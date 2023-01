Ajnur ist das Dachauer Neujahrsbaby

Teilen

Glückwunsch an die Kollegin: Zeljka Sandzaktar (rechts), Stationsleiterin der Geburtshilfe, und ihre Stellvertretung Martina Rohrer (links) freuen sich mit Mutter und Pflegekraft Nerma Basic über den kleinen Ajnur. © Amperklinik

Dachaus wohl süßeste Neujahrsnachrichten kommen aus dem Helios Amper-Klinikum. Der kleine Ajnur ist Dachaus Neujahrsbaby.

Dachau – Am 1. Januar um 17.46 Uhr war Ajnur da! In den Armen seiner Mutter Nerma Basic fühlte sich der 50 Zentimeter große und 3000 Gramm schwere Bub sichtlich wohl. Das Dachauer Geburtsteam um Dr. Sabine Keim, Chefärztin der Gynäkologie und Leiterin der Geburtshilfe im Amper-Klinikum, freute sich sehr über das Neujahrsbaby und gratulierte ihrer Kollegin Nerma Basic. Denn die Mutter arbeitet als Pflegekraft auf der Station für Unfallchirurgie im Amper-Klinikum.

Mütter können in Dachau ab der 36. Schwangerschaftswoche entbinden

„Wir haben ein großartiges Team hier, das sich mit viel Leidenschaft und Kompetenz um die Eltern und Neugeborenen kümmert“, sagt Dr. Sabine Keim. „Es ist schön zu sehen, dass so viele Eltern uns ihr Vertrauen schenken und für die Entbindung zu uns kommen.“

Im Dachauer Klinikum können Mütter ab der 36. Schwangerschaftswoche entbinden. „Jede Geburt ist anders“, weiß Dr. Keim. „Bei uns richtet sich deshalb alles nach den individuellen Wünschen der Mutter. Wer zum Beispiel in einer Gebärwanne entbinden möchte, bekommt bei uns die Möglichkeit dazu“, so die Chefärztin.

Drei Kreißsäle, zwei separate Wehenzimmer, drei Untersuchungsräume und ein Stillzimmer auf der Station stehen der Dachauer Frauenklinik zur Verfügung. „Wir sind gut ausgestattet“, hält Dr. Keim fest. „Neben modernen Entbindungsbetten und einer Monitorüberwachung in den Kreißsälen steht den jungen Familien eine bedarfsgerechte Fachabteilung zur Verfügung, die auf dem neuesten Stand der Medizintechnik ist.“

Eigener Op für Kaiserschnitte steht bererit

So bietet die Frauenklinik einen eigenen OP für Kaiserschnitte sowie eine zentrale CTG-Überwachung an. Bei der kontinuierlichen Kardiotokografie (CTG) werden die kindlichen Herztöne überwacht und so das Wohlbefinden des Ungeborenen in der Wehenphase überprüft. Alle Neugeborenen werden von erfahrenen Kinderärzten untersucht, betreut und gegebenenfalls behandelt. Für besondere Situationen wie zum Beispiel Anpassungsstörungen oder Blutzuckerschwankungen stehen Überwachungsplätze und entsprechend ausgebildetes Pflegepersonal zur Verfügung.

„Am wichtigsten“, betont die Chefärztin, „ist uns, dass die Eltern und Babys sich bei uns sicher und geborgen fühlen. Dafür sorgt unser tolles Team, dass sich mit vollem Einsatz und viel Liebe um die Familien kümmert und auf ihre Wünsche eingeht.“

Am Neujahrstag erblickten im Dachauer Krankenhaus noch zwei weitere Babys das Licht der Welt.

mm

Weitere Nachrichten aus der Region Dachau lesen Sie hier.

Unser Dachau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.