Den Wald im Frühling richtig genießen

Von: Christiane Breitenberger

Auch in den Landkreis-Wäldern gibt es Wildschweine mit ihrem Nachwuchs. © foto: Gero Brehm/aelFF

Im Frühling ist es im Wald am schönsten – zumindest am buntesten. Blumen blühen, Tiere bekommen Nachwuchs. Für Naturliebhaber gibt es viel zu entdecken. Was es im Frühling im Wald zu beachten gibt, erklären Försterin Katharina Nauderer und Forstamtsleiter Marc Koch bei einem Spaziergang in den Amperauen.

Dachau – Vögel singen und huschen durchs Laub, gelbe Schlüsselblumen sprießen aus dem Boden. Försterin Katharina Nauderer und Forstamtsleiter Marc Koch sind mit ihren Hunden Fini und Finn in den Amperauen in der Nähe des Gündinger Wehrs unterwegs. Überall können sie neues Leben beobachten.

Sie wissen: Viele Menschen zieht es jetzt wieder in die Wälder – und das ist gut: „Wir wollen die Leute animieren, die Natur bewusst anzuschauen und zu erleben“, so Koch. Im Frühling bekommen viele Tiere Nachwuchs, viele Pflanzen sprießen. Es gilt daher einiges zu beachten, um die Natur nicht zu stören.

Doch deswegen müssen Spaziergänger längst nicht nur immer strikt auf den Wegen bleiben. „Wir wollen ja, dass sich die Leute mit dem Wald beschäftigen und vielleicht auch mal ein bisschen forschen“, sagt Katharina Nauderer und betont: „Denn nur wer sich mit dem Wald wirklich beschäftigt, setzt sich auch für seinen Schutz ein.“ Das heißt selbstredend nicht, dass man sich wie ein Berserker durchs Unterholz schlagen darf. „Wer die Wege verlässt, sollte die Regeln kennen, an die er sich halten muss“, betont Marc Koch.

Den „gesunden Menschenverstand“ einschalten

Hier setzen die beiden darauf, dass Leute ihren „gesunden Menschenverstand benutzen“, wie es Koch nennt. Zum Beispiel nicht irgendwelche Pflanzen auszureißen – wie den lila-blühenden Seidelbast, den Nauderer gerade gefunden hat. Aber es gibt etwas zu entdecken: „Wenn man ein bisschen mit dem Fingernagel an der Rinde kratzt, riecht er wie ein Mohnbrötchen“, verrät Koch.

Zum Thema gesunder Menschenverstand gehört auch die Frage, was man aus dem Wald mitnehmen darf. Bärlauch und Pilze in kleinen Mengen sind o.k. Handstraußregelung im Naturschutzgesetz nennt sich das und ist denkbar simpel zu verstehen: Was ich ohne Gerätschaften tragen kann, ist in Ordnung. Blumen sollte man immer im Wald lassen, geschützte selbstredend. Was man gerne mitnehmen kann, ist etwa ein leeres Schneckenhaus, wie das, das Marc Koch gerade entdeckt hat. „Zum Beispiel zum Basteln“, sagt er.

Wer die Wege verlässt, soll vor allem darauf achten, dass er die Tiere nicht stört. „Von März bis Juni/Juli sind die meisten Tiere am Brüten und Setzen“, erklärt Katharina Nauderer. Wer Tiere beobachten will, greift bitte „zum Fernglas, hält genügend Abstand und lässt sie in Ruhe. Und keiner sollte auf die Idee kommen, Tierbabys anzufassen“. Es gebe empfindliche Tierarten, die ihr „Gelege verlassen, wenn es zu großen Störungen kommt“, erklärt sie. „Also bitte nicht gezielt suchen, um Bilder zu machen. Sollte man zufällig darauf stoßen, kann man sich freuen“, so Marc Koch.

Anders bei Frischlingen: Wer Wildschwein-Nachwuchs entdeckt, sollte „möglichst schnell den Rückzug antreten, bevor die Mutter auftaucht“, rät Nauderer. Indiz dafür, dass Wildschweine in der Nähe sind, ist „ein Verhau, in den eigentlich kein Mensch mehr reinkommt, und wenn es nach Maggie riecht“, erklärt Koch.

Auch zum Thema verletzte Tiere hat Nauderer eine klare Meinung: „Ich würd’ mich aus der Sache raushalten und das Helfersyndrom auf den Hausgarten beschränken. Die Natur regelt das von alleine. Alles ist ein Kreislauf!“ Ausnahmen sind angefahrene Tiere. Hier sollte man Bescheid geben, damit der Jäger das Tier erlösen kann.

Am Fluss bleibt Nauderer stehen, zeigt auf eine seichte Stelle. Auch Frösche bekommen jetzt ihren Nachwuchs. Auch hier appelliert sie an die Waldbesucher, vor allem an diejenigen mit Kindern: „Bitte keine Kaulquappen im Glas mitnehmen!“ Stattdessen könnten die kleinen Forscher in regelmäßigen Abständen an dieselbe Stelle zurückkehren „und beobachten, wie sich die Tiere immer weiter entwickeln“, schlägt Koch vor. „Das ist superspannend.“

Apps helfen, Pflanzen zu bestimmen

Zu entdecken gibt es viel. Wer denkt, Menschen, die im Wald immer wieder auf ihr Handy schauen, genießen die Natur nicht richtig, irrt oft. Es gebe wirklich gute Apps, die helfen, Pflanzen zu entdecken und zu bestimmen, „das macht Spaß!“, empfiehlt Marc Koch. Katharina Nauderer macht’s vor: Sie macht einen Schnappschuss von den dunkellila Blümchen am Boden und zack: „Waldveilchen“ schlägt die App „Plantnet“ vor. Das Gute: „In den Apps steht auch der Schutzstatus der Pflanzen.“ Beim Thema Pilze ist Nauderer wieder beim Thema gesunder Menschenverstand: „Was ich nicht kenn’, ess’ ich nicht.“

Fini und Finn wollen weiter, ziehen an ihren Leinen. Hundebesitzer sollten sich gerade im Frühjahr informieren, wo sie ihre Tiere anleinen müssen – das regeln die Gemeinden. Im Krenmoos und im Dachauer Stadtwald herrscht ganzjährige Leinenpflicht, und es gibt eine Leinenpflicht, die sich auf Brut- und Setzzeiten beschränkt. „Wenn Herrchen und Frauchen Probleme haben, den Hund im Zaum zu halten, würde ich immer zur Leine raten“, betont Koch. „Kleine Hasen, die jetzt gesetzt werden, oder kleine Rehe sind sehr fragil. Da reicht ein Biss, und die sind tot. Das Risiko würde ich als Hundebesitzer nicht eingehen“, betont Koch. Auch hier gelte wieder: der gesunde Menschenverstand. „Wenn ich mir bei einer Sache unsicher bin, sollte ich immer für die Natur“ entscheiden, betont Koch.

Vor einem umgestürzten Baumstamm, an dem eine Rampe aus Erde angehäuft wurde, bleiben Koch und Finn stehen. Im Matsch sind Fahrradreifenspuren zu sehen. Immer mehr Menschen sind mit Mountain- und E-Bikes im Wald unterwegs, beobachten die Förster. Sie bitten darum, dass Mountainbiker auf den Wegen bleiben. Viele würden sich lieber einen individuellen Weg suchen, „das ist für viele spannender, cooler, man hat es für sich alleine – aber so ein Verhalten hat auch immer Auswirkungen auf die Natur“, erklärt Koch.

Er hebt eine alte Spraydose auf, die im Moos liegt. Ein Trend, „der leider wieder zurückgeht, ist, dass Spaziergänger den Müll sammeln, den sie finden. „Das wäre schön, wenn das wieder mehr werden würde“, sagt Koch.

Wer den Wald so bunt erleben will, wie er im Moment ist, sollte bald einen Ausflug machen. In vier Wochen hat er wieder ein neues Gesicht: „Dann ist das Grün so dicht, dass man keine fünf Meter mehr sieht“, so Koch. Katharina Nauderer ist sich sicher: „Jeder Wald im Landkreis ist schön – am besten der vor der eigenen Haustür.“

„Bitte nicht ausreißen oder niedertrampeln!“: Försterin Katharina Nauderer mit Hündin Fini hinter Veilchen. © cb

Die Natur blüht: prächtige Exemplare wie den Frauenschuh gibt es zu entdecken. © Foto: Brehm

Leere Schneckenhäuser dürfen gerne mitgenommen werden: Forstamtsleiter Marc Koch. © cb