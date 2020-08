Der aufgetauchte Ring

Wenn jemand seinen Ehering verliert, bekommt er meistens Ärger mit seinem Partner. Einem dieser armen Tröpfe kann geholfen werden. Die kleine Isabel aus Dachau hat beim Tauchen im Stadtweiher einen Ehering gefunden. Die Vierjährige und die Dachauer Nachrichten suchen nun dessen Eigentümer.

Isabel (4) findet Ehering im Stadtweiher

Wem gehört das Schmuckstück?

Dachauer Nachrichten suchen den Eigentümer

Dachau – Isabel Schamberger ist vier Jahre alt. Schwimmen kann das Mädchen noch nicht, aber formidabel tauchen, wie sich vor Kurzem herausstellte. Mit ihrem Papa Wolfgang Schamberger (36) sauste die kleine Wasserratte zum Baden an den Dachauer Stadtweiher. „Wir machen das noch gerne zur Abendzeit, nachdem ich von der Arbeit heimgekommen bin“, sagt Wolfgang Schamberger, der in Kürze zum zweiten Mal Papa wird, was wiederum erklärt, warum die Mama zu Hause blieb.

Was Papa und Tochter nicht ahnten: Es sollte ein besonderer Abend werden. In der sogenannten Kinderbucht des Weihers setzte Isabel ihre Taucherbrille auf, die sie kurz zuvor geschenkt bekam, hielt sich Mund und Nase zu, steckte ihren Kopf unter Wasser und ging auf Entdeckungstour. Zunächst erfolglos. Doch beim allerletzten Tauchgang sah die kleine Seeforscherin im seichten, etwa 30 bis 40 Zentimeter tiefen Wasser plötzlich etwas glitzern – und griff zu.

Als Papa Wolfgang mitbekam, was es war, staunte er nicht schlecht: Isabel hatte einen Ehering gefunden. „Er hat zirka 21 Millimeter Durchmesser und ist aus Silber“, so Wolfgang Schamberger, der vermutet, dass er einem Mann gehört. Isabel war sofort auf Zack und fragte ihren Papa: „Wie machen wir das, dass der Mann den Ring wieder kriegt?“

Eigentümer heißt Bernd

Und der Papa hatte eine Idee. Er kontaktierte die Dachauer Nachrichten, damit der Fund öffentlich gemacht wird. Vielleicht meldet sich daraufhin der Eigentümer. Denn: „Wenn man einen Ehering verliert, gibt das meistens Ärger“, weiß Wolfgang Schamberger.

So viel sei verraten: In Inneren des Rings sind die Namen Michaela & Bernd sowie das Hochzeitsjahr 2015 eingraviert. Darüber hinaus auch das genaue Hochzeitsdatum. Das aber soll an dieser Stelle geheim bleiben.

Isabel wünscht sich süßen Finderlohn

Wer nun glaubt, dass es sein Ring ist, kann unter der Telefonnummer 0 81 31/56 339 bei der Heimatzeitung anrufen. Die erfolgreiche Seeforscherin Isabel hat nur einen Wunsch, was den Finderlohn angeht: „Es wäre super, wenn für sie ein paar dicke Eiskugeln herausspringen würden“, meint ihr Papa.