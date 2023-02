Ziel ist ein durchmischtes Wohnquartier plus Kita

Der Kampf um die Lebensqualität

Von: Petra Schafflik

„Die aktuellen Anwohner haben auch ein Recht, dass sich für sie nicht alles maximal verschlechtert“: Die Infoveranstaltung der Stadt stieß bei den Anwohnern auf enormes Interesse. © Petra Schafflik

Das Interesse an städtischen Plänen zum letzten unbebauten Grundstück am Udldinger Hang, auf dem 70 bezahlbare Wohnungen samt Kita entstehen sollen, ist enorm.

Dachau – Bei der Infoveranstaltung, zu der Oberbürgermeister Florian Hartmann am Donnerstag ins Thomahaus geladen hatte, drängten sich die Menschen, Zuhörer saßen auf der Fensterbank oder fanden nur mehr einen Stehplatz.

Viele Sorgen und Einwände der Anlieger

Obwohl gerade einmal erste Ideen vorliegen, gibt es bei den Anliegern viele Sorgen und Einwände. Im Herbst gründete sich dazu eine „Stadtteilbürgerinitiative zur Konsensfindung“ (BI) um Stadtrat Wolfgang Moll (Wir), der auch beim Info-Termin anwesend war. „Hoffentlich werden Sie nicht enttäuscht heim gehen. Denn wir sind erst an einem Punkt, an dem viele Gutachten beauftragt sind und wir noch nicht viele Antworten geben können“, sagte der OB zur Begrüßung. Doch die Bürger nutzten die Chance, drei Stunden wurde informiert, dann gefragt und debattiert.

Vor der Diskussion stellte der Rathauschef zusammen mit Bauamtsleiter Moritz Reinhold, der Leiterin der Stadtplanung, Ariane Jungwirth, und dem für Kinderbetreuung zuständigen Amtsleiter Max Haberl Ziele und aktuellen Stand der Planung vor: „Wir sind noch vor dem Vorentwurf.“ Mit Fakten erläutert wurde, warum es dringend Kita-Plätze und geförderten Wohnraum in der Stadt braucht.

Auf einem 15 Hektar großen Areal am Udldinger Hang, das der Stadt gehört, sollen 70 bezahlbare Mietwohnungen und Eigentumswohnungen im Einheimischenmodell, dazu eine Quartiersgarage und eine vier- bis sechsgruppige Kita entstehen. Im Mai vorigen Jahres entschied der Bauausschuss des Stadtrats, den dort bestehenden Bebauungsplan entsprechend zu ändern. Denn aktuell besteht Baurecht für 18 Doppelhaushälften, 12 Reihenhäuser, 60 oberirdische Garagen und Stellplätze sowie 32 öffentliche Parkplätze.



Ziel ist ein durchmischtes Wohnquartier plus Kita

Ziel ist aber nun ein zukunftsorientiertes, sozial durchmischtes Wohnquartier plus Kita. Ein erstes Konzept sah nun vier Mehrfamilienhäuser und im Süden des Areals einen Kita-Bau vor. Doch kürzlich kam heraus, dass der alte Baumbestand auf dem Grundstück wertvoll und schützenswert ist. Die Folge: Die Kita rückt weiter in den Norden und wird kleiner. Auf dieser Grundlage wurde bei der Info-Veranstaltung diskutiert. Doch weitere Gutachten zu Erschließung, Verkehr, Mobilität, Immissionsschutz, Klimakonzept, Entwässerung, Energieversorgung und Artenschutz laufen.

Was die Menschen im Kern umtreibt, wurde in der ersten Wortmeldung deutlich: Die Stadt strebe beim Konzept hohe Aufenthaltsqualität an. „Das ist schön für die neuen Bürger. Aber die aktuellen Anwohner haben auch ein Recht, dass sich für sie nicht alles maximal verschlechtert“, sagte ein Redner unter dem Applaus des Saals.

Stadtrat Moll als Initiator der BI dankte, „dass so viele da sind, die für die Lebensqualität im neuen Stadtteil kämpfen“. Keiner sei gegen Kita oder Wohnraum, aber die Interessen der Anlieger müssten „gebührend respektiert werden“. Tatsächlich ist es neben der Verdichtung vor allem die Verkehrsanbindung der geplanten Kita, die alle umtreibt. Alternativen wurden vorgeschlagen: „Warum nicht die bestehende Kita aufstocken?“ „Abreißen und größer neu bauen?“ Oder die neue Einrichtung in den Norden neben die „Udldinger Tausendfüßler“ schieben. „Weil da eh schon Verkehr ist.“

Sofort kam Widerspruch: „Der Kindergarten ist laut, nicht auch noch verdoppeln.“ Der Georg-Friedrich-Händel-Weg sei so schmal, „wenn da nur zehn Eltern hochfahren, herrscht Chaos“. Auch der Breitenauer Weg verkrafte nicht die 300 Zu- und Abfahrten einer sechsgruppigen Kita.

Für seine Erläuterung, die Eltern werden nicht bis zur Kita heranfahren können, müssten am Mitterfeld- und Breitenauer Weg parken und den Rest zu Fuß gehen, erntete Bauamtsleiter Reinhold Gelächter. Doch der OB verwies auf das Verkehrsgutachten. „Wenn es nicht geht, müssen wir umplanen.“

Unmut wegen massiver Nachverdichtung

Anton Hörl, Anwohner und Ziegeleiunternehmer, betonte: „Der enorme Unmut richtet sich nicht gegen die Bebauung, sondern gegen die massive Nachverdichtung“, da der Verkehr auf vorhandenen Straßen laufen müsse. Hörl brachte als Kita-Standort die ehemaligen Ziegelei Hörl am Rand der Altstadt ins Spiel, „da könnte die Stadt an den Eigentümer herantreten und einen Bebauungsplan aufstellen“.

Auch anderswo in der Stadt würden neue Wohngebiete über bestehende Straßen erschlossen, siehe MD-Gelände, so der OB. „Und die anderen Grundstücke gehören uns nicht.“

Auf diesem Areal am Udldinger Hang sollen Mehrfamilienhäuser und eine Kita entstehen. © Petra Schafflik

Noch geprüft wird der Standort der Quartiersgarage, die womöglich dem wichtigen Kaltluftstrom im Weg stehen würde. Auch zur Entwässerungssituation läuft eine Studie, erfuhren die Bürger. Peter Heller vom Bund Naturschutz sprach sich dezidiert für eine moderate Nachverdichtung aus, wenn dafür wichtige Grünflächen außerhalb unbebaut bleiben. „Wir sind gegen Zersiedelung und Gewerbegebiete.“ Heller bat, das Projekt unter gesamtgesellschaftlichem Aspekt anzuschauen.

Diskutiert wurde, warum nicht Leerstand genutzt wird, um Wohnraum zu schaffen. Ohne Zweckentfremdungssatzung, gegen die sich der Stadtrat vor Jahren ausgesprochen hatte, gebe es keine Handhabe, so der OB.

Wie zu erwarten, ergab die Veranstaltung kein konkretes Ergebnis. Nun werden die Gutachten abgewartet, daraus dann ein stimmiges Konzept erarbeitet und wieder im Bauausschuss vorgelegt. Vielleicht im Herbst, so Stadtplanungschefin Jungwirth. Mit dem Vorentwurf startet dann das offizielle Bebauungsplan-Verfahren, bei dem die Bürger erneut beteiligt werden. Pläne und Fakten aus der Veranstaltung will die Stadt in den nächsten Tagen online zugänglich machen.

