Dauerbaustelle Hörhammerbräu: Denkmalschützer misstrauen Bauherren

Von: Stefanie Zipfer

Problembaustelle Hörhammerbräu in der Dachauer Altstadt: seit Monaten eingerüstet, ein Kran wartet auf Arbeit. © hab

Der Hörhammerbräu, seit rund 450 Jahren prominent am Dachauer Altstadtberg thronend, verfällt zusehends. Grund: Seit 20 Jahren steht das Anwesen leer, die dringend nötige Sanierung verzögert sich, der Umbau stockt. Eigentümer und Denkmalschutzbehörde wollen nun endlich eine Lösung finden.

Dachau – Das Hörhammerbräu-Anwesen hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Es beherbergte einen Papst, verköstigte einen König, überstand zwei Weltkriege und erlebte mehrere Eigentümerwechsel. In seinen besten Zeiten war es Brauerei, Gasthaus, Hotel und damit eines der Glanzlichter der Dachauer Altstadt.

Doch die Zeiten sind längst vorbei. Aktuell bröckelt der Putz, die Mauern sind feucht und das Holz schimmelt. Die Sanierungsmaßnahmen, die der aktuelle Eigentümer, die Grünwalder WU Wohnungsunternehmen GmbH & Co. KG, versprochen hatte, sind dringend nötig.

Allein: Es passiert wenig. Seit Herbst 2020 bremsen Statikprobleme den Baufortschritt aus. Stadtrat Christian Hartmann (CSU) wollte denn auch am Dienstag im Bau- und Planungsausschuss von der Stadtverwaltung wissen: „Was ist denn nun der Sachstand? Wie geht es weiter?“

Wie berichtet, will der Bauherr, der das Gebäude im Jahr 2015 gekauft hatte, nicht nur sanieren, sondern auch umbauen. Drei Büro- sowie 48 Wohneinheiten sind geplant, dazu eine Tiefgarage und ein Brückerl über den Mühlbach. „Das Gebäude wird wieder in altem Glanz erstrahlen“, hatte der Investor vor Jahren versprochen – und die Stadträte damit begeistert.

Weniger begeistert war jedoch das Landesamt für Denkmalpflege. Die Umbauten an dem denkmalgeschützten Anwesen, dessen aktueller Baubestand weitgehend aus der Zeit um 1750 stammt, gehen der Behörde zu weit. Oberbürgermeister Florian Hartmann erklärte dazu im Ausschuss, dass der Statiker des Bauherrn eine „Berechnung vorgelegt hat, nach der Wände entfernt und ersetzt werden müssten“. Das Landesamt für Denkmalpflege habe dazu aber eine „andere Meinung“, zumal das Statikbüro nach den Worten des OB „schon mehrfach falsche Aussagen gemacht hat“. Die Denkmalschützer hätten daher nur ein „geringes Vertrauen in das Statikbüro“.

Juliane Grimm, Pressespecherin beim Landesamt, will auf Nachfrage nicht näher auf das Verhältnis zum Bauherren beziehungsweise dessen Statikbüro eingehen. Sie bestätigt nur, dass es einen Ortstermin gegeben habe, an dem neben Vertretern der Stadt und des Investors auch Mathias Pfeil, Leiter beim Landesamt für Denkmalpflege und in dieser Funktion auch sogenannter Generalkonservator für Bayern, teilgenommen hat. Dabei, so Grimm, „hat sich das bayerische Landesamt für Denkmalpflege mit dem Bauherrn darauf geeinigt, ein weiteres Statikbüro für ein zweites statisches Gutachten hinzuzuziehen. Sobald dieses Gutachten dem Landesamt für Denkmalpflege vorliegt, kann es eine abschließende denkmalfachliche Stellungnahme zu den geplanten Maßnahmen abgeben“. Mit anderen Worten: Die Baustelle ruht weiter.

Bei der Stadt hofft man daher, dass dieses zweite Gutachten erstens bald fertig ist und zweitens dann Aufschlüsse darüber gibt, welche Teile des alten Gebäudes tatsächlich entfernt werden müssen beziehungsweise was denkmalschutzrechtlich erhaltenswert ist. „Das soll dann schnell entschieden werden“, so OB Hartmann zu seinem Namensvetter, dem Stadtrat Hartmann. Eine weitere Verzögerung auf der Baustelle, so ersterer Hartmann, könne man „den Leuten auch irgendwann nicht mehr erklären“.

Der Bauherr hatte gegenüber der Heimatzeitung im Oktober 2020 noch betont, dass es schwierig gewesen sei, das uralte Gebäude „zu verstehen“. Zudem sei in den 1950er-Jahren „erheblich in das Tragsystem“ des alten Anwesens eingegriffen worden, viele „kritische Bauteile“ wie Holz- und Dachbalken seien davon betroffen. Auf erneute Nachfrage zum Sachstand wollte sich das Unternehmen nun nicht mehr äußern.