Schlechte Haushaltslage: Der Kreiskämmerer muss neu rechnen

Von: Thomas Zimmerly

Der Landkreis muss in den kommenden Jahren zwei große Gymnasien bauen. Und auch das 40 Jahre alte Landratsamt soll durch einen Neubau ersetzt werden. Wie soll das alles finanziert werden, fragen sich Bürger und Kreispolitiker. © imago stock&people

Der Ton in der Debatte um den Landkreis-Haushalt wird immer schärfer. Nachdem die CSU wie berichtet vehement die Einsparung von zehn Prozent bei den freiwilligen Leistungen des Kreises gefordert hatte, machten nun die Christsozialen und die SPD in Sachen Kreisumlage eine klare Ansage: Mit den von der Kreisfinanzverwaltung vorgeschlagenen 49,99 Prozentpunkten gehen beide Parteien nicht mit.

Dachau – In der Sitzung des Kreisausschusses ging es um die Haushaltsentwürfe in verschiedenen Ressorts. Vieles betraf Pflichtleistungen. Potenzial zum Sparen ergab sich für den Ausschuss so gut wie nicht. Nur beim Brand- und Katastrophenschutz strichen die Kreisräte das gewünschte, funkgestützte Outdoor-Wlan zur Vernetzung der Einsatzzentralen, -gruppen und -Fahrzeuge aus dem Budget. Das 200 000 Euro teure System könne lediglich im Landkreis verwendet werden, mokierte Arthur Stein (Grüne), bei gebietsübergreifenden Katastrophenlagen sei es keine Hilfe.

Schließlich kam man zum letzten Tagesordnungspunkt: der „Entwurf Gesamthaushalt 2023“. Und da bekam Kreiskämmerer Michael Mair in Sachen Kreisumlage Sätze zu hören, die ihm gar nicht gefielen. „Unsere Fraktion wird einem höheren Kreisumlagesatz dieses Jahr als 49,5 Prozent nicht zustimmen“, sagte CSU-Sprecher Stefan Kolbe den Anfang. Zur Erinnerung: Der Kreistag hatte einst den Hebesatz für 2023 auf 49,5 Punkte festgesetzt. Mair hatte in einer früheren Sitzung jedoch 49,99 Prozent vorgeschlagen. Einmal wegen der Mehrbelastungen in Krisenzeiten, und zweitens, „um die aktuelle Situation unter Wahrung des mehrfach geäußerten politischen Ziels einer 50-Prozent-Kreisumlagegrenze darstellen zu können“, so Mair.

Bürgermeister Stefan Kolbe: „Den Kommunen steht das Wasser bis zum Hals“

Nun aber stellte sich die CSU gegen ihn. „So wie wir bisher im Landkreis gelebt haben und wie wir bisher Finanzpolitik gemacht haben, das kann so nicht weitergehen“, führte der Karlsfelder Bürgermeister aus. „Den Kommunen steht das Wasser bis zum Hals“, so Kolbe weiter, und es könne nicht sein, „dass ich für meine Gemeinde Kredite aufnehmen muss, um die Kreisumlage bezahlen zu können“!

Schützenhilfe bekam Kolbe von der SPD. „Unsere Fraktion wird ebenfalls einem Hebesatz von 49,99 Prozent nicht zustimmen. Es bleibt bei 49,5 bei uns“, so SPD-Sprecher Harald Dirlenbach. Er könne Mair verstehen, so Vierkirchens Gemeindeoberhaupt, „denn er hat die Pflicht, einen beanstandungslosen Haushalt aufzustellen. Wenn wir aber dieses Schema immer wieder verfolgen und immer schauen, dass wir diesen beanstandungslosen Haushalt hinbekommen, dann können wir lange nach München plärren: ,Das Umlagesystem passt nicht mehr!’ Es wird dort aber niemanden aufwecken“, so Dirlenbach. Sollte der Landkreis hingegen einen „nicht genehmigungsfähigen Haushalt hinstellen“, so sein Plan, dann „kann der Füracker (Anm. d. Red.: Bayerns Finanzminister Albert Füracker) nicht behaupten: Was wollt ihr, euch geht es doch allen gut.“

Eine Anmerkung zu Kolbe und Dirlenbachs Ausführungen kam von Stein. Er könne seine Vorredner verstehen, so der Grünen-Kreisrat, „sie agieren hier herinnen als Bürgermeister und nicht unbedingt als Kreisräte“. Laut Stein „haben wir marginale Kürzungen bis auf die 200 000 Euro für das funkgestützte Outdoor-Wlan“. Ansonsten, so der Grüne weiter, „kommen keine konkreten Sachen, wo man definitiv einmal Größeres sparen kann“. Die Kritik wollte Dirlenbach nicht stehen lassen: „Ich rede da herinnen immer als Kreisrat, vielleicht mit der Erfahrung eines Bürgermeisters.“

Bürgermeister Michael Reiter: Energiekrise wird sich erst nächstes Jahr richtig auswirken

Michael Reiter, Freier Wähler und Bürgermeister von Altomünster, wiederum meinte, er wisse, was es heiße, für seine Gemeinde den Haushalt rechtssicher aufzustellen. Doch: „Wir Kommunen haben nicht die Möglichkeit, nach unten durchzugreifen. Wir können die Gewerbesteuer erhöhen, aber das wird uns nicht retten. Wir stehen am Anfang einer erheblichen Preisspirale, gerade was die Energiekosten angeht, die bei uns noch gar nicht durchgeschlagen haben.“ Momentan hat Altomünster laut Reiter 240 000 Euro Energiekosten. Aber schon bald könnten diese „unter Umständen mit vier Millionen Euro“ durchschlagen. Reiter: „Das sind Riesenprobleme!“

Der Kreisausschuss beschloss einstimmig, die Verwaltung zu beauftragen, einen Gesamtausgleich mit einem Hebesatz von 49,5 Prozent vorzulegen – und hinterließ einen nachdenklichen Kämmerer.

Er könne sich „an nichts erinnern, wo wir eine Leistung zurückgeschraubt haben. Ich kann mich aber an Vieles erinnern, wo wir einfach nach oben gegangen sind.“ An die Kreisräte richtete er den Rat: „Wenn sie diesen für Oberbayern unterdurchschnittlichen Hebesatz handhaben wollen, müssen sie selber sparen.“ Ihm sei es wichtig zu sagen, „dass unsere ganzen Schulinvestitionen mit einem für Oberbayern unterdurchschnittlichen Kreisumlagehebesatz nicht möglich sind“, so der Kämmerer. Die 49,99 Prozent seien ein Zugeständnis an die Gemeinden. Noch viel wichtiger sei aber, fuhr Mair fort, dass der Landkreis Dachau für kommendes Jahr 52 Punkte „drin stehen hat“. Und wenn man bedenke, was der Kreistag in den bislang erfolgten Beratungen zu den Einzelhaushalten – beispielsweise ÖPNV, Umweltschutz oder Kreisentwicklung – beschlossen habe, „wird nicht dafür reichen, dass wir unter den 52 Punkten bleiben können“.