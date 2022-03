Der große bayerische Finne wurde plötzlich aus dem Leben gerissen

Ihn kannten alle im Franziskuswerk: Heikki Lemberg. © MM-Archiv

Bei einem tragischen Verkehrsunfall ist Heikki Lemberg vor einer Woche im Alter von nur 57 Jahren plötzlich aus dem Leben gerissen worden.

Indersdorf/Schönbrunn - Heikki Lemberg arbeitete als Pädagoge in Schönbrunn. „Ein wunderbar warmherziger und charmanter Mensch hinterlässt eine riesengroße Leere“, sagt Michael Braun vom Kulturverein „Jetzt“. Es gibt kaum jemanden im Franziskuswerk Schönbrunn, der Heikki Lemberg nicht kennt.

Der Tod von Heikki Lemberg ist für so viele unfassbar

Sein Tod sei „unfassbar für seine Frau, seine Kinder, seine Familie, seine Freunde“, wie Michael Braun. „Unfassbar für so viele Menschen aus so vielen Bereichen.“ Als jahrzehntelanger Macher im Fachdienst für Freizeit und kulturelle Bildung hat der stattliche große bayerische Finne mit seiner kreativen Ader und seiner unkomplizierten spontanen Art nicht nur die Herzen so vieler Bewohner des Franziskuswerks Schönbrunn erobert.

Mit seiner besonderen liebenswerten Art konnte Heikki Lemberg in seiner Tätigkeit als Theater- und Heilpädagoge in den Menschen mit Handicap die kreativen Seiten erwecken und mit ihnen unzählige Kunst-, Musik- und Theaterprojekte realisieren. Neben dem „Café Klatsch“ organisierte er mit seinen Schützlingen unter anderem Faschings- und Sommerfeste, Fußball und Freizeiten. „In Schönbrunn war er eine Institution“, so Michael Braun.

Bei vielen Organisationen mit vollem Herzen dabei

Überall war Heikki Lemberg dabei, als waschechter „Tausendsassa in allen Gassen“ war er immer spontan und stets unkonventionell zur Stelle. Nicht nur beruflich konnte man ihn für alles begeistern, wobei er uneigennützig und immer mit vollem Herzen – „und Heikkis Herz war ganz groß“ – dabei war.

So kam er Ende der 1990er Jahre mit dem Dachauer Verein Echo in die Organisation des legendären „kult-Festivals“. Ebenso organisierte er die „Fiesta Toleranzas“ mit, war ein Teil des „Café Sonderbar“-Teams, später sogar Mitteilhaber, war bei Projekten des Pfiff e.V. und des Jetzt e.V. beteiligt. Sein Thema war dabei immer die Inklusion – „wobei er es wunderbar verstand, Berufliches mit privatem kulturellem Engagement zu vereinen“, so Braun.

Zuletzt war Heikki Lemberg als Teil des Flair-Teams beim „kult21“ auf der Thoma-Wiese unentbehrlich, wo er es wieder einmal mehr verstand, seine Schützlinge aus dem Franziskuswerk Schönbrunn mit großem Interesse und Engagement einzubinden. „Mit ihm ist viel zu früh ein echter Mensch und Menschenfreund gegangen“, so Michael Braun.

