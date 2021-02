Der Dachauer Wirtschaft fehlt der Nachwuchs

Weniger Azubis in IHK-Ausbildungsbetrieben – Berufsorientierungsmaßnahmen liegen auf Eis

Landkreis – Im vergangenen Jahr haben 239 Auszubildende in Betrieben aus Industrie, Handel und Dienstleistungen im Landkreis Dachau eine duale Berufsausbildung begonnen. Das entspricht einem Minus von 5,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr, teilt die IHK für München und Oberbayern mit. 197 der Neuverträge wurden in kaufmännischen Berufen abgeschlossen, 42 in gewerblich-technischen.