Der CSU im Landkreis Dachau ist es mit dem Sparen ernst

Von: Thomas Zimmerly

Das Geld ist knapp im Landkreis Dachau. © Beispielfoto: stock&people / IMAGO

Die CSU im Landkreis Dachau mahnt einen dringenden Sparkurs an. Andernfalls sei mit Folgen zu rechnen. Zum Beispiel die mögliche Schließung eines Hallenbads.

Dachau – Die CSU-Fraktion in Umwelt- und Verkehrs- sowie Kreisausschuss hat während der Aussprache zu den Haushalten der einzelnen Sachgebiete im Landratsamt Dachau ein „Grundstatement“ zum Thema Sparen abgegeben. Doch nicht nur das, die Christsozialen sorgten dafür, dass bereits in der Sitzung Fakten geschaffen wurden.

Eigentlich sollte in der jüngsten Kombisitzung von Umwelt- und Verkehrs- sowie Kreisausschuss über die Einzelhaushalte der Sachgebiete debattiert werden. Als Torsten Kohlmann, verantwortlich für den Tiefbau, referieren wollte, ging Stefan Kolbe flugs dazwischen. Seine CSU-Fraktion wolle jetzt und hier ein „Grundstatement“ abgeben, so Karlsfelds Bürgermeister. Der Kreis müsse sich intensiver mit dem Sparen befassen. Seine Fraktion habe zwar diesbezüglich Vertrauen in die Landkreisverwaltung, aber bei den freiwilligen Leistungen müssten gegenüber dem, was in den Haushaltsplänen verankert sei, noch mal zehn Prozent herausgeholt werden.

Am öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) solle nicht gerüttelt werden, „den wollen wir aus Klimaschutz- und Umweltschutzgründen“, so der CSU-Sprecher, aber in anderen Bereichen müsse der Kreis „strikter darauf achten“, weniger auszugeben. In diesem Zusammenhang wies Kolbe darauf hin, dass der Gemeinderat Karlsfeld in seiner Sitzung am kommenden Donnerstag durchaus beschließen könnte, das derzeit geschlossene Karlsfelder Hallenbad auch in absehbarer Zukunft nicht mehr aufzusperren. Kolbe: „Wir können uns das nicht mehr leisten.“

Landrat Stefan Löwl meinte, dass es schwer sei, sich in vertraglich festgesetzten Bereichen wie dem ÖPNV oder dem Zweckverband Klärschlammentsorgung einzuschränken, in „offenen Bereichen“ jedoch könnte sich der Kreis einschränken. Der Landrat nannte hier die Kultur, Zuwendungen bei Vereinsjubiläen oder das Kreistagsessen.

Wird an der Kultur gespart?

Bei der Replik Kolbes darauf wurde schließlich klar, wohin die Reise gehen soll. „Es ist Zeit, dass der Landkreis Signale setzt“, so Kolbe. Seine Kreistagskollegen und er seien angetreten, die Lebensverhältnisse im Dachauer Land besser zu machen, aber es sei klar, „dass uns die Mittel fehlen, die schönen Dinge weiterzumachen“.

Die CSU hat also die Kultur im Landkreis im Visier. Und das gefiel Arthur Stein von den Grünen überhaupt nicht. „Ich gebe zu bedenken, dass wir im Rahmen der Pandemie gemerkt haben, wie wichtig kulturelle Veranstaltungen sind“, so der Sprecher. „Deshalb sollten wir wohl überlegen, auf was wir verzichten können.“

Löwl wiederum spürt eine „Professionalisierung“ bei den Veranstaltungen im Dachauer Land. Es müssten nicht immer „vier Kammermusiker aus München dabei sein“, so der Landrat, man könne auch Veranstaltungen mit zehn Prozent weniger Budget machen.

Wie ernst es der CSU mit dem Sparen ist, war den Ausführungen von Josef Riedelberger zu entnehmen. Er stellte – im Gegensatz zu seinem Fraktionssprecher Kolbe – sogar die „heilige Kuh“ ÖPNV auf den Prüfstand. „Wir müssen eruieren, in wieweit das Angebot angenommen wird“, so der Kreisrat aus Xyger. Es mache aus ökologischer Sicht keinen Sinn, wenn in den Bussen „nur fünf Leute drinsitzen“. Und sollte dies so sein, dann „ist es ganz wichtig, dass das auch nach außen kommuniziert wird“. Der Landrat forderte deswegen die Gemeinden auf, immer wieder „in die Gemeindeblätter reinzuschreiben: Leute, wenn keiner mit dem Bus fährt, wird der Bus weg sein“.

Zwei Haushaltspositionen schon gestrichen

Doch die CSU beließ es bei ihren „Grundstatements“ nicht bei Bitten und Wünschen, sie stellte im weiteren Verlauf der Sitzung zwei Änderungsanträge, um Positionen aus dem Haushalt zu streichen – und fand dabei Mehrheiten in allen drei Ausschüssen. So werden die 150 000 Euro gestrichen, die für eine Beteiligung an der „IBA GmbH“ im Haushalt der Kreisentwicklung vorgesehen waren, IBA ist die Abkürzung für eine internationale Bauausstellung. Bei der Initiative sollen über einen Zeitraum von zehn Jahren neue Lösungsansätze für eine zukunftsfähige Mobilität in der Metropolregion München entwickelt und umgesetzt werden. Aus dem Budget des Bereichs Klimaschutz werden die 25 000 Euro herausfallen, die die Kämmerei für den „Klimaladen“ eingepreist hatte – eine Wanderausstellung, die mit den Landkreisen Freising und Erding geplant ist.