentliche Busunternehmen wie die Stadtwerke Dachau. Und den Tarifvertrag LBO für alle anderen Busunternehmen. Der LBO ist der vom bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales festgelegte, allgemeinverbindliche Standardtarif, der bei Ausschreibungen berücksichtigt werden muss und explizit einen Preiskampf fördert. Die Regionalbusse im Landkreis Dachau fahren alle nach dem LBO.

Matthias Fay, bei den Dachauer Stadtwerken zuständig für den Stadtbusverkehr und dessen 74 Busfahrer, kennt daher das Problem des Busfahrer-Mangels nicht. „Es tut mir selber weh“, gibt er zu. Aber wenn die Stadtwerke eine Fahrer-Stelle ausschreiben würden, bekäme er sofort Bewerbungen – die allermeisten von Fahrern mit LBO-Bezahlung.

Der Vorteil der Stadtwerke, die zwar wie die Regionalbusse auch dem MVV unterstellt sind, aber in eigenem Design fahren und nach TV-N zahlen dürfen, liegen Fay zufolge auf der Hand: „Wir haben neue Busse, geregelte Arbeitszeiten, weniger Stress und mehr Lohn.“ Der Stundenlohn im TV-N liegt Fay zufolge bei 16,17 Euro, im LBO „bei um die 14 Euro“. Zudem haben die Stadtwerke am Bahnhof Räume angemietet: ein Damen- sowie ein Herren-WC und einen Aufenthaltsraum. Diese Räume nun auch anderen Busfahrern zur Verfügung zu stellen, sieht Fay so ohne weiteres nicht ein: „Wir zahlen ja die Miete. Und der Mietvertrag mit der Bahn ist nicht gerade günstig!“

Landkreis bezahlt seine Busfahrer schlechter als die Stadt

Dass der Landkreis seine Fahrer nun einfach genauso gut zahlt wie die Stadtwerke, ist schwierig. Metzner rechnete es so vor: Wenn 2 Euro mehr Stundenlohn beim Fahrer ankommen sollen, wären 2,82 Euro pro Stunde fällig – da ja auch der Busunternehmer, die der Landkreis mit dem Betrieb seiner Linien beauftragt hat, seinen Anteil einfordern dürfte. Auf den Landkreis Dachau allein kämen damit laut Metzner Mehrkosten in Höhe von 800 000 Euro jährlich zu.

Albert Herbst, im Landratsamt zuständiger Abteilungsleiter ÖPNV, sagte denn auch den Kreisräten im Ausschuss: „Wenn Bund und Land uns nicht mehr Geld geben, kriegen wir ein Riesen-Problem mit der Verkehrswende!“

Doch sowohl Löwl als auch Metzner waren skeptisch, was den erhofften Geldsegen für den Nahverkehr im Großraum München betrifft. Daher geht die Planung jetzt eher dahin: Ändert sich am Fahrerproblem nichts, werden Linienfahrten am Wochenende beziehungsweise an Feiertagen eingestellt, um freie Ressourcen für die Schülerbeförderungsfahrten unter der Woche zu gewinnen.

