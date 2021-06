„Der Konsum von Suchtmitteln ist gestiegen“

Die Zunahme von Kokain liegt zum einen daran, dass Kokain leistungssteigernd ist, zum anderen ist die Droge reiner und auch billiger geworden. Daher ist es einfacher, Kokain an den Mann zu bringen. Sylvia Neumeier

INTERVIEW - Drobs-Gründerin Sylvia Neumeier über Drogenabhängigkeit in der Coronakrise

Von Verena Möckl schließen

Am Samstag, 26. Juni, ist der Internationale Tag gegen Drogenmissbrauch und unerlaubten Suchtstoffverkehr. Sylvia Neumeier, Gründerin der Drogenberatungsstelle (Drobs) Dachau, im Gespräch über Sucht, die Coronakrise und den Weg aus der Abhängigkeit.

Frau Neumeier, welche illegalen Drogen wurden im vergangenen Jahr am meisten konsumiert?

Sylvia Neumeier: Wir haben einen ganz klaren Anstieg im Bereich von Kokain bemerkt. Die Zunahme ist hier während Corona deutlich spürbar. Das liegt zum einen daran, dass Kokain leistungssteigernd ist, zum anderen ist die Droge reiner und auch billiger geworden. Daher ist es einfacher, Kokain an den Mann zu bringen. Der Konsum von Drogen, wie Cannabis, ist nicht gestiegen, bleibt weiterhin aber auf einem sehr hohen Niveau. Wir haben auch einen Anstieg im Bereich der Medikamentenabhängigkeit. Allgemein kann man sagen, dass der Konsum von Suchtmitteln in der Coronakrise deutlich gestiegen ist. Das geht durch alle Altersklassen.

Gibt es ein bestimmtes Umfeld, aus dem Drogenkonsumenten vermehrt kommen?

Nein, die Süchtigen kommen quer aus allen Schichten. Das ist ganz bunt gemischt. Suchtkranke Menschen vereint oft miteinander, dass sie sehr emotional und feinfühlig und deswegen auch verletzlicher sind.

Ist Sucht genetisch veranlagt?

Nein. Sucht ist eine Krankheit, die gelernt wird. Das Fundament der Suchterkrankung wird unter anderem zwischen dem dritten und fünften Lebensjahr gelegt und kann durch die Vorbildfunktion der Bezugspersonen gelernt werden. So lernen Kinder von alkoholkranken Eltern beispielsweise, dass Konfliktsituationen mit Alkohol zu lösen. Deswegen haben wir die Prävention schon aufs Grundschulalter in der vierten Klasse vorgezogen. Damit Kinder früh damit vertraut gemacht werden, wie Sucht entsteht.

Oft geht Sucht auch mit anderen psychischen Erkrankungen einher. Etwa 50 Prozent der Klienten haben diagnostizierte Mehrfacherkrankungen. Hinter einer Abhängigkeit kann oftmals Vereinsamung stecken.

Was sollte man im Umgang mit drogensüchtigen Menschen beachten?

Was ganz wichtig ist: Drogenabhängigkeit ist eine mit dem Tod bedrohte Erkrankung und keine schlechte Charaktereigenschaft. Es ist wichtig, den Klient auf Augenhöhe zu begegnen und den Betroffenen nicht zu stigmatisieren. Wir haben uns hier vor Ort auch sehr bewusst dafür eingesetzt, Substitutionsarbeit zu ermöglichen. Also das langsame Ausschleichen und Runterreduzieren der Substanz. Sodass Menschen, die krank sind, auch das benötigte Medikament bekommen, damit sie sich beispielsweise nicht mehr prostituieren müssen.

Was wünschen Sie sich von der Politik?

Ich wünsche mir, dass ein Bewusstsein für die Klienten vorhanden ist. Menschen, die erkrankt sind, dürfen nicht hinten runterfallen. Gerade bei den Anfängen der Coronakrise hat man gemerkt, dass genau das gefehlt hat. Unser Verein musste zum Beispiel zu Beginn die Kosten für Schutzkleidung selbst tragen. Ich hoffe, dass wir aus der Pandemie lernen und frühzeitig die Schwächsten versorgen.

Wie hat sich die Pandemie auf das Suchtverhalten und Ihre Arbeit ausgewirkt?

Wir haben einen deutlichen Anstieg an Beratungen gemerkt. Im vergangenen Jahr haben wir 450 Klienten hier betreut. Da zählen aber noch nicht die vielen Treffen außerhalb der Beratungsstelle dazu. Die Krisenarbeit ist um etwa 50 Prozent gestiegen. Im Vergleich zu den anderen Jahren haben die Leute ihre Substanzen während der Pandemie vor allem über das Darknet bezogen. In der Corona-Krise hat sich also auch der Betriebsweg der Drogen verändert.

Welche Substanz bereitet Ihnen am meisten Sorgen?

Das ist sehr individuell. Ich halte Opioide, die ärztlich verschrieben werden, als sehr besorgniserregend, da sie, wenn sie missbräuchlich weiter genommen werden, sehr abhängig machen können. In diesem Bereich mach ich keinen Unterscheidung, ob legal oder illegal. Ein Opiat oder ein Opioid hat von der Wirkung auf den Menschen keinen Unterschied. Das ist nur die gesellschaftliche Einordnung. Wir versuchen, das mit der Illegalität ein Stück weit zu reduzieren.

Wie gelingt der Weg aus der Sucht?

Der Weg aus der Sucht ist die Entscheidung dazu, etwas zu ändern. Der Weg ist das Ziel und der ist steinig. Uns ist es ein Anliegen, unsere Klienten bei diesem Weg zu begleiten. Wir arbeiten mit einem sehr hohen Beziehungsansatz, übernehmen aber niemals die Verantwortung des Klienten. Diese liegt immer bei den Betroffenen selbst.

Interview: Verena Möckl

Drogendelikte im Landkreis Dachau

Die die Polizei mitteilte, gab es im Landkreis Dachau im vergangenen Jahr 343 Drogendelikte. Das sind 73 Fälle mehr als noch im Jahr zuvor. Laut Polizeihauptkommissar Günther Findl ging es im vergangenen Jahr hauptsächlich um Cannabis, Amphetamine und Cannabinoide. Einen vermehrten Anstieg an Kokain habe die Polizei nicht bemerkt.