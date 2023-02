Der Hunger auf Fasching im Landkreis Dachau ist riesig

Hoch die Hände: Das Faschingskomitee verteilte vom Auto aus Guttis. © Petra Schafflik

Groß ist der Andrang auf den vielen Faschingsveranstaltungen. So groß, dass Kinderbälle wegen Überfüllung geschlossen werden mussten.

Dachau – Prinzessinnen, Superhelden, Käfer, Löwen und viele Fantasie-Gestalten tummelten sich bereits auf den Tanzflächen der Kinderbälle im Landkreis. Oft so viele, dass es zu Problemen kam. Beim Kinderball im Kapplerbräusaal in Altomünster etwa herrschte ein so großer Andrang, dass einige Kinder und Eltern wieder heimgeschickt werden mussten. Birgitta Graf, Vorsitzende der veranstaltenden Kolpingsfamilie, bedauert dies sehr. „Aber mehr als übervoll geht einfach nicht“, erklärte sie.

Kinderfasching in Sulzemoos platzte aus allen Nähten

Der Saal beim Kinderfasching in Sulzemoos platzte ebenfalls aus allen Nähten. „Wegen Überfüllung geschlossen“, hieß es an den Türen der Veranstaltung des Theaterbrettls in der Mehrzweckhalle Sulzemoos. Über 700 Narren verbrachten dort den Nachmittag. Nach nur zwei Stunden waren 16 ganze Kuchen verkauft.

Ähnlich ging es dem Faschingskomitee Petershausen bei seinem Kinderball. „Die Krapfen und Wiener sind leider ausgegangen, weil wir mit so einem enormen Zuspruch nicht gerechnet hatten“, berichtete Brigitte König.

Gewappnet für kommende Bälle

Die Faschingsgesellschaft Dachau musste laut Vorsitzender Michaela Zachmann bei ihrem Kinderball im ASV Dachau fast 200 Leute nach Hause schicken. „Sie standen bei uns bis zur Scherer-Halle an“, erinnert sie sich. „Das tut uns auch sehr leid, aber mehr als 400 Leute durften wir einfach nicht reinlassen“, sagt Zachmann. Für den Ball im Ludwig-Thoma-Haus am Sonntag backt die Faschingsgesellschaft nun mehr Kuchen als gewöhnlich, und sie wird auch Securitypersonal am Eingang positionieren. „Damit wir einen Überblick haben, wie viele drin sind“, erklärt Zachmann.

Auch der Olympia Faschingsclub (OFC) Karlsfeld wappnet sich für seinen zweiten Kinderfaschingsball am Sonntag im Bürgerhaus. Nachdem bereits zum ersten Kinderfasching Hunderte kleine Maskierte geströmt sind, erwartet OFC-Chef Rolf Ederer erneut „ein volles Haus“. Der Andrang sei beim letzten Mal so groß gewesen, dass sogar ein paar Eltern mit ihren Kindern nicht mehr reingelassen werden konnten. Ederers Tipp: „Am besten immer frühzeitig zum Einlass da sein.“ Da Würstel und der Kartoffelsalat beim ersten Faschingsball knapp wurden, hat der OFC für seinen zweiten Ball „sicherheitshalber“ mehr Essen bestellt, so Ederer.

Anton Schmid sagt dagegen über den Kinderfasching im Pfarrsaal Hebertshausen am Rosenmontag: „Wir haben etwa so viel Essen besorgt, wie vor Corona, weil wir etwa genauso viele Besucher erwarten. Wenn das Essen weg ist, ist es weg.“ Etwa 120 Narren können hier ab 14 Uhr den Fasching feiern.

Beim Kinderfasching des TSV Dachau 1865 können die Kleinen am Faschingsdienstag ab 15 Uhr verkleidet toben, springen, klettern und tanzen. Hier gibt es laut zweiter Vorsitzender Gabriele Siegl keine Sorge vor zu großem Andrang.

Mehr Besucher bei Umzügen erwartet

Der Petershausener Faschingsumzug, der heuer erstmals den Umzugs-Auftakt im Landkreis machte, erlebte eine wahnsinnige Resonanz. „Alles ist super gelaufen, es waren viel, viel mehr Leute da als in den zurückliegenden Jahren, die Mehrzweckhalle war proppenvoll“, so Faschingskomitee-Präsident Gottfried Stempfl.

Was bedeutet dies für die noch kommenden Umzüge? Beim Gaudiwurm in Indersdorf am morgigen Sonntag, 12.45 Uhr, sind laut Johannes Böller 52 Wagen und Gruppen mit insgesamt 2701 Personen angemeldet. Weil diese Zahlen für Indersdorf „Standard“ seien, werden keine speziellen Vorkehrungen getroffen.

Auch in Weichs sehen die Verantwortlichen dem Maschkerazug am Faschingsdienstag ab 14 Uhr relativ gelassen entgegen. Petra Bakomenko vom Faschingskomitee: „Sowohl was Teilnehmer als auch Zuschauer betrifft, lassen wir uns überraschen, was nach Corona auf uns zukommt. Besondere Vorkehrungen haben wir nicht getroffen.“ Man hält sich bei den Angeboten in den Verkaufshütten an die Zahlen der Umzüge vor der Pandemie.

Anders sieht es in Vierkirchen aus. Der Verein für Kultur und Brauchtum rechnet am Samstag ab 13.30 Uhr mit sehr vielen Besuchern, weshalb das Sicherheitskonzept von der Feuerwehr ausgearbeitet wurde. Das Rote Kreuz wurde verstärkt, es sind 50 Leute vor Ort. Auch die Stände seien auf den Andrang vorbereitet. „Es ist noch nie etwas ausgegangen“, heißt es von Seiten des Vereins.

Die Polizei rechnet heuer mit einem höheren Besucheraufkommen bei den Umzügen als vor Corona. „Dies berücksichtigen wir natürlich in unseren Einsatzplänen“, so die Polizei auf Nachfrage.

