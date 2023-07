Der Kies für den Bahnbau kam per Drahtseilbahn

Die Drahtseilbahn Aberl: der Endpunkt der Bahn im Altoforst mit Steinmetzmeister Sebastian Aberl vor 110 Jahren. © Geschichtswerkstatt

Die Dachauer Geschichtewerkstatt hat sich einem interessanten Thema gewidmet: Vor 110 Jahren wurde der Abschnitt Indersdorf-Altomünster der Bahnstrecke Dachau-Altomünster eröffnet. Bevor jedoch ein Zug fahren konnte, musste die Bahntrasse gebaut werden.

Dazu schloss Sebastian Aberl, Steinmetzmeister in Altomünster, im August 1912 mit der königlich bayerischen Staatseisenbahnverwaltung einen Vertrag über die Lieferung von Bettungs- und Wegebaukies aus seiner Kiesgrube bei Rudersberg im Norden von Altomünster ab. Die Eisenbahnverwaltung verpflichtete sich, eine Menge von mindestens 10 000 Kubikmeter abzunehmen. Zum Antransport des Kieses hatte sich Aberl verpflichtet, von seiner Kiesgrube bis zu seinem Werksgrundstück an der heutigen Bahnhofstraße eine Drahtseilbahn zu errichten. Die Vereinbarung zwischen Bahn und Aberl sah vor, dass die Drahtseilbahn rechtzeitig fertigzustellen sei, so dass ab 1. Mai 1913 täglich 150 Kubikmeter Kies geliefert werden können.

Industriedenkmal: So sieht der Endpunkt der einstigen Drahtseilbahn heute aus. © Anton mayr

Im Jahr 1834 war das Drahtseil erfunden worden. In den 1870er Jahren gelang die Errichtung von Drahtseilbahnen mit zwei Seilen, einem Trag- oder Fahrbahnseil und einem Zugseil.

Dieses zum damaligen Zeitpunkt moderne Beförderungsmittel Drahtseilbahn wollte sich Aberl nutzbar machen. Diese wäre auch heute noch modern, denn es braucht nur eine äußerst geringe Bodenfläche für die Stützenkonstruktionen.

Aber der Bau der Altomünsterer Drahtseilbahn verzögerte sich. Es stellte sich nämlich heraus, dass der zum Bau der Drahtseilbahn verpflichtete Ingenieur doch kein so erfahrener Bahnbauer war wie er selbst vorgab. Erst im April 1913 genehmigte das Bezirksamt Aichach den Bau der Drahtseilbahn.

Um die Bahn in einen verwendbaren Zustand zu versetzen, mussten letztendlich die Altomünsterer Handwerksmeister Graf, Gribl, Hofberger, Schedel, Stich, Wildgruber tätig werden, die Bahn fertigzustellen. Endlich konnte im Juli 1913 die Drahtseilbahn in Betrieb genommen und der Kiestransport aufgenommen werden.

Über die Geschwindigkeit der Bahn liegen keine Zahlen vor. Aber sie ging mit einem so geringen Tempo voran, dass sich wagemutige Altomünsterer Buben trauten, auf die Träger der Drahtseilbahn und von dort in die Waggons zu steigen und mit der Bahn eine Teilstrecke mitzufahren und auch sich teilweise Gegenstände, die mit der Drahtseilbahn zur Kiesgrube geliefert werden sollten, „auszuleihen“.

Trotz aller Verzögerungen konnte Sebastian Aberl mit seiner Drahtseilbahn den von ihm zugesagten Kies ordnungsgemäß liefern. Die Teileisenbahnstrecke von Indersdorf nach Altomünster konnte am 18. Dezember 1913 termingemäß eröffnet werden.

Nach Fertigstellung der Eisenbahntrasse gab es für die Drahtseilbahn im örtlichen Bereich keine Verwendung mehr. Es herrschte zwischenzeitlich Krieg. So wurde die Drahtseilbahn 1917 für Kriegszwecke verkauft, nach mündlicher Überlieferung in den Raum Elsaß-Lothringen. Als Relikte dieser Drahtseilbahn sind noch ein Betonblock, einen Meter hoch, 3,50 Meter lang, 80 Zentimeter breit – als einstiger Endpunkt der Drahtseilbahn und eine Betonplatte, zwei Meter lang, einen Meter breit, im Boden im Altomünsterer Altoforst vorhanden. Sie halten als Industriedenkmäler die Erinnerung an die einstige Drahtseilbahn Aberl und den visionären Geist von Sebastian Aberl für die Gegenwart und Zukunft fest.

ANTON MAYR