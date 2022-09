„Der Helm muss runter“

Von: Christiane Breitenberger

So macht man es richtig: Michael Karlstetter führt die Reanimation vor. © hab

Dachau – 31 Jahre beim BRK Dachau, davon seit zehn Jahren in leitender Funktion in der Ausbildung, rund 400 Schulungen im Jahr – wenn der Mann von Erster Hilfe redet, weiß er, wovon er spricht. Michael Karlstetter (49) kennt die großen Probleme, wenn es um das Thema Erste Hilfe geht. Im Interview zum Welt-Erste- Hilfe-Tag am heutigen Samstag gibt er Tipps für Laien und räumt mit einem großen Irrglauben auf.

In einer idealen Welt sollte jeder jedem ohne größere Schnitzer helfen können – wie sieht’s da in der Realität aus?

Grundsätzlich kann jeder helfen, das ist in unserer DNA drin. Das Problem ist meistens: Der letzte Erste-Hilfe- Kurs ist 30 Jahre her, die unberechtigte Angst, Fehler zu machen zu groß. In unseren neunstündigen Seminaren bringen wir die Leute aber eigentlich soweit, dass sie sagen: Krieg ich hin!

Bleiben wir realistisch: Nicht jeder, der es nötig hätte, wird einen Auffrischungskurs machen. Welche Basics für den Notfall können Sie diesen Leuten jetzt auf die Schnelle mitgeben?

Nicht helfen ist nicht nur das Schlimmste, sondern strafbar. Den Notruf über die 112 verständigen, ist das Mindeste. Aber darüber hinaus: Den Menschen ansprechen, sich einfach mit Namen vorstellen, die Person, die da liegt, vorsichtig berühren und schauen: Ist derjenige ansprechbar, oder nicht.

Sagen wir, die Person redet nicht mehr mit uns, ist nicht ansprechbar, was dann?

Dann gibt’s zwei Weggabelungen: Entweder atmet er noch, oder nicht. Eine Person, die nicht mehr mit mir redet, aber noch atmet, braucht: die stabile Seitenlage, damit sie – im Fall des Erbrechens – nicht erstickt. Hier geht’s aber nicht um die perfekte Form. Einfach auf die Seite drehen, wichtig ist einfach, dass der Magen höher ist, als der Mund, damit das Erbrochene abfließen kann, und dass der Kopf in einer überstreckten Position ist, damit die Zunge nicht nach hinten fallen kann. Dann hat man schon alles richtig gemacht. Schwieriger ist es, wenn die Person nicht mehr atmet. Dann muss ich reanimieren, aber dazu kommen wir gleich.

Gut. Was ist das Essenzielle, was ich in einem Notfall wissen muss?

Also was ich beobachten kann: Die kleinen Sachen wie Verbrennungen, Blutungen, sowas haben die Leute drauf, machen intuitiv das Richtige. Also bei Blutungen zum Beispiel da was drauf, wo es rausblutet. Es gibt allerdings zwei große Knackpunkte:

Sprechen wir zuerst über die größte Schwierigkeit:

Das ist Reanimation, bis der Rettungsdienst kommt. Viele trauen sich das nicht zu, aber: Sobald ein Mensch nicht mehr atmet, muss er reanimiert werden. Sofort! Denn: Jede Minute, in der bei einem Herz-Kreislaufstillstand nichts passiert, sinkt die Überlebenschance um zehn Prozent! Die Person ist im Moment technisch tot, das bleibt sie, wenn ich nichts tue. Da muss ich in Mathe nicht besonders gut sein, um zu wissen, nach zehn Minuten ist Schluss.

Was genau muss ich beim Reanimieren tun?

Zweimal pro Sekunde in der Mitte des Brustkorbs fünf bis sechs Zentimeter runterdrücken. Und wenn ich es mir zutraue, beatmen.

Viele denken, sie halten das nicht lange genug durch, bis der Rettungsdienst kommt, haben Angst, sie hätten nicht genug Kraft. Ist diese Angst berechtigt?

Überhaupt nicht. In 90 Prozent aller Fälle kennt man den Menschen, der im Notfall vor einem liegt. Die Kräfte, das Adrenalin, das wir in sochen Fällen freisetzen, können sich die Wenigsten vorstellen.

Welche Rolle spielt der Defi bei der Reanimation für Laien?

Wenn einer in der Nähe ist, sollte er unbedingt genutzt werden. Das Wichtigste: Da kann man NICHTS falsch machen – die Kiste sagt einem ganz genau, was man tun muss. Mit einem Defi kann man wirklich in einem sehr hohen Prozentsatz ’was verändern – nicht in jedem Fall, aber eben in sehr vielen Fällen Leben retten.

Wissen Sie, wie viele Menschen so einen Notfall überlebt haben?

Jeder Mensch, der im Landkreis Dachau einen Herz-Kreislauf-Stillstand überlebt hat, hat deswegen überlebt, weil ein Ersthelfer reagiert hat.120 Reanimationen. Einige davon habe ohne Schäden überlebt.

Was ist das zweitgröße Problem bei der Ersten Hilfe?

Ein Irrglaube, der leider immer noch kursiert, wenn es um die Frage geht: Soll ich einem bewusstlosen Motorradfahrer den Helm abnehmen? Richtig ist: Ja, unbedingt! Es ist erschreckend, wieviele Menschen hier leider falsch informiert sind. Der Helm muss runter! Wenn ich das nicht tue, gefährde ich Menschenleben.

Kennen Sie hier ein eindrucksvolles Beispiel aus der Praxis?

Ich kam mal an meinem freien Tag an eine Unfallstelle, viele Menschen waren schon dort, ein Motorradfahrer lag mit Helm da, nicht ansprechbar. Viele Leute haben gleich geschrien: „Nicht bewegen!“ Als ich den Helm abnehmen wollte, regten sich die Leute noch mehr auf. Dann hab’ ich den Helm abgenommen, den Kopf überstreckt und: Hab gehört, wie er plötzlich tief Luft holt. Da wusste ich: Er atmet endlich wieder. Der Mann hatte einige gebrochene Knochen und eine Gehirnerschütterung – wegen der er bewusstlos war. Da stellt man sich schon die Frage: Was wäre gewesen, wäre ich nicht beim Einkaufen gewesen? Dann wäre er erstickt. Das zeigte: Man darf sich als Ersthelfer nicht von außen beeinflussen lassen.

Wie schaffe ich es, dass ich im Notfall ruhig bleibe?

Ruhe kommt durch Routine und Routine kommt durch Erste-Hilfe-Kurse. Aber das Wichtigste ist: Erstmal ruhig Hilfe anbieten, Smalltalk machen. Zum Beispiel die Hand halten, bis die Retter kommen – das beruhigt mich und das Opfer.

Wann kommen die Menschen in der Regel zum ersten Mal in Kontakt mit einem Erste-Hilfe-Kurs?

Beim Führerschein.

Ist das nicht....

... viel zu spät! Ja klar! Das muss viel früher passieren. Zumal die Leute, die grade den Führerschein machen ja vorrangig Autofahren lernen wollen und nicht, wie man Leute rettet. Im Kindergarten kann man den Kleinen schon sehr viel kleine Erste Hilfebeibringen. Beruhigen, Trösten, Wärmeerhalt, stabile Seitenlage oder mal ein Pflaster kleben. Das klappt alles super und die Kinder vergessen das auch nicht mehr. An den Schulen kann man deutlich nachsetzen, hier besteht Nachholbedarf.

Wie oft sollten Menschen einen Erste-Hilfe-Kurs machen?

Alle fünf Jahre. Die meisten machen ihren Kurs nur beim Führerschein, nach fünf Jahren, wenn man damit nicht mehr konfrontiert wird, ist das Wissen weg.

Sagen wir, ich muss einen Notruf absetzen, auf was kommts an?

Das Wichtigste: Keine Angst, etwas zu vergessen, die Leitstelle fragt alles, was sie wissen muss. Und: Nicht einfach auflegen, zum einen wegen der Rückfragen, zum anderen, weil die Leitstelle manchmal Tipps gibt, was man tun kann, bis der Rettungsdienst kommt.

Es gibt die Notrufnummern, die 112 und die 116117 – wann wähle ich was?

Ganz grob: Wenn jemand blau anläuft, nicht mehr atmet, starke Schmerzen hat, stark blutet oder ein Körperteil ein Körperteil gebrochen ist, dann wähle ich die 112. Bei Husten, Schnupfen und andere Dinge, mit denen man sonst zum Hausarzt gehen würde, wähle ich die 116117 den Ärztlichen Bereitschaftsdienst. Dort erfahre ich, erfahre ich, welcher Arzt Dienst hat, zu dem ich kommen kann, oder er kommt vorbei.

Das Interview führte: Christiane Breitenberger